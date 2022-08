Emil Săndoi și Daniel Pancu au preluat naționalele U21 și U20

Fostul antrenor al Pandurilor și Universității Craiova, Emil Săndoi, revine în funcția de selecționer U21. Olteanul va face echipă, anul viitor, la Campionatul European Under 21 cu Daniel Pancu, instalat în funcție la reprezentativa U20. Cei doi le-au luat locul lui Florin Bratu, respectiv Bogdan Lobonț. Săndoi revine la naționala de tineret după 9 ani, el activând pe banca tehnică a reprezentativei mici în perioada 2006-2013. În vârstă de 57 de ani, fostul fundaș central și-a început cariera de fotbalist la Craiova, unde a cucerit trei trofee cu Universitatea: titlul în Liga 1 (1991) și Cupa României (1991 și 1993). A mai evoluat în Franța, la Angers, și la FC Argeș. Pentru echipa națională a României a bifat 30 de selecții. „Va fi o muncă dificilă, chiar dacă inițial ne gândim că un turneu final e peste un an, acțiunile pe care le vom avea până în perioada respectivă vor fi puține. E o responsabilitate foarte mare pentru mine. În momentul în care antrenezi una dintre echipele naționale, consider că reprezinți o națiune”, a spus Săndoi.

Daniel Pancu este campion al României, cu Rapid (1999), și al Turciei, cu Beșiktaș (2003). A mai evoluat în cariera sa la Cesena, Bursaspor, Akhmat Groznîi, FC Vaslui, ȚSKA Sofia și FC Voluntari. În palmares mai are trei Cupe ale României (1998, 2002, 2006), două Supercupe ale României (1999, 2002) și o Supercupă a Turciei (2006). Pentru echipa națională a reușit 9 goluri în 27 de partide. Ca antrenor, Daniel Pancu (44 de ani) se află la a treia experiență, după ce a mai activat la Rapid și Politehnica Iași. „E o zi de mare bucurie, o postură care mă onorează și responsabilizează. Îmi doresc ca până la sfârșitul acestui mandat să promovez cât mai mulți jucători la naționala U21. Voi merge la cluburi, voi merge la academii, voi ține legătura cu antrenorii și selecția o voi face și în funcție de informațiile pe care le voi primi”, a declarat Pancu. „Amândoi au un CV impresionant din punct de vedere al activității, atât ca fotbaliști, dar, pe viitor, sper și ca antrenori ai loturilor naționale. Argumentele care au dus la desemnarea lor sunt foarte multe, pentru că au fost foarte bine analizate toate aspectele. Vreau să le urez baftă multă!”, a precizat directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

Următoarele partide ale naționalelor U21 și U20

22 septembrie: CEHIA U20 – ROMÂNIA U20

26 septembrie: ROMÂNIA U20 – GERMANIA U20

23 septembrie: ROMÂNIA U21 – SPANIA U21

27 septembrie: ROMÂNIA U21 – ȚĂRILE DE JOS U21

Cătălin Pasăre