Enache a distrus-o pe Viitorul, dar vrea jucători de la Târgu-Jiu

Antrenorul Unirii Slobozia, Costel Enache, a recunoscut că dorește să transfere câțiva fotbaliști de la Viitorul Târgu Jiu. Ialomițenii s-au impus cu 4-0 în partida de pe Municipal, dar principalul oaspeților a declarat că diferența de scor a fost cam aspră. Fostul tehnician al Petrolului a mai spus că trupa gorjeană este una valoroasă, în ciuda poziției din clasament. ,,Cred că scorul e un pic mai mare decât ce am văzut eu pe teren. Cel puțin în prima repriză am văzut două echipe cu tonus, care au luptat și cred că a fost un joc dinamic și energic. În schimb, diferența s-a făcut în partea a doua, când jucătorii mei au fost mai pragmatici și au reușit să gestioneze momentul ofensiv mult mai clar. Poate și pe fondul unui risc al adversarilor, care au încercat să revină în joc și au lăsat spații mai mari. Îmi place echipa dumneavoastră, o echipă cu jucători de calitate. Sper să-și găsească și ei echilibrul. Mi-au plăcut doi-trei jucători în mod deosebit, m-au impresionat în mod plăcut, dar nu ar fi corect să pronunț nume. Mi-ar plăcea să lucrez cu ei, cred că ne-ar ajuta, dar lucrurile acestea se duc la un nivel mai sus, doar conducerea poate hotărî”, a spus Enache la finalul jocului. Unirea Slobozia este pe locul 2 în campionat, în timp ce Viitorul ocupă abia poziția a 14-a.

Cătălin Pasăre