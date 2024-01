Elevii din Mătăsari l-au sărbătorit pe Mihai Eminescu

Ziua de 15 ianuarie poartă în ultimii ani o dublă încărcătură de semnificaţii pentru poporul român, aceea de Aniversare a Poetului Mihai Eminescu şi cea a Culturii Naţionale.

De aceea, şi elevii Liceului Mătăsari din judeţul Gorj au considerat că trebuie să îi acorde o deosebită atenţie marcând evenimentul cu un spectacol ce s-a desfăşurat pe frumoasa scenă a Casei de Cultură din localitatea Mătăsari.

Elevii clasei a X-a Filologie a Liceului Mătăsari, sub îndrumarea doamnei profesor Căţăgoi Laura Anca, au fost gazdele manifestării de înaltă ţinută desfăşurate sub motto-ul eminescian „Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar”.

Programul spectacolului, desfăşurat în faţa unei săli pline, a inclus momente diverse şi cu mare încărcătură emoţională la care şi-au dat concursul elevi mari şi mici: recitaluri poetice „Călin file din poveste”, „Glossă”, „Rugăciunea uni dac”, „Rugăciune”, interpretarea melodiei „Eminescu” a regretaţilor soţi Doina şi Aldea Teodorovici, interpretarea muzicală a poeziilor „Pe lângă plopii fără soţ”, „Mai am un singur dor”, „Sara pe deal”, monologul „Sărmanul Dionis”, scenele de teatru „Luceafărul”, „Scrisoarea III”.

În realizarea acestui spectacol şi-a acordat sprijinul competent şi doamna profesoară de muzică Pauliş Kătălina.

Printre numeroşii participanâi prezeni în sală la acest spectacol s-au numărat şi scriitorii gorjeni Mariana Bendou şi Vasile Ruşeţi, membri LSR, care au început de curând o frumoasă colaborare cu Cenaclul literar „Aurul Negru” al Liceului Mătăsari.

Mai trebuie menţionat faptul că spectacolul din 15 ianuarie 2024 este o primă parte a unui inedit şi mai amplu proiect şcolar dedicat Luceafărului poeziei româneşti pe care doamna prof. Căţăgoi Laura Anca l-a iniţiat şi îl manageriază fiind sprijinită de Primăria Mătăsari şi de Asociaţia Educaţie Europeană. Proiectul, cu titlul “Omagiu adus lui Eminescu”, face parte din activităţile Cenaclului literar “Aurul negru” al Liceului Mătăsari şi se derulează în perioada noiembrie 2023 – aprilie 2024. El mai cuprinde și o deplasare a elevilor clasei a X-a la Ipoteşti cu ajutorul ONG-ului mai sus menţionat şi prin autofinanţare.

Mariana Bendou