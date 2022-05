Etapă spectaculoasă la judeţ

Penultima rundă din sezonul regulat al ligii a patra gorjene a adus și derbiul dintre primele două clasate. La Rovinari, CSO Turceni a reușit să se impună, la limită, grație reușitei lui Mihai Şchiopu. A fost un succes extrem de important pentru echipa lui Viorel Cojocaru, care s-a distanțat la 6 puncte față de trupa lui Ion Lițoiu. Cel mai spectaculos duel s-a consumat la Bălești, unde echipa din localitate, Internațional, a remizat într-un meci cu șase goluri cu Petrolul Bustuchin. Ambele echipe se luptă să rămână în Top 4, iar formația din Stoina stă la pândă. De altfel, petroliștii au realizat scorul etapei, reușind să marcheze de șapte ori pe Stadionul ,,Minerul”. Opt goluri au fost consemnate și la Țînțăreni. Totuși, recordul etapei a fost stabilit în Liga 5, unde Viitorul Plopșoru și ,,satelitul” Gilortului au oferit un show demn de 1 Mai. Şi acest meci s-a încheiat la egalitate.

Liga 4, Etapa 17

CS Jiul Rovinari 2016 0 – 1 CSO Turceni

CS Unirea Țînțăreni 4 – 4 FC Petrolul Țicleni

AS Viitorul Negomir 0 – 2 AS Minerul II Mătăsari

CS Minerul Motru 2008 2 – 7 AS Petrolul Stoina

CS Internațional Bălești 3 – 3 CS Petrolul Bustuchin

Liga 5, Etapa 17

AS Dinamo Inter Stănești 5 – 1 AS Știința Popmond Plopșoru

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 1 – 1 AS Scoarța

AS Viitorul Plopșoru 5 – 5 AS Sporting Târgu Cărbunești

AS Foresta Văgiulești 5 – 0 AS Gilortul Bengești

AS Energetica Tismana 0 – 1 AS Unirea Dragotești

AS Dănești a stat

Cătălin Pasăre