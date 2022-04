Emoţii la CSM în ciuda unui nou succes

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu nu a avut până acum rival în Seria B, dar trebuie să treacă încă un hop pentru a avea un sezon de succes. Duminică, fetele lui Liviu Andrieş au bifat al 14-lea succes al campionatului, 34-27 (16-12) cu CNOPJ Baia Mare. A fost un meci început mai greoi, dar gazdele au arătat de ce sunt pe primul loc şi au forţat atât cât a fost nevoie. Îmbucurătoare a fost revenirea lui Sabine Klimek pe parchet, jucătoare ce a reuşit 7 goluri, fiind cea mai bună marcatoare alături de Ira Zinatullina. Cele două au fost secondate de Florenţa Ilie (5) şi Iulia Andrei (5). Din păcate, victoria a fost umbrită de o problemă de sănătate a Danielei Toader. Pivotul CSM-ului a fost transportat la spital, după ce i s-a făcut rău în prima repriză. Gorjeanca a fost preluată de ambulanţă, acuzând dureri în piept şi dificultăţi de respiraţie. ,,Nu putea să mai respire, să vedem ce zic şi doctorii. Vom vedea în urma controlului medical. I s-a pus un nod în gât, s-a sufocat, să sperăm că nu este ceva grav”, a spus Liviu Andrieş. Revenind la joc, principalul echipei de handbal a afirmat că formația nu este încă la potenţial maxim. Inevitabil, discuţia a ajuns la partida cu Universitatea Cluj, programată pe 10 februarie. ,,Sunt bucuros pentru cele 3 puncte, dar puţin nemulţumit că anumite jucătoare nu sunt încă în formă maximă, dar sper eu ca până la meciul cu Clujul să fie 100% şi să putem câştiga şi acel joc. Deocamdată, nu suntem promovaţi în Liga Florilor, mai este acest joc, un meci important pentru noi, pentru care trebuie să fim pregătiţi 100% şi să reuşim să câştigăm şi acasă. Ne interesează orice victorie şi tratăm cu seriozitate fiecare meci. Din păcate, trebuie să ne adaptăm la ce scrie la regulament. Şi la noi, se întâmplă ca la fotbal, munceşti un sezon întreg, iar, la final, când trebuie să culegi roadele ţi se anulează o grămadă de puncte pe care noi le-am câştigat pe teren, prin munca fetelor, iar acest lucru contează foarte mult. Nu e chiar ok, dar nu avem ce face, trebuie să jucăm după regulile Federaţiei Române de Handbal”, a declarat Andrieş. Unul dintre liderii echipei, Sabine Klimek, a făcut un prim apel mobilizator către colegele sale pentru partida decisivă de duminică. ,,Am venit după aproape trei săptămâni de pauză, nu mă aşteptam să mă simt atât de bine. Am avut poftă de joc. Încă mai am dureri, dar sper să fiu cât mai bine până la meciul cu Cluj. Săptămâna această o să încerc să revin la 100%. Ne-a luat puţin mai mult să ne încălzim şi să intrăm în meci, dar, după aceea, ne-am revenit şi cred că am arătat că putem să facem faţă oricui. Mai avem un meci în care ar trebui să dăm totul şi să demonstrăm că suntem mai bune, deşi le-am bătut la ele acasă. Trebuie să demonstrăm că suntem pe locul 1 şi că merităm să pătrundem în Liga Florilor. Normal că vrem să terminăm sezonul numai cu victorii, acesta este scopul, chiar dacă la sfârşitul campionatului unele puncte nu vor fi luate în calcul din cauza regulamentului. Sperăm să facem spectacol la meciul cu Cluj”, a declarat centrul.

Cătălin Pasăre