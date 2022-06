Elev condamnat pentru tâlhăria de la casa de pariuri. Ce a făcut cu banii

Un adolescent din municipiul Târgu-Jiu a fost condamnat pentru tâlhărie calificată, după ce astă-toamnă a jefuit o agenție de pariuri din centrul orașului. Având fața acoperită cu o mască chirurgicală, tânărul a amenințat-o pe casieră cu un cuțit și a furat 1.300 de lei, după care a fugit. Trei zile mai târziu, puștanul de 16 ani a fost prins de poliție. Fiind minor, acesta nu va ajunge la pușcărie, fiindu-i aplicată doar o măsură educativă.

Jaful a avut loc în seara zilei de 1 octombrie, anul trecut.

„În data de 01.10.2021, în jurul orei 20:35, inculpatul (…), în timp ce se afla în interiorul agenţiei de pariuri sportive Fortuna, cu punctul de lucru în (…), folosindu-se de un cuţit tip briceag şi purtând pe faţă o masca chirurgicală, a ameninţat cu acte de violenţă fizică lucrătorul gestionar, creându-i o puternică stare de temere, reuşind, în această modalitate, să sustragă din casieria societății suma de 1.321 lei, prejudiciul fiind recuperat ulterior”, potrivit rechizitorului.

Amenințată cu moartea, gestionara casei de pariuri i-a arătat tânărului locul în care erau ținuți banii. „Inculpatul a luat o parte din bani, respectiv suma de 1.321 lei, după care s-a deplasat spre ieşire, părăsind incinta societăţii în timp ce o amenința pe angajată cu cuțitul, cerându-i să nu anunţe poliţia”, mai sușțin anchetatorii.

A aruncat briceagul în Jiu

După trei zile de la comiterea tâlhăriei, minorul a fost prins de poliție. „La data de 4 octombrie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale, fiind în continuarea cercetărilor în dosarul penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie comisă în seara zilei de 1 octombrie., au identificat un tânăr de 16 ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârșirea faptei”, a anunțat IPJ Gorj, la vremea respectivă.

La audieri, tânărul a recunoscut săvârşirea faptei. A spus că banii furați i-a folosit pentru achiziționarea de haine, mâncare şi ţigări, iar cuţitul l-a aruncat în râul Jiu, în zona podului de la Piața Mare.

În libertate, dar cu interdicții

Trimis în judecată, tânărul a fost condamnată în primă instanță la o măsură neprivativă de libertate. Este vorba de măsura educativă a asistării zilnice pe durata maximă de 6 luni, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Gorj.

„Instanţa apreciază că fapta inculpatului prezintă un grad ridicat de pericol social, aceasta fiind săvârşită prin ameninţări cu moartea, cu un cuţit asupra persoanei vătămate, într-un loc public, pe timp de noapte, inculpatul având faţa acoperită cu masca chirurgicală. Cu toate acestea, la alegerea măsurii educative, în favoarea inculpatului, instanţa va reţine faptul ca acesta este minor, a săvârșit infracțiunea la o vârsta fragedă (16 ani), nu i-au mai fost aplicate anterior măsuri educative, aşa cum reiese din cazierul judiciar, astfel ca va avea în vedere la pronunțarea hotărârii gradul de dezvoltare psihică şi intelectuală incompletă şi atitudinea sinceră şi de regret a inculpatului privind fapta săvârşită”, se arată în motivarea instanței.

În acest timp, tânărul, elev la Liceul Tehnologic Bîrseşti, nu are voie să se afle în locurile în care se desfăşoară activităţi privind jocurile de noroc și pariurile.

„În baza art.404 alin. 4 lit. b C. pr. pen, cu aplicarea art. 72 C.pen, constată că față de inculpatul B. L.-A. s-a dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 04.10.2021, până la data de 05.10.2021.

În temeiul art. 242 alin. 1 CPP, revocă măsura preventivă a controlului judiciar, dispusă prin ordonanţa nr. 4315/P/2021 din data de 05.10.2021 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Jiu”, a decis, pe 3 iunie, Judecătoria Târgu-Jiu, sentința putând fi atacată cu apel.

I.I.