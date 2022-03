Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Meditaţie în pace, când România devine Țara care îngheaţă de frig şi de viforul războiului! – ,,Lucrez cu biruinţă pentru neamul român, neamul Meu cel de azi şi din totdeauna”!

Trăim viforul unei ierni care parcă nu se mai termină şi nădejdea deşartă a unei primăveri care e departe de dorinţele noastre, iluzorii ca şi speranţele unei păci care nu se întrezăreşte a fi cât mai aproape de azimutul zorilor întunecaţi de lanţul nesfârşit al suferinţelor umane! În loc de sărbătoarea zilei internaţionale a femeilor din lumea întreagă, am fost martorii unor scene terifiante în care mamele disperate cu copilaşii în braţe fug îngrozite din calea războiului, pentru a salva ceva din ceea ce mai poate însemna viitorul acestei omeniri! La o analiză mai atentă, constatăm că de la reptilienii deghizați în oameni și până la așa-zisele dâre chimice lăsate în urmă de avioane supersonice, trebuie să acceptăm că mare parte dintre acestea sunt complet absurde, mai ales că din când în când, o teorie a conspirației care pare să fie absurdă se dovedește a fi adevărată, iar, în astfel de situații, adevărul este cu mult mai înspăimântător decât ficțiunea. Acum, când suntem în primele zile ale Postului Mare, una dintre cele mai comune conspiraţii anunță un viitor lockdown climatic, în care ţările vor fi blocate pentru perioade lungi de timp pentru a îndeplini obiectivele privind schimbările climatice, iar, alte teorii susţin că un grup bogat şi puternic foloseşte politica privind schimbările climatice pentru a controla şi dăuna publicului larg, mai ales că unele celebrităţi ca Gary Lineker şi Joanna Lumley ar fi angajate pentru a dezinforma oamenii!

«Rugăciunea este un minunat prilej de a sta de vorbă cu Dumnezeu şi de a-L asculta, atunci când se adresează poporului român»!

În acest fel, teoriile conspiraţiei pot afecta atitudinile, intenţiile şi comportamentul oamenilor, aşa cum susţine Karen Douglas, profesor de psihologie socială la Universitatea din Kent. De aceea, mai multe videoclipuri pe tema unui lockdown climatic au devenit virale pe «TikTok» şi «Telegram», iar ulterior, au fost create grupuri care au peste 13.000 de membri, cei mai mulţii fiind din Marea Britanie, când caută să ne convingă de faptul că mai toate conspiraţiile nu au loc numai în online, din moment ce Publicaţia «The Light» a publicat articole despre schimbările climatice intitulate «Urgenţa climaterică» sau «Noi cercetări provoacă naţiunea în privinţa schimbărilor climatice», un lucru care se potriveşte şi pentru România, deoarece specialiştii în psihologie subliniază că acest tip de conspiraţii, îi încurajează pe oameni să se vaccineze, ceea ce duce la mai multe îmbolnăviri şi la un număr crescut de decese. Însă, toate aceste conspiraţii au apărut pe durata conferinţei «COP26», iar indicele global de dezinformare arată că de fiecare dată când a fost făcut un anunţ în perioada evenimentului, s-a remarcat o creştere a cantităţii de dezinformare distribuită online! În plus, chiar de la începutul acestui an, «Stop Funding Heat» a găsit 113 reclame pe Facebook cu mesaje de genul «schimbările climatice sunt o farsă» şi se estimează că pentru aceste reclame s-au cheltuit între 50.000 şi 65.000 de euro pentru mituirea mass-media! Şi nu doar reclamele înşelătoare sunt problema, deoarece, potrivit unui alt studiu, 2,6 miliarde de dolari sunt cheltuiţi într-un singur an de către companiile care fac publicitate pe site-uri web şi care au tendinţa să dezinformeze pe mai multe subiecte, inclusiv pe tema schimbărilor climatice. Ca să putem sintetiza acest aspect care ne sugerează apăsarea dureroasă a frigului, să mai adăugăm că în urma «fake news»-urilor privind acest subiect al schimbărilor climatice, să adăugăm grupul «CAN» alături de 250 de participanţi şi grupuri ca «Vaaz, WWF» şi Centrul pentru Combaterea Urii Digitale, care au scris o scrisoare deschisă către ONU, solicitând măsuri privind dezinformarea climatică şi stoparea acestui tip de ciudată dezinformare şi manipulare! Scrisoarea deschisă invită liderii mondiali şi platformele de comunicare socială să adopte măsuri urgente pentru a se ajunge la o definiţie clară a dezinformării în general şi a dezinformării climatice în special, având în vedere în acest din urmă caz şi dezinformările despre evenimentele din teatrele de operaţiuni din Ucraina, astfel încât problema să poată fi identificată şi abordată pe criteriul respectării adevărului, care nu înseamnă altceva decât referirea la Dumnezeu, care este singurul Adevăr din această lume! Iar, pentru că ne aflăm la începutul unei perioade în care trebuie să excelăm prin post şi rugăciune, să învăţăm să-L iubim pe Dumnezeu, să învăţăm să ne iubim fraţii, semenii, pentru că avem nevoie de ajutorul fraţilor de obşte care ne scapă de amăgire şi de iubirea de sine. De multe ori, noi înşine suntem cei ce ne supărăm din cauza unor lucruri mărunte, ne revoltăm şi ne chinuim din cauza celor care se află în interiorul nostru! Iată, să presupunem că ne-am trezit azi-dimineaţă şi trebuie să trecem la treaba pe care nu am terminat-o ieri, când materialele necesare pentru lucru, încă nu ni s-au cristalizat în minte, iar monahul care ar fi trebuit să ne ajute nu a apărut în viaţa noastră, astfel încât ajungem să realizăm un volum dublu de muncă şi deja trebuie să începem efortul de a desluşi taina realităţilor în care trăim! Uneori, noaptea dormim puţin, nu ne-am împlinit somnul, chiar ne este foame, dar, mergem la biserică, unde ajungem enervaţi, speriaţi şi îngrijoraţi de spectrul războiului, mai ales că alături de noi stă un frate care nu a făcut baie şi, pe deasupra, a mâncat atât de mult usturoi, încât miroase de la o poştă. Iată, aşadar, ce minunat începe ziua, că abia ce ne-am trezit şi deja suntem supăraţi! Dar, noi ne-am rugat toată noaptea, I-am mulţumit lui Dumnezeu pentru tot şi ne-am bucurat de faptul că Domnul ne iubeşte şi suntem aici, în Țara care îngheaţă de frig şi de viforul războiului, iar, diferenţa constă numai în felul în care am răspuns la cele întâmplate la graniţele ţării, nu în cele întâmplate pe fronturile de luptă din Ucraina, ci în răspunsul nostru, fiindcă tot ceea ce ni s-a întâmplat din 24 februarie, credem că nu ne-a schimbat câtuşi de puţin! Dar, felul în care răspundem la ştirile care ne copleşesc zi de zi, poate că ne schimbă! E frig aspru, iar, dacă vom ieşi acum afară şi vom ridica puţin capacul unui tomberon, vom simţi mirosul urât de acolo, dar, nu vom învinovăţi capacul, fiindcă atunci când tomberonul era încă închis, el oricum mirosea, dar noi l-am deschis abia acum din pură curiozitate, nu de mirosul pestilenţial care ne îngrozeşte şi la gândul că am ajuns ţara gunoaielor europene! Aşa că, atunci când răspundem la cele întâmplate cu tot acest gunoi, irascibilitatea noastră, nemulţumirea tăcută nu înseamnă nimic altceva decât faptul că gunoiul se afla în eul nostru egoist, iar, nu semenul nostru este cel ce l-a pus în noi! El doar a ridicat capacul, cu toate că trebuie să învăţăm să răspundem cu iubire şi cu bucurie la orice lucru neplăcut care ni se întâmplă! Desigur, dacă tot ceea ce este în interiorul nostru este irascibilitate, gunoi interior şi iubire de sine, atunci, vom fi prost dispuşi întotdeauna şi rugăciunea noastră nu este îndeajuns de sinceră faţă de Dumnezeu! Aceasta este ceea ce semenii nu ne lasă să uităm niciodată, iar, dacă suntem smeriţi, să încercăm să ne schimbăm, dacă, bineînţeles, avem destulă înţelepciune şi frică de Dumnezeu! În vremea Postului, trebuie să ne abandonăm întrutotul lui Dumnezeu în rugăciune spre a atinge starea de calm imperturbabilă, care nu vine doar din afara noastră, ci, şi din interiorul fiecărui suflet al nostru. Rugăciunea este calea ce ne conduce la spaţiul nostru interior în care locuieşte Însuşi Dumnezeu, în abisul tăcerii divine! A-L întâlni pe Dumnezeu înseamnă, deci, ca în acea tăcere divină să acceptăm transformarea noastră într-o fiinţă nouă, o faptură nouă care este creaţia Lui Dumnezeu! Tăcerea devine, astfel, o desăvârşire a rugăciunii, o tăcere personală în faţa Lui Hristos şi împreună cu El, ne apare numai ca o tăcere în faţa lui Dumnezeu, Cel care ne iubeşte! Da, Rugăciunea devine, astfel, o trăire continuă în faţa lui Dumnezeu, dând o nouă dimensiune vieţii noastre, pentru că în Țara care îngheaţă de frig şi de viforul războiului, viaţa trăită înaintea privirii drăgăstoase a lui Dumnezeu devine o Cale a mântuirii!

,,Români de pretutindeni, credincioşi şi atât de curaţi cu inima, cântaţi cu strigare numele Meu cel sfânt”!

Omul, prin rugăciune descoperă demnitatea de a fi chemat înaintea Tatălui Ceresc, pentru a deveni una cu El, iar, pentru aceasta, omul trebuie să renunţe la toate grijile şi spaimele lumeşti ale pandemiei şi ale războiului, pentru a fi capabil să se îndrepte exclusiv spre Dumnezeu, spre a-şi găsi liniştea şi pacea în divinitate! Tăcerea este o cale divină de a aştepta cu multă răbdare, o cale de a veghea şi o cale de a asculta cu mare atenţie cele ce se petrec înlăuntrul şi în afara noastră. Poate că este şi o cale a interiorizării, a opririi pentru o clipă şi apoi a cercetării cămărilor inimii – centrul vieţii. Meditaţia profundă, atunci când România devine Țara care îngheaţă de frig şi de viforul războiului, este o cale de pătrundere în lăuntru, în aşa fel încât, până la urmă să nu mai ieşim în afară. Tăcerea nu este nicidecum o simplă încetare a rostirii cuvintelor; pentru că ar fi o definiţie prea restrictivă şi prea negativistă a tăcerii reţinute! Mai curând, ea este pauza ce leagă toate cuvintele rostite şi nerostite pentru a da sens existenţei noastre în viaţa de dincolo de această viaţă trecătoare! Tăcerea este osmoza care apropie protagoniştii unei confruntări războinice, dar, mai presus de orice lucru, tăcerea este plinătate, nu gol, fiindcă ea nu este absenţa, ci, conştientizarea unei prezenţe duhovniceşti, iar, întreaga fugă în pustia războiului nimicitor se poate rezuma doar în prioritatea şi în practicarea liniştirii sufletului! Rugăciunea este un minunat prilej de a sta de vorbă cu Dumnezeu şi de a-L asculta, atunci când se adresează poporului român şi îi spune: ,,Te-am avut pe tine aşezat la mare veghe, la multă jertfă de rugăciune şi de credinţă sfântă şi la zile de post pentru biruirea demonilor, că parcă a fost luată din Scripturi foaia cea despre «fiara care stă în război cu Mielul lui Dumnezeu, Care stă în luptă cu balaurul cel mare, având şapte capete şi zece coarne şi coadă ca să târască stelele cerului şi ca să le arunce pe pământ, dar n-a izbutit şi nici nu s-a mai găsit pentru el loc», pentru că am făcut Eu biruinţă, Eu şi tu, poporul Meu cel biruitor prin sângele Meu şi prin cuvântul mărturiei Mele, căci cei ce voiesc să biruiască acum iarăşi peste neamul Meu român s-au adunat într-un singur cuget toţi, precum este scris în Scripturi, şi au dat puterea şi stăpânirea lor fiarei ca să pornească cu toţii război împotriva planului Meu cel sfânt cu neamul român, dar Eu, Mielul Tatălui, am biruit prin poporul Meu cel împreună lucrător cu Mine, chemat, ales şi credincios, ca să lucrez cu biruinţă pentru neamul român, neamul Meu cel de azi şi din totdeauna! O, neam român, o, neamul Meu român, odihneşte-te acum de greul prin care treci, aşa cum voi trece şi Eu an de an, cu cerul Meu de sfinţi şi de îngeri, pentru că eşti poporul Meu cel aşezat la veghe mare pentru soarta ta, neam roman! Să ne odihnim acum în liniştire, căci a trecut ziua de sorţi pentru vrăjmaşul din faţa ta, şi Eu, Domnul, stau cu tine acum la masă de cuvânt, căci aşa ţi-am făgăduit! O, aşează-te cu credinţă la masă cu Mine, căci Eu îţi dau duh şi putere ca să crezi şi ca să vezi, căci vezi acum cât de minunat am lucrat ca să te izbăvesc de două mii de ani, după ce mult şi prelung am strigat o vreme spre tine ca să stai tu treaz, tată, pentru soarta ta şi să nu te ia somnul, căci balaurul a stat multă vreme la pândă ca să ia sub zdrobire şi sub robie neamul Meu român. Dar, Eu sunt Cel ce am lucrat minunat şi am spus voievozilor tăi să Mă lase pe Mine să lucrez cu măiestrie de partea Adevărului, căci răzvrătirea asupra lui este mare, iar minciuna stă ascunsă gata să lucreze. Eu sunt Cel ce am pus în inimile românilor încrederea să facă sfatul Meu, precum este scris în Scripturi, «şi să se întâlnească într-un gând şi să dea toţi, toţi fiarei puterea lor, până ce se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu», şi iată că vei vedea Scriptură împlinită, lucrare despre care scrie în Scripturi: balaurul cu şapte capete va fi biruit de Mielul lui Dumnezeu şi de cei credincioşi Lui! În tot acest Post, voi avea poporul Meu în mare veghe, în treaz duh de rugăciune cu mâinile ridicate în toată ziua cea de sorţi, iar când am văzut cum sapă pe dedesubt satana şi ai săi demoni, numaidecât M-am întărit şi am îndemnat pe poporul cuvântului Meu să înteţească rugăciunea cu duh şi mai puternic, chiar cu strigare şi mai îndurerată pentru trezirea neamului român ca să se scoale el şi să-şi ajute biruinţa! Numai Eu, Mieluţul Cel biruitor, n-am lăsat şi n-am să las neamul român să fie iarăşi biruit de puterea fiarei roşii, cea plină de duhul minciunii înăluntrul şi în afara ei, şi care s-a dat de gol cu lucrarea ei ascunsă şi a căzut în însăşi cursa ei, căci n-a izbutit, nici nu s-a mai găsit loc pentru ea şi pentru puii ei, precum este scris, căci lucrarea cerului lucrează în zilele acestea pe pământul român, şi face mântuire şi putere împărăţia lui Dumnezeu pe acest pământ îndumnezeit al său! O, filă de Scriptură împlinită pe vatra ta prin biruinţa Mea cea pentru tine, neam român! Balaurul cel cu şapte capete şi zece coarne, într-un gând şi într-un duh toţi au dat fiarei puterea lor pentru un moment de frică şi au pornit război împotriva planului Meu, al Mielului lui Dumnezeu, şi împotriva neamului român, păstorit acum de Mielul Tatălui, dar Eu, Mielul Cel biruitor, l-am răpus pe el şi pe îngerii lui pentru că sunt Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, şi am biruit cu cei împreună cu Mine chemaţi, aleşi şi credincioşi, precum este scris în Scripturi! O, fiii poporului Meu român, şi voi, români de pretutindeni, credincioşi şi atât de curaţi cu inima, cântaţi cu strigare numele Meu cel sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu, şi ridicaţi în slăvi laudă Lui şi spuneţi: «O, cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne, căci pentru puterea Ta cea mare, chiar vrăjmaşii Tăi Te măgulesc prin făţărnicia lor! Toate neamurile pământului să se închine Ţie şi să cânte preaslăvinduŢi numele mare! O, veniţi, veniţi şi auziţi şi vedeţi lucrările lui Dumnezeu şi cât de minunat este El în faptele Sale peste oameni! El stăpâneşte cu puterea Sa veacul şi ochii Lui iscodesc peste popoare, iar cei răzvrătiţi să nu se trufească, fiindcă Domnul ne-a dat viaţă şi n-a suferit ca inimile noastre să şovăiască! El ne-a pus la încercare şi ne-a lămurit ca pe argint şi ne-a scos spre multă bucurie, şi ca o ardere de tot aducem Lui inimile noastre! Acum, când România devine Țara care îngheaţă de frig şi de viforul războiului, şi auziţi şi ascultaţi, voi, cei ce vă temeţi de Dumnezeu, că iată câte a făcut El nouă, ne-a ascultat şi a luat aminte la glasul rugăciunii noastre şi binecuvântat să fie El, căci n-a lepădat rugăciunea noastră, ci ne miluieşte cu Mila Sa»! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA