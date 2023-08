Eliminată din Cupă, Viitorul speră la primul succes din Liga 2: ,,Nu poți să irosești atâtea ocazii”

Viitorul Târgu Jiu a părăsit Cupa României după eșecul de la Severin, 0-1 cu Viitorul Şimian. Gazdele s-au impus după golul marcat de Fabio Trip, în minutul 59. Rezultatul l-a iritat pe tehnicianul oaspeților, Călin Cojocaru, care a dat vina pe ocaziile ratate. Se vede lipsa unui vârf de meserie la echipă, care are doar un gol în primele trei partide oficiale.

Viitorul în meciul cu Şimian: Robert Geantă – Eduard Croitoru, Arian Mrsulja, Alexandru Core, Adelin Pîrcălabu – Charles Acolatse, Onni Tihonen (’85 Claudiu Moisie), Davide Jozic, Robert Dănescu (’61 Vlad Buțurcă) – Răzvan Vulpe (’61 Alexandru Gîrbiță), Dragoș Popa (’61 Ianis Mihart). Rezerve: Alexandru Krupenschi – David Savu, Raul Cojocaru, Nicholas Geană, Adrian Godja. Antrenor: Călin Cojocaru.

,,Bineînțeles că sunt dezamăgit, pentru că venim după un rezultat negativ cu o echipă de Liga 3. Cu tot respectul pentru ei, trebuia să arătăm că suntem echipa de nivel superior și să câștigăm meciul. Din punct de vedere al jocului, am dominat. Cred că au marcat la prima intrare în careu, după o eroare gravă a defensivei mele. Ne-am creat ocazii, dar din păcate nu am reușit să marcăm nici cu poarta goală. La fotbal, ai mereu șansa să demonstrezi că poți regla în partida următoare ceea ce a fost greșit. Din punct de vedere al jocului, am dominat adversarul. Ne-am creat foarte multe ocazii, dar nu am reușit să marcăm. Ce m-a deranjat, a fost că am luat gol de la o echipă de Liga 3. Trebuie să ne recuperăm, suntem puternici și am dovedit asta și în meciurile trecute”, a declarat antrenorul timișorean. Ceahlăul Piatra Neamț este sâmbătă la Târgu-Jiu pentru jocul din runda a treia a ligii secunde. ,,Trebuie să fim mult mai atenți pe fază defensivă și să fructificăm ocaziile avute, pentru că la fotbal, la Liga 2, nu poți să irosești atâtea ocazii. La fiecare meci, ne-am creat cel puțin 4-5 situații și am reușit să marcăm o singură dată, la Slobozia. Normal, sperăm să câștigăm meciul cu Ceahlăul. Trebuie să câștigăm printr-o organizare bună a jocului. Întâlnim o echipă de tradiție, bună, cu un apetit ofensiv mare. Au marcat șase goluri în ultimele două meciuri, asta spune multe despre forța lor, dar nici noi nu suntem de neglijat. E clar că va fi un meci dificil”, a apreciat Cojocaru. Partida de la Târgu- Jiu începe la ora 11.00.

