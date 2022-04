Entuziasm înainte de partida decisivă: Abia așteptăm meciul!

CSM Târgu Jiu și Universitatea Cluj joacă, duminică, la Târgu-Jiu în derbiul Seriei B. Handbalistele din Gorj s-au impus în Ardeal (22-23) însă examenul decisiv are loc în acest weekend, iar un succes ar aduce, mai mult ca sigur, o promovare istorică pentru formația noastră. Antrenorul Liviu Andrieș a admis înainte de partida cu ardelencele că există o presiune pe formația gazdă, dar crede că CSM este echipa superioară din punct de vedere valoric, iar jucătoarele de la Târgu-Jiu au o experiență mai mare. ,,E clar că există o presiune, dar nu trebuie să le încărcăm pe fete cu emoții. Ele trebuie să fie 100 la sută și să dea tot ce e mai bun din ele. E clar că este un meci care, după un an de muncă, contează foarte mult. Noi suntem trecuți prin asemenea experiențe, și anul trecut, chiar dacă neplăcute, dar presiunea trebuie să o luăm noi, împreună cu conducerea administrativă. Fetele trebuie să-și facă jocul și trebuie să se deconecteze de această încărcătură. Nu suntem favoriți, suntem două echipe cam de aceeași valoare, diferența o vor face realizările individuale, plus cele colective. E clar că apărarea și poarta vor face diferența, dar trebuie să fim conștienți că trebuie să dăm tot și să ne ridicăm la valoarea pretențiilor pe care le avem. Din punct de vedere valoric, din puncte de vedere al experienței, suntem peste echipa Clujului, trebuie să o spunem. Contează însă forma de moment și capacitatea fetelor de a face un meci bun”, a apreciat principalul de la handbal. Pivotul Dana Toader va lipsi în confruntarea cu “U”, în rest, în mare parte, lotul este valid. ,,Nu ne putem baza pe Dana Toader, în rest toate fetele sunt prezente, apte. Le-am simțit la antrenamente foarte motivate pentru acest joc pentru că realizează că este un joc care le poate aduce bucurii și privilegii”, a adăugat Andrieș. Tânăra portăriță de la CSM Târgu Jiu, Elena Bercu, va împlini, în această săptămână, 19 ani. Evident, cel mai frumos cadou ar fi o victorie duminică. Elena a venit, în această vară, în orașul lui Brâncuși și a declarat că o promovare alături de gorjence ar fi o bornă importantă la început de carieră. ,,Ar fi cel mai frumos cadou de ziua mea de naștere. Sâmbătă este ziua mea, iar duminică abia aștept să petrecem cum se cuvine după o victorie. Pentru mine este prima echipă de senioare și ar fi ceva foarte frumos să promovez în prima ligă. Abia așteptăm meciul cu Universitatea Cluj, suntem destul de motivate, am muncit tot anul, și consider că o victorie ar fi cel mai mare premiu al nostru. Suntem două echipe de valori apropiate, dar victoria cred că o va aduce jocul colectiv și ambiția. Cine are poftă mai mare de joc, acela va câștiga duminică”, a spus Bercu. Portărița speră ca publicul să fie din nou la înălțime, iar CSM să încheie campionatul cu victorii pe linie. ,,În ciuda diferenței de scor de la meciul cu Rapid, publicul a avut un impact foarte mare asupra noastră, am simțit că ne împinge de la spate și îi așteptăm în număr cât mai mare și duminică, pentru că avem nevoie de ei. Vrem să celebrăm împreună promovarea. Am vrea să terminăm neînvinse sezonul și ar fi o realizare, pentru că am demonstra că ne merităm primul loc, neavând nicio înfrângere. Am muncit prea mult ca să dăm cu piciorul acestei șanse”. Partida se joacă duminică, de la ora 12.00.

Cătălin Pasăre