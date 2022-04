Etapă favorabilă pentru CSO Turceni

Runda cu numărul 14 din Liga 4 a fost pe placul formației CSO Turceni. Trupa lui Viorel Cojocaru s-a impus la Mătăsari și a profitat de egalul smuls de Bustuchin în ultimele minute ale jocului cu Jiul, pe care l-a găzduit. Tot o diferență de 3 puncte între primele clasate se înregistrează și în Liga 5, unde Unirea Dragotești conduce plutonul.

Liga 4, Sezon Regular, Etapa 14

AS Minerul II Mătăsari 0 – 2 CSO Turceni

CS Petrolul Bustuchin 1 – 1 CS Jiul Rovinari 2016

AS Petrolul Stoina 2 – 1 FC Petrolul Țicleni

CS Internațional Bălești 4 – 0 AS Viitorul Negomir

CS Unirea Țînțăreni 1 – 0 CS Minerul Motru 2008