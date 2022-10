Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Senatorul Ion Iordache şi d-na Prefect Cristina Cilibiu împreună cu persoanele vârstnice din Turceni(II) – ,,Am primit prea multe de la comunitate, de la oameni, de la Dumnezeu, ca să fac ceva şi să pot întoarce binele care mi s-a făcut aşa cum se cuvine, sub formă de răsplată”!

Aşa cum aminteam anterior, în ajunul zilei de 1 octombrie, care este sărbătoarea persoanelor vârstnice şi care în mod tradiţional se leagă în mod fericit cu ziua marii Sărbători creştine «Acoperământul Maicii Domnului», în seara de 30 septembrie, la Centrul de agrement Murgeşti, din oraşul Turceni, cele câteva sute de persoane de vârsta a treia prezente în această locaţie, au avut ca invitaţi de onoare pe domnul senator Ion Iordache şi pe d-na prefect Cristina Cilibiu, în momente în care nu a fost vorba neapărat despre o seară de distracţie sau de îndestulare cu mâncare aleasă, cât, mai ales, de un prilej de a socializa cu oamenii şi de a fi mai aproape de ei! Tocmai în spiritul acestei apropieri şi cunoaşteri reciproce, am realizat un interviu interesant, poate unul dintre cele mai interesante pe care le-am realizat în cele câteva zeci de ani, pentru că adevărata cunoaştere a unui om se realizează numai atunci când stai de vorbă cu el, când îl priveşti în ochi, nici pe departe din vorbele maliţioase ale unei lumi, care este mereu pusă pe intenţia de a face rău omului bun şi de a face mai agreabilă imaginea omului de nimic! Pentru că am descoperit anumite disponibilităţi deosebite ale senatorului Ion Iordache, vom reda partea a doua a interviului realizat, poate cea mai interesantă şi mai demnă de luat în seamă prin mărturisirile omului care ştie să fie şi om:

-Rep. Domnule senator Ion Iordache, mă surprinde la dumneavoastră un gen de sensibilitate emoţională pe care nu mi-o imaginam, pentru că de multă vreme, am dorit să realizez un interviu cu dumneavoastră!

-I.I. Da, pentru că, probabil, dacă nu eram la mine la Turceni, între oamenii mei, şi eram într-o altă localitate, cu siguranţă că nu erau emoţiile atât de mari!

-Rep. Credeţi că aici, în această seară la sărbătoarea vârstei a treia, sunt oamenii care v-au înţeles cel mai bine?

-I.I. Poate mai bine decât generaţiile celelalte, deşi, eu doresc să-mi apropii mai mult pe cei tineri, pentru că am patru copii şi băiatul meu cel mai mare este un tânăr de 25 de ani şi pot spune că acest lucru mă ajută să-mi apropii de ideile mele îndăzneţe tinerii de astăzi, iar, la rândul meu, şi eu să mă apropii de ideile lor!

-Rep. Mi se pare foarte interesant ceea ce spuneţi, domnule senator, iar, lucrurile acestea era bine să le spuneţi şi la emisiunea lui Dan Moşteanu de la «Gorj TV», pentru că v-am urmărit la acel interviu când lansaţi multe idei interesante!

-I.I. Nu cred că am prea multe idei interesante, dar, ele vor veni cu timpul!

-Rep. Haideţi, să revenim la întâlnirea din această seară cu persoanele vârstnice!

-I.I. Domnule profesor, îmi place să văd lumina din ochii acestor oameni care au trecut prin viaţă, pentru că mulţi îmi ziceau de multe ori «copilul meu» şi acum, iată, m-au invitat ca parlamentar care îi reprezintă!

-Rep. Domnule senator, vă spuneam că îmi doream de multă vreme să realizez un interviu cu dumneavoastră şi chiar l-am rugat pe domnul Sevastian Iordache, mi se pare că este ceva rudă cu dumneavoastră, pe care îl cunosc în calitate de cadru didactic la liceul din localitate, cu care mă întâlnesc destul de des la Mănăstirea «Sfânta Treime», deci, l-am rugat să vă conteacteze şi să vă spună că diresc să realizăm un interviu, iar, în această seară din ajunul Sărbătorii «Acoperământul Maicii Domnului», iată că a sosit şi acest moment aşteptat!

-I.I. Pentru că numai Dumnezeu le rânduieşte pe toate!

-Rep. Pentru că sunteţi în febra unor alegeri în Organizaţia judeţeană a Partidului Naţional Liberal şi sunteţi pe cale să deveniţi Preşedintele organizaţiei, care credeţi că este modalitatea cea mai adecvată şi mai inspirată de a împleti politicul cu umanul în actvitatea dumneavoastră, pentru că există o interferenţă care devine uneori extrem de delicată în această conjunctură?

-I.I. Eu cred că marea diferenţă între mine şi mulţi oameni din politică este că eu nu sunt pe scena vieţii politice pentru că mă mână nevoia de a face o carieră politică sau nevoia de a-mi asigura traiul sau să acumulez valori materiale.

-Rep. Atunci, ce vă ispiteşte şi vă conferă vigoare în politică, domnule Iordache?

-I.I. Eu sunt un om realist, iar, ceea ce m-a îndreptat pe mine spre politică este omenia! Să nu vă miraţi când spun acest lucru, adică, vreau să fac ceva pentru oameni, pentru că simt că aceasta este datoria mea!

-Rep. Simţiţi că aveţi şi anumite datorii faţă de cineva?

-I.I. Am primit prea multe de la comunitate, de la oameni, de la Dumnezeu, ca să fac ceva şi să pot întoarce binele care mi s-a făcut aşa cum se cuvine, sub formă de răsplată!

-Rep. Să ştiţi că aceste cuvinte mă ajută să mă gândesc la titlul articolului pentru acest interviu, şi i-aş da formularea aceasta: «Am descoperit un om, nu din întâmplare, ci, din nevoia de a căuta şi a descoperi oameni!», iar, atunci când v-am ascultat şi v-am văzut la interviul cu Dan Moşteanu, mi se părea că aveaţi nevoie de un moment de reflecţie pentru a da un răspuns elaborat şi adecvat, pe când acum, răspunsurile dumneavoastră sunt directe, tranşante şi cât se poate de sincere!

-I.I. Sunt momente şi locuri în care emoţiile ne copleşesc, iar, dumneavoastră sunteţi un profesor deosebit şi un pedagog care înţelege acest lucru!

-Rep. Să ştiţi că la vârsta mea, cred că mi-aş dori să întâlnesc un politician care să transpună în practică lucrurile bune pe care le gândeşte şi care sunt legate de ceea ce simte cu adevărat! Nu vă cunosc prea bine ce fel de om sunteţi, privit prin prisma activităţilor anterioare, dar, cred că puteţi fi un om care poate trece dincolo de implicaţiile destul de anevoioase ale vieţii cotidiene, pentru a se regăsi în faptele sale!

-I.I. Să ştiţi că sunt un om care a plecat de jos, care se străduieşte să înţeleagă ceea ce trebuie făcut şi modul cum trebuie făcut! Numai că, lucrurile nu pot fi făcute de unul simgur, şi atunci trebuie să faci şi anumuite compromisuri, pentru că oamenii te judecă, dar, ştiind că ai un obiectiv măreţ şi că o faci pentru o cauză dreaptă, atunci, ei te urmează, te ajută după puterile lor şi te ajută să mergi înainte!

-Rep. Dacă tot vorbim despre faptul că faceţi şi anumite compromisuri, îmi permiteţi să vă fac o fotografie cu acest îngeraş al dumneavoastră?

-I.I. Desigur, cu mare plăcere!

-Rep. Când trec pe la Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, văd multe icoane cu atâţia îngeri care seamănă foarte mult cu îngeraşul dumneavoastră!

-I.I. Mă impresionează nespus lumea îngerilor sau a îngeraşilor, cum spuneţi dumneavoastră!

-Rep. Sper să mai putem realiza şi alte interviuri, pentru că sunteţi un interlocutor agreabil, ca şi doamna Prefect Cristina Cilibiu, pe care o cunosc de când era primar aici la Turceni, atunci când am realizat unele interviuri! Să ştiţi că am o «mână bună», pentru că mulţi oameni cu care am realizat interviuri au ajuns bine!

-I.I. Un om bun ca dumneavoastră şi cu multă credinţă la Dumnezeu, cred că poartă noroc, pentru că este şi «mâna Lui Dumnezeu»!

-Rep. De altfel, vă spuneam că sper să mai realizăm şi alte interviuri, după ce veţi ajunge liderul organizaţiei liberale judeţene, că, vedeţi dumneavoastră, funcţiile înalte îi mai schimbă pe oameni, dar, nu întotdeauna în bine!

-I.I. O să vă convingeţi că pe mine, funcţiile înalte nu mă schimbă în rău!

-Rep. V-am făcut încă o fotografie pe drumul acesta aşa de frumos, pe aleea aceasta, cu fetiţa dumneavoastră, parcă alergaţi într-un vis!

-I.I. Mă bucur că ne-am retras în acest loc mai liniştit şi am scăpat de zgomotul din sală pentru că nu mă pasionează întotdeauna distracţia, ci, posibilitatea de a cunoaşte oamenii, problemele lor şi ceea ce îi frământă pe oameni!!

-Rep. Cât de mult m-aş bucura, dacă aş vedea asemenea înclinaţii şi la alţi parlamentari gorjeni, mai ales la cei pesedişti! Dar, mi se pare că sunteţi un om sensibil şi romantic, probabil atributul tinereţii şi al puterii de a merge înainte!

-I.I. …Maria, hai la tata, hai să mergem, vino la mine!

-Rep. Ce nume frumos are fetiţa dumneavoastră, numele Maicii Domnului! Am şi eu o fată ceva mai mare care poartă şi acest nume, Ana-Maria!

-I.I. Aşa cum vă spuneam, am patru copii, cel mare de 25 de ani, iar, Maria are trei ani şi jumătate şi e febleţea mea! A «apărut» aşa, când nu ne mai aşteptam, iar, acum este marea noastră bucurie!

-Rep. Vă mulţumesc mult pentru acest interviu, domnule senator Ion Iordache!

Profesor dr. Vasile GOGONEA