Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu domnul prof. univ. dr. Andrei MARGA, Dr.h.c.mult. personalitate ştiinţifică proeminentă a vieţii sociale, ştiinţifice şi politice, fost Ministru de Externe şi al Educaţiei din România – ,,Statul actual din țara noastră etalează neajunsuri mereu mai grave, care nu sunt ale vieții obișnuite, pentru că în opinia mea, cred că sunt evidente unele avarii…”!

-V.G. Domnule ministru ANDREI MARGA, pentru că a trecut o săptămână de când am sărbătorit «Ziua Limbii Române», vă propun să discutăm, astăzi, ca într-un joc de cuvinte, pornind chiar de la ceea ce numiţi «statul cu avarii», adică «statul eşuat» sau guvernarea cu multe neajunsuri în gestionarea crizelor, pe care eu l-aş descrie, chiar păstrând accentul pe cel de-al doilea «a» din cuvântul «avarii», ca să ne referim la tagma celor nesătui de bani şi de avuţii nemăsurate, care jefuiesc această ţară spre disperarea oamenilor sideraţi de ceea ce se întâmplă tot mai grav şi tot mai aberant în societatea românească!

– A.M. Domnule profesor Vasile Gogonea, statul actual din țara noastră etalează neajunsuri mereu mai grave, care nu sunt ale vieții obișnuite, pentru că în opinia mea, cred că sunt evidente unele avarii, cum ar fi, spre exemplu, tratarea subumană a cetățenilor. Ştim foarte bine că după 1989, în România s-au vândut copii, mai apoi s-au făcut afaceri cu tinere, în 2020, afacerile s-au extins și la exportul de «zilieri», chiar sub «starea de urgenţă», iar, în anul 2023, se constată cruzimea deposedării și a jafului la care sunt supuși cei vârstnici în «azile ale groazei», după ce, în ultima decadă, au ars de vii oameni în casele lor, în cluburi, spitale și alte locuri publice, aşa cum s-a întâmplat la Crevedia!

-V.G. Este o dovadă a haosului «programat» de către cei care ne conduc astăzi?

– A.M. Situațiile acestea nu au atras până azi, nici măcar nominalizarea vinovaților juridici, politici, morali, dar, s-au dat, în schimb, pedepse «de ochii lumii», unor nevinovați şi chiar s-a ajuns la scoaterea de sub urmărirea legii a celor care au fraudat milioane, în timp ce sărmanii care și-au însușit o pâine de pe raft sunt condamnați!

-V.G. Ca un fel de aplicare…consecventă a legii în statul fărădelegilor?

– A.M. Vedeţi, toate acestea au explodat în conștiința publică şi pot urma oricând și oriunde în țară noi explozii ale unei subumanizări revoltătoare, cum a fost cea din depozitele de combustibil de la Crevedia, pentru că s-au accentuat, până la a intra în obișnuințe, nu numai corupția, favoritismul și nepotismul din instituții, ci și scăderea pregătirii și, astfel, a profesionalismului, toate, pe fondul diletantismului administrației.

,,Statul României a fost avariat cu lovituri încasate în ultimele două decenii”!

-V.G. Domnule ministru, ca dumneavoastră, ar trebui să gândească un prim-ministru sau chiar un şef al statului, că doar se apropie alegerile din anul viitor!

– A.M. Un om care ocupă funcţiile despre care vorbeaţi, ar fi îngrijorat de controlul în creștere al societății de către instituțiile de forță, ceea ce atestă că autoritățile ultimilor douăzeci de ani sunt mai preocupate de disciplinarea socială și de împiedicarea rivalilor politici, decât de rezolvarea problemelor prin lărgirea libertăților, a drepturilor și a răspunderilor cetățenești. În România actuală, după eforturile de democratizare de după 1989, exercitarea libertăților și drepturilor a trecut sub controale și manipulări din umbră!

-V.G. Să spunem ceva mai clar, unt manipulări «din umbră» sau de sub umbrelă?

– A.M. Domnule profesor, eliberarea de securism spre o viață curată, democratică și civilizată, mai are de așteptat! Responsabilii securității statului, ca stat de drept, democratic și social, nu au răspuns nici azi la atacarea de cetățeni, la derapajele neconstituționale de la vârful piramidei sociale. La rușinea națională a «protocoalelor de cooperare» între justiție, procuratură şi servicii secrete s-a răspuns cu repudierea, dar nicidecum cu interdicția lor prin lege. Alte rușini s-au depășit prin aceea că asupra lor s-a așternut tăcerea. Cred că statul român nu a lămurit nici azi, rolul serviciilor sale secrete și rămâne în continuare cu o tradiție dăunătoare!

-V.G. În timp ce ţara e tot mai îndatorată şi deficitul bugetar se accentuează!

– A.M. Consider că deficitul bugetar și îndatorarea externă fără precedent reprezintă o situaţie fără precedent în zilele noastre, când vezi că se «cultivă» fidelități pe bani și posturi, un soi de ataşament plătit, mai ales că regimul actual nu a înregistrat vreo raționalizare a activităților. Decidenții se dovedesc, nu doar incapabili de reforme benefice pentru societate, ci, sunt gata, în schimb, de strângerea curelei, cum se spune, fiindcă ei caută doar pretextul unor pericole, în interior și în afară, iar, la nevoie, le și inventează. În locul îmbunătăţirii condițiilor lor de viață, cetățenii au parte de incitare a unora contra altora, de privațiuni și restricții într-o țară cu potențial recunoscut!

-V.G. Ca fost ministru de externe al României, ce situaţie sau ce aspecte vă îngrijorează cel mai mult în privinţa politicii externe actuale?

– A.M. Mă îngrijorează incapacitatea asumării de sine și continua sărăcire prin externalizare de competențe, iar, faptul se constată nu doar în muribunda politică externă a țării, în care diplomația se pierde în lamentarea: «nouă, spuneți-ne ce să facem și facem ce se cere, căci suntem în alianță», iar, pe plan intern, nu mai suntem în stare de a crea firme proprii de lanțuri comerciale şi devine mai ieftin să importăm produse alimentare sau să concesionăm exploatări de resurse metalifere și energetice! România actuală este împinsă pe direcția reducerii la elementar a ceea ce se face cu mintea și cu brațele propriilor locuitori, acolo unde ei mai supravieţuiesc, în satele depopulate!

,,Nu este salvare care să nu treacă prin deşteptare”!

-V.G. Acest stat «al avariilor», cum îl numiţi excelenţa voastră şi pe care eu l-aş numi «stat al avarilor», adică, al lăcomiţilor, mai poate fi comparat cu statul de drept?

– A.M. Statul de drept presupune – se poate spune rezumând – respect pentru cetățenie, libertăți și drepturi și suveranitate, reciprocitate în raporturile din societate, legalitate şi legitimare, drept condiţii ale funcţionării sale. Ce distinge statul actual din România? Economişti capabili să vadă realitățile argumentează că «statul român nu mai există decât cu numele» – fiind «doar o anexă, o colonie», mai ales că un fost preşedinte îl vedea ca un «stat mafiot», iar actualul «șef al statului» vorbește chiar de un «stat eşuat», care înseamnă, «autodizolvarea de fapt» a statului propriu pe mâna noilor politruci!

-V.G. Împărtăşiţi întrutotul aceste puncte de vedere?

– A.M. Teza mea este alta, anume, aceea că statul României a fost avariat sub lovituri diverse, încasate în ultimele două decenii (vezi A. Marga, «Statul actual», Meteor Press, București, 2021), iar, probele sunt, din nefericire, tot mai numeroase. Sintetizând: deciziile nu mai sunt inspirate de un «contract cetățenesc», ci, de o voinţă meschină instalată peste cea a cetățenilor.

-V.G. Cu alte cuvinte, lipseşte recunoaşterea valorilor!

– A.M. Ce recunoaștere a valorilor, când formulele cu care se gratulează decidenții între ei: «șoferii» sau «chelnerii» sau «secretarii» șefilor, ori «plantații serviciilor» – exprimă fondul? Ce respect al valorilor, când nu contează interesul public, ci impunerea de aberaţii (legile educației, ale justiției, ale digitalizării, ale securității etc.) care împilează cetăţenii și vor trebui înlocuite la prima ocazie? Ce legitimare, când se instalează, nu guvernele țării, ci nepriceputele «guverne ale mele», cu servicii secrete?

-V.G. Să înţeleg că statul acesta «al avariilor» a pierdut chiar lupta cu drogurile?

– A.M. Consider că degradarea instituțiilor din România actuală începe cu faptul că nu se vrea și nici nu se știe a se evalua persoanele. Vorbele goale bazate pe impresii în grup, vor să înlocuiască examinarea faptelor! Mai nou, decidenții se recrutează dintre absolvenți modești, încât să nu pericliteze șefii mediocre, iar, toți sunt apreciați nu după capacitatea efectivă, ci după funcțiile deținute. Nu mai contează că inșii nu înțeleg statul democratic, că nu sunt în stare să conceapă singuri trei pagini, că nu au alte idei decât ideile șefilor lor, că nu rezolvă ceva în interes public!

-V.G. Peste câteva zile începe noul an şcolar, iar, peste câteva săptămâni şi noul an universitar, dar, ce ne facem cu creşterea consumului de droguri în rândul tinerilor?

– A.M. Adevărul factual este că statul «în avarii» al României actuale înseamnă căutarea obsesivă de pretexte pentru evitarea adevărului şi în timp ce «vinovații» s-au înmulțit, preşedintele i-a și indicat pe rând într-o antologie a gafelor: «nişte evrei», «nişte pesedişti» și «nişte parlamentari», potrivit alchimiei cunoscute a incapacității de a elabora alternative mai bune pentru cetățeni!

-V.G. Dacă există vreo salvare în situaţia de faţă, care ar fi aceasta?

– A.M. Salvarea? Nu este salvare care să nu treacă prin deşteptare! Soluția este evidentă pentru cetăţeanul care se respectă pe sine, fiindcă el nu are nevoie de sfaturi complicate! Doar cetăţenii României, fără de care nu se poate rezolva ceva în statul lor, pot curma degradarea! Nu este o rezolvare magică şi făcătoare de minuni la avariile statului actual, fără a schimba direcţia spre o democraţie meritocratică. Situația este de luat acum de la rădăcină, schimbând hotărât ocuparea funcțiilor în stat și procedurile prin care se face acesta, pentru că altfel, avariile înaintează! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA