Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu domnul inginer Iulian Vasile POPESCU, prefectul judeţului GORJ – ,,Atunci când ajungi într-o demnitate publică, în primul rând, trebuie să pui oamenii ca o prioritate a întregii activităţi şi trebuie să te «încarci» cu energie pozitivă”!

-V.G. Domnule Prefect Iulian Vasile Popescu, la o recentă întâlnire cu activul Organizaţiei PNL Târgu-Jiu, aţi avansat o idee, ca un panseu despre timp şi despre trecerea timpului, aş putea spune, chiar o reflecţie deosebită care poate constitui un prilej de meditaţie profundă, atunci când aţi afirmat că se poate face o trimitere exactă asupra a ceea ce înseamnă respectul pentru timpul preţios al oamenilor!

-I.V.P. Domnule profesor, dacă altădată lipsa de reacţie însemna «blat», cuvântul preferat al politicienilor, la mine, înseamnă că refuz să intru în «mocirlă» şi precizez că organizaţia PNL Târgu-Jiu nu a fost niciodată mai puternică, fiind animată zilnic de oameni noi, cu anvergură în comunitate, iar, plecarea câtorva membri este un lucru firesc, prin care organizaţia noastră se curăţă precum se alege grâul de neghină. În concluzie, promit să continui construcţia organizaţiei municipale a PNL, sănătos, bazându-mă pe principiile şi valorile liberale, deschisă pentru toţi cetăţenii de bună credinţă care vor să se implice în dezvoltarea comunităţii noastre!

,,Apreciez la un om dedicarea pentru viaţa celorlalţi, pentru semeni, pentru problemele care privesc viaţa aproapelui”!

-V.G. Ştiu că aveţi atâtea obiective pe «ordinea de zi», cum se spune, aşa că voi fi direct ca să vă întreb, cum reuşiţi să faceţi faţă atâtor probleme stringente ale bunului mers al judeţului, pentru că încercaţi şi reuşiţi să fiţi prezent acolo unde este nevoie de prezenţa unei înalte autorităţi publice?

-I.V.P. Mulţumesc frumos pentru această întrebare, iar, ceea ce pot să vă spun este că atunci când ajungi într-o anumită demnitate publică, în primul rând trebuie să pui oamenii ca o prioritate a întregii activităţi şi trebuie să te «încarci» cu energie pozitivă, să dinamizezi oamenii şi să te mobilizezi exemplar, iar, de multe ori, din acest lucru ne hrănim ca să ne menţinem în activitate!

-V.G. Ce apreciaţi cel mai mult la un om pe care îl vedeţi pentru prima dată şi cunoaşteţi prea puţin despre el şi despre biografia lui?

-I.V.P. Apreciez spiritul săi, sufletul său, cum să vă spun!

-V.G. Dar, e atât de greu să pătrunzi în sufletul omului!

-I.V.P. Cred că apreciez la un om dedicarea pentru viaţa celorlalţi, pentru semeni, pentru problemele care privesc viaţa aproapelui!

-V.G. Răspunsul dumneavoastră sună ca şi cum ar fi desprins din învăţăturile Mântuitorului Iisus Hristos!

-I.V.P. Cred că trăim nişte vremuri în care cu toţi suntem supuşi unei presiuni de egoism, sau, mai bine spus, de egocentrism, care nu vine neapărat cu presupuse rele intenţii, dar, vine cu o canalizare a energiei către ego-ul fiecăruia!

-V.G. Într-un fel sau altul, toţi suntem egoişti în felul nostru, dar, important mi se pare momentul sau limita peste care se trece de multe ori cu nepăsare, pentru ca egoismul să devină un păcat al comportamentului omului!

-I.V.P. Foarte delicat devine acest moment pentru omul care deţine o funcţie publică şi are anumite responsabiliăţi faţă de semenii săi!

-V.G. Puteţi să-mi spuneţi, ca o persoană care vine în contact cu diferiţi oameni şi care se confruntă cu diferite situaţii atipice şi complicate, ce nu vă place în comportamentul unor indivizi certaţi cu legea şi cu normele bunului simţ, cu ordinea statului de drept?

-I.V.P. Sunt mulţi oameni, chiar marea majoritate a oamenilor care sunt în politică, persoane care-şi «hrănesc» prea mult ego-ul propriu, şi atunci când îţi «hrăneşti» prea mult ego-ul propriu, nu ai suficientă energie ca să-i «hrăneşti» şi pe ceilalţi! Acesta cred că e principalul aspect pe care trebuie să îl schimbe liderii politici prin ritmul vieţii lor! De a-şi clarifica mai bine problemele motivaţionale ale activităţii lor în politică!

-V.G. Prin răspunsurile dumneavoastră, cred că ajungeţi la anumite reflecţii filosofice despre viaţă în general, despre politică în special!

-I.V.P. Aşa cum am spus, atunci când vezi că poţi să te implici şi poţi să sprijini comunităţile, parcă te încarci cu energie, te încarci cu optimism, pentru că din aceste surse ale implicării ne «hrănim» şi căpătăm încredere!

-V.G. Domnule prefect, de ce schimbă funcţia vremelnică dobândită prin apartenenţa la un partid politic felul de a fi al unor indivizi propulsaţi în demnităţi publice, astfel încât, nu îi mai poţi recunoaşte la un moment dat ca oameni care au fost cândva chiar un fel de persoane respectabile şi modeste?

-I.V.P. Domnule profesor, e foarte bună întrebarea, dar, nu pot să răspund la obiect, poate chiar la subiect, decât pentru acţiunile mele şi pentru ideile mele,

,,Mai întâi să-i dai omului puterea, ca să vezi cine este el cu adevărat”!

-V.G. Fără îndoială, daţi un astfel de răspuns pentru că sunteţi un om cu mare bun simţ, dar, să ne uităm în jurul nostru la oamenii care roiesc, la oamenii cu care lucraţi în prefectură şi pe care, vă pot spune că în urmă cu câţiva ani i-am cunoscut ca elevi pe băncile şcolii, iar, acum, pur şi simplu, nu le mai dai de nas!

-I.V.P. În acest caz, trebuie să recunosc faptul că am simţit unele lucruri chiar «pe pielea mea», pentru că sunt unii oameni care s-au schimbat foarte mult!

-V.G. Da, dar, din păcate, în multe situaţii discutabile, această metamorfoză a statusului social nu este şi o schimbare în bine!

-I.V.P. Pentru că ştim cu toţi o vorbă din popor, care se referă la faptul că mai întâi să-i dai omului puterea, ca să vezi cine este el cu adevărat!

-V.G. Mai este şi zicala că «lupul păru-şi schimbă, dar, năravul, ba!»

-I.V.P. Exact, iar, esenţa răspunsului la întrebarea dumneavoastră este însuşi faptul că puterea ne testează şi ne scoate «la suprafaţă» pentru a dovedi cine suntem noi cu adevărat! Dacă suntem oameni care avem valorile şi misiunea socială bine ancorate într-o serie de principii creştine, principii româneşti, clare şi autentice, cu obiective pe care le urmărim în activitatea noastră, acesta poate fi un semn pozitiv!

-V.G. Nu ştiu dacă sunteţi de acord cu faptul că mulţi oameni consideră că lucrurile merg din ce în ce mai prost în societatea românească de astăzi, de aceea, aş dori să vă întreb, ce se poate face ca lucrurile să meargă mai bine?

-I.V.P. Cred că lucrurile ar putea merge mai bine, dacă trecem peste faptul că unii dintre noi venim cu un «bagaj» mare de frustrări, chiar de răutăţi, iar, în acest caz, evident este faptul că puterea «otrăveşte» spiritul şi lucrurile pot să degenereze urât, poate chiar din rău în mai rău!

-V.G. Prin urmare, ce măsuri întrevedeţi pentru îndreptartea situaţiei actuale?

-I.V.P. Situaţia e destul de complicată şi din această cauză, mă interesează ca atunci când promovăm oamenii, iar, aici mă refer la scena politică, e mai bine ca unele lucruri să se întâmple în etape, pentru ca oamenii să aibă timp suficient ca să se obişnuiască cu puterea, ca să ştie să o gestioneze, iar, în acelaşi timp, e bine să-i testăm pe oameni dacă sunt capabili să lucreze în situaţii «cu presiune», să-i coordoneze pe alţi oameni, să aibă calităţile manageriale şi morale, iar, în acelaşi timp, să constatăm că unii indivizi nu s-au deformat sub aspect spiritual, din cauza avantajului de a deţine puterea!

-V.G. Ce bine o spuneţi, mai ales că e atât de mare avantajul de a deţine puterea!

-I.V.P. Dar, din păcate, vedeţi dumneavoastră şi vedem cu toţii că timpul nu mai are răbdare cu oamenii, iar, în astfel de condiţii, cred că nu mai avem timp să «aşezăm» oamenii la locul potrivit, la timpul potrivit, la momentul potrivit, tocmai pentru a avea o testare şi o evoluţie, un plan de evoluţie a personalităţii omului, deci, un plan de carieră profesională sau de carieră politică! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA