Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Un adevărat candidat la Preşedinţia Statelor Unite (II) – ,,Este irelevant ce se va spune despre mine! Important este ceea ce facem pentru a salva vieți”!

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Robert Kennedy Junior, fiul fostului ministru democrat al Justiţiei şi candidat la preşedinţie, Robert Kennedy, care a fost asasinat în 1968, dar şi nepotul preşedintelui John Fitzgerald Kennedy, asasinat cu cinci ani mai devreme, aşa cum am arătat în prima parte a materialului, s-a înscris în campania electorală pentru alegerile prezidenţile din SUA, din anul 2024, iar, în cea de-a doua parte a interviului acordat Revistei «UN HERD», după ce a criticat cu vehemenţă puterea corporatistă din Statele Unite, de această dată, referindu-se la războiul din Ucraina, a marşat pe explicarea conflictului prin ciocnirea dintre mobilizarea unei părți, legată de condiții geografico-istorice și securitatea cerută de cealaltă parte beligerantă, iar, acest lucru îl arată o serie de analize care vorbesc despre încălcarea suveranităţii în accepțiunea cadrului de securitate agreat la începutul anilor nouăzeci între supraputeri. Acelaşi lucru îl subliniază școlile de la Harvard și Chicago, deoarece calea de urmat pentru a pune capăt războiului constă în negocieri temeinice între SUA, Rusia, Ucraina, Germania, UE și China. Se pare că soluţia practică are diverse aspecte şi interpretări, între care cedarea de teritorii spre a se intra în granițe firești în această parte a Europei, mai ales că însuşi Henri Kissinger şi alţi reprezentanți ai Israelului și ai altor țări au sugerat acest lucru, şi chiar, preşedintele american Joe Biden nu a negat această posibilitate. Desigur, e greu să vorbim despre învingători în acest conflict, dar, prin prelungirea sa şi prin amplificarea ostilităţilor, nu va putea fi o linişte durabilă în Europa şi în întreaga lume şi primii care vor suporta consecinţele vor fi europenii! Aşadar, să trecem la prezentarea acestei părţi remarcabile a interviului cu întrebarea reporterului:

,,Este un război al SUA împotriva Rusiei, unul care sacrifică floarea tineretului din Ucraina, într-un abator al morții și al distrugerii”!

-UnHerd: Ați vorbit mult despre faptul că America este mereu în stare de război și că vreți ca asta să înceteze. Cum ați putea face asta în cazul Ucrainei, spre exemplu?

– RFK: ,,Prin ajungerea la un acord. Rușii au spus mereu că vor o reglementare! Dacă vă uitați la Acordurile de la Minsk, care au fost soluția propusă de ruși, veți vedea că ele par o soluție bună la modul cum stau lucrurile acum. Să fim drepți: este un război al SUA împotriva Rusiei, unul care sacrifică floarea tineretului din Ucraina, într-un abator al morții și al distrugerii, totul din ambiția neoconservatorilor de a răsturna regimul Putin și de a epuiza armata rusă, pentru ca America să nu mai aibă rival. Președintele Biden a și spus că vrea să scape de Vladimir Putin. Secretarul Apărării, Lloyd Austin, a spus, în aprilie 2022, că scopul nostru este să epuizăm armata rusă (sic??!! n.n.). Ce înseamnă asta? Înseamnă să aruncăm cu ucraineni în Rusia! (sic!!n.n.). Fiul meu a luptat acolo, umăr la umăr cu ucrainenii. Comandantul forțelor speciale din Ucraina a spus că 80% din soldații săi au murit sau sunt răniți și că nu mai pot reface unitățile”!

Aceasta este realitatea, domnilor, cea spusă de către un american de mare prestigiu şi cu mare tradiţie în viaţa politică americană, pentru că nouă ni se prezintă în fiecare zi doar «fake news» de către televiziunile şi de către mass-media vândute lui Mamona, iar, în orice clipă suntem intoxicaţi cu informaţii care cultivă frica şi teroarea, care îndeamnă la ură şi la război, care ne solicită să fim solidari cu refugiaţii ucrainieni, cu ţara invadată de către ruşi, pe când America nu face altceva decât «să arunce cu ucraineni în Rusia», aşa cum face şi Uniunea Europeană, iar, nouă ni se prezintă marile victorii ale ucrainienilor care mor pe capete!

-UnHerd: Dacă ați fi ales președinte, ați fi de acord ca Rusia să păstreze teritoriile ocupate? Ați fi acuzat că v-ați preda rușilor!

– RFK: ,,Este irelevant ce se va spune despre mine! Important este ceea ce facem pentru a salva vieți. Susținerea Ucrainei este o misiune umanitară – așa ne-a fost ea prezentată de guvern în Statele Unite. Însă, asta înseamnă că scopul misiunii, ar trebui să fie reducerea vărsării de sânge și încheierea conflictului. Dar toate măsurile luate de noi au fost pentru extinderea conflictului și pentru mai multă vărsare de sânge! (sic!!n.n.). Nu asta ar fi trebuit să se întâmple. Dacă vă uitați la Acordurile de la Minsk, ele pun bazele unei reglementări finale. Regiunea Donbas, care este locuită de rusofoni în proporție de 80 % – iar rușii au fost uciși sistematic de guvernul ucrainean – ar deveni autonomă în cadrul Ucrainei și ar fi protejată. Haideți să protejăm populația printr-o forță ONU, pentru a ne asigura că se oprește vărsarea de sânge. În plus, trebuie să luăm sistemele de rachete «Aegis» pentru rachetele «Tomahawk», care sunt staționate la 70 de km. de frontiera Rusiei. Când rușii au pus rachete în Cuba, la 1.500 de mile de Washington, am fost gata să invadăm Cuba și chiar asta am fi făcut, dacă nu luau rachetele de acolo. Modul în care au fost mutate rachetele sovietice a fost următorul: unchiul meu și tatăl meu au făcut o înțelegere cu Hrușciov, cu care au putut vorbi direct. Înțelegerea a fost, că noi vom muta rachetele «Jupiter» din Turcia, de lângă frontiera URSS, pentru că știam că acest lucru nu poate fi tolerat de Moscova! Rusia a fost invadată de două ori în ultimii o sută de ani! Este limpede de ce nu vor sisteme de rachete nucleare lângă granițele lor. Ar trebui să fim de acord și cu neaderarea Ucrainei la NATO, un lucru pe care rușii l-au cerut. Cred că, pe baza acestor principii, putem pune capăt războiului! Nu cred că neoconservatorii vor putea opri războiul, nu oamenii care îl înconjoară acum pe președintele Biden, pentru că ei sunt cei care au create problema! (sic!!!n.n.) Cred că o parte a soluției este să recunoaștem asta, că au fost mașinațiuni de ambele părți. Nu încerc să justific comportamentul barbar al lui Putin și invazia ilegală în Ucraina. Însă, unchiul meu spunea mereu că, dacă vrei pace, atunci trebuie să te pui în pielea celuilalt și trebuie să știi că și asupra lui se pune multă presiune”!

Excepţională această amplă şi profundă analiză explicativă care demonstrează cu prisosinţă că poți să nu fii de acord cu o afirmație sau alta, venită din partea oricui, cu atât mai mult din partea unui om avizat, dar să confunzi și să falsifici realitatea pentru a creşte bogăţia potentaţilor globalismului este degradant pentru un politician care îndeamnă la război şi amplifică până la paroxism cheltuielile pentru înarmare. Oare, s-a gândit cineva la umflarea bugetelor militare în ţările care cultivă isteria răzbiului şi a urii fără discernământ? Din păcate, avem zilnic parte de așa ceva, de aceea, întăresc, spre lămurirea situației istorice, toate cele spuse privind conflictul din Ucraina, care afectează adânc viața fiecăruia dintre noi! Aşa este, «dacă vrei pace, atunci trebuie să te pui în pielea celuilalt și trebuie să știi că și asupra lui se pune multă presiune» care în plan psihologic înseamnă frică şi nesiguranţa zilei de mâine, mai ales pentru tinerii cărora li se fură deschis viitorul şi li se compromite destinul!

-UnHerd: În timpul crizei rachetelor din Cuba, unchiul dumneavoastră a părut că are o poziție diferită. A avut o poziție fermă și a câștigat. Iar acum, foarte multă lume spune că trebuie să fim fermi și să nu-l recompensăm în niciun fel pe Putin pentru că a invadat Ucraina. Ce puteți spune despre acești oameni?

RFK: ,,Unchiul meu era înconjurat de șefii de stat major, de aparatul de intelligence, care doreau să pornească un război. Semnalul că exista o confruntare a venit când nava rusă care transporta rachete s-a oprit înainte de a se lovi de zidul embargoului impus de SUA în jurul Cubei. Din acel punct, situația putea evolua în multe feluri. Criza a fost rezolvată pentru că John Kennedy l-a sunat pe Hrușciov și i-a spus: «Hai să rezolvăm asta împreună». Iar, înțelegerea a fost secretă și a rămas secretă mulți ani. Însă unchiul meu a înțeles că trebuie să se pună în pielea lui Hrușciov și a înțeles că Hrușciov nu dorea război, așa cum nici el nu-și dorea, însă ambii lideri erau înconjurat de oameni care doreau războiul”!

Din păcate, se pare că astăzi untem «înconjuraţi şi conduşi de către oameni care doresc războiul», cu toate că ne dorim să fim sănătoşi, să avem linişte, să mergem la biserici şi la mănăstiri ca să ne bucurăm de Învierea Domnului, pentru ca omenirea să iasă din coşmarul pe care îl cultivă trena propagandei de război, ce nu are de-a face cu patriotismul, cu democrația și cu interesul general! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA