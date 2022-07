Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Economistul dr. Victor Troacă şi arta rememorării unei cărţi-document! – ,,Am dorit o nouă ediţie, atât pentru membrii clubului, cât şi pentru a răspunde interesului public de a cunoaşte mai multe despre activitatea rotariană în folosul comunităţii”!

Aşa cum a subliniat însuşi Domnul dr. Victor Troacă, Președinte al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni «Al. D. Șerban» Târgu-Jiu, o întâmplare fericită a făcut ca să vin la o vreme potrivită, pe sub mângâierea unor stropi de ploaie, împreună cu domnul jurist Ion M. Ungureanu la un eveniment cultural deosebit care s-a desfăşurat recent în sala de festivităţi a Teatrului Municipal «Elvira Godeanu», la sfârşitul evenimentului oferindu-i cu mare plăcere distinsului lucrător în domeniul bancar un exemplar al modestei mele lucrări şi teză de doctorat despre «Depopularea mediului rural din România. Studii de caz în comune gorjene», după ce primisem la rândul meu, la intrarea în sală, remarcabila sa lucrare: «ROTARY CLUB TÂRGU-JIU». Două decenii de activitate (2001-2021)», care este o carte voluminoasă şi cu o ţinută grafică impresionantă şi impecabilă, apărută la Editura «MĂIASTRA» Târgi-Jiu, 2022. Trebuie să recunosc faptul că încă din acea seară, curiozitatea livrescă m-a făcut să o deschid şi să o răsfoiesc mai întâi, pentru ca ulterior să încep să-mi întocmesc anumite note de cititor aasupra unei cărţi care pentru mine este una de o factură diferită şi inedită, dar, mai ales discretă, aşa cum nu mai citisem de multă vreme, dar, de când mă apropiasem spiritual de astfel de activităţi cu ani buni în urmă! Deşi am fost entuziasmat şi plin de avânt în dorinţa mea de a realiza prezentarea acestei cărţi, abia parcurgând-o şi pătrunzând mai adânc în semantica ei tulburătoare, «mijea» în sinea mea un fel de mefienţă în propria-mi capacitate de asimilare a unor valori legate de anumite taine de nepătruns, dar, cum Taina tainelor este Însuşi Dumnezeu, am considerat că trebuie să-mi pun mintea la lucru şi dintr-o perspectivă filosofico-iluministă să mă iniţiez în taina iluminării spirituale! Atunci şi numai atunci când trebuie să prezint o carte de mare valoare, cred că sunt într-o dilemă de ancorare ocazională integrativă, pentru că nu ştiu ce trebuie să evoc mai întâi, cartea la modul general sau filele unei cărţi care ilustrează osteneala a două decenii de muncă şi de viaţă ce a iluminat din adâncuri sufletului unui anumit om care a trudit zile şi nopţi ca să scoată la iveală acceptarea pragmatică a rolului pe care poate să-l joace complicitatea cu absolutul!

,,Cu toată preţuirea pentru cei care au făcut posibilă această apariţie şi pentru fiecare dintre cititorii ei”!

Această carte mă face să mă gândesc la certitudinea curiozităţii absolute, pentru că este un semn indubitabil al admiraţiei mele pentru un club care ajută oamenii la nevoie şi pentru atitudinea unui autor de carte care înnobilează viaţa, munca şi lumea din jurul său! Bogat ilustrată şi cu atâtea imagini revelatoare, parcurgând paginile ei, rămâi mereu cu aceeaşi impresie, dar, cu un alt mod firesc de gândire sinceră şi iscoditoare, pentru că paginile studiate lasă faptele să vorbească mai bine decât cuvintele scrise, deşi, poate că mi-aş fi dorit foarte mult să ştiu, cum se pot sistematiza o serie de entităţi eterogene care uneori generează disfuncţii metodologice! De altfel, evenimentele şi persoanele care sunt legate de aceste evenimente, dincolo de «rotirile colanului» şi de funcţiile ocupate în structurile de conducere ale acestui fascinant «ROTARY CLUB», chiar şi de legăturile faptelor de binefacere asemănătoare sau de aceeaşi factură cu milostenia creştină, la o mai atentă privire ajung să-mi închipui că pot fi reduse la un singur şi profund punct comun de convergenţă şi cu accente de transcendenţă! Am ajuns ca să parcurg această ediţie revizuită şi adăugită a cărţii, raportându-mă, aşa cum era şi firesc, la notele autorului şi la observaţiile sale care invocă o necesitate «a completării ediţiei speciale editată într-un număr de exemplare mai redus pentru necesităţile momentului şi pentru marcarea efectivă a evenimentului a douăzeci de ani de activitate a clubului, eveniment care a avut loc în data de 12 iunie 2021 la Teatrul Dramatic «Elvira Godeanu» Târgu-Jiu, tocmai ca o dovadă că această carte, ca orice literatură de bună calitate, ascute mintea, luminează spiritul, întărește sufletul și alungă intempestiv confuzia intelectuală strecurată în arealul gândurilor! De altfel, am ales o frază edificatoare şi plină de substanţă prin care autorul cărţii ne spune deschis: ,,Personal, am dorit să scoatem această nouă ediţie, atât pentru membrii clubului, cât şi pentru a răspunde interesului public de a cunoaşte mai multe despre activitatea rotariană a clubului, pusă în folosul comunităţii!” (Quod erat demonstrandum!), ca să nu mai spunem că autorul o spune: ,,Cu toată preţuirea pentru cei care au făcut posibilă această apariţie şi pentru fiecare dintre cititorii ei”, aşa că, numărându-mă printre cititorii paginilor cărţii, m-am gândit la faptul că ne place să cititm cărţi şi să vorbim despre ele cu vibraţiile sufletului, dacă dorim să ne prefigurăm scara urcuşului gândurilor, ca printr-o lectură atentă şi reconfortantă să ne eliberăm de povara grijilor existenţei cotidiene! Fără îndoială că o asemenea carte merită să fie prezentată, nu doar într-un singur articol, dar, în această primă prezentare, pot spune că «Nota autorului asupra ediţiei» deschide poarta raiului cunoaşterii întemeiate şi doar atenta şi minuţioasa parcurgere a rândurilor sale spune totul sau aproape totul despre o muncă ostenitoare ce scoate în evidenţă arta rememorării unei cărţi-document în care, la modul fericit şi bine structurat, cartea se identifică pe deplin cu autorul, iar autorul se defineşte emblematic prin cartea sa!

Cărţile de referinţă au fost şi vor continua să rămână pe mai departe nişte surse sigure şi valoroase de consolidare spirituală şi intelectuală!

Deci, cartea ne apare structurată pe cele opt capitole care se corelează într-o succesiune logică, preluând chiar o parte dintre informaţiile ediţiei precedente, dar, adăugând şi o serie de informaţii noi, pentru a insista cu accent deosebit pe ilustrarea proiectelor şi acţiunilor filantropice desfăşurate pe pacursul celor două decenii! În multe dintre cele 420 de pagini ale cărţii există pe undeva şi magicul punct unde frumuseţea detaliului şi concreteţea exprimării se bifurcă, oferindu-ni-le, mie şi tuturor celor ce au ochi să vadă, pe de o parte, ceea ce este impecabil şi relevant, iar pe de alta, pe autorul de marcă şi de rezonanţă care pune în legătură: ,,onoarea de a servi ca preşedinte al «Clubului Rotary» Târgu-Jiu” şi acordul cu actuala conducere şi cu întreaga lui linie de referinţă de a tipări noul volum lansat la Teatrul Dramatic «Elvira Godeanu» Târgu-Jiu! Salutăm, cu acest prilej, pe domnul Adrian Tudor, pentru noua funcţie în cadrul «Clubului Rotary», adresându-i urări de sănătate şi succes în activitate, ca într-un triunghi cu înălţimea dorită, fiindcă, în acest fel se poate aprecia cu multă luciditate şi cu aleasă înţelepciune ceea ce înseamnă baza de referinţă! Iar, ca să revenim la cartea de faţă, merită apreciată intenţia autorului ca în această ediţie jubiliară să renunţe la o serie de prezentări mai detaliate despre mişcarea rotariană din România, ca şi despre «Rotary International», optând, în acest sens, pentru câteva informaţii cu caracter general, tocmai pentru a se opri mai mult asupra activităţii «Clubului Rotary» Târgu-Jiu, asupra unor acţiuni cu caracter social de binefacere, asupra unor proiecte derulate sau aflate în derulare, asupra membrilor săi care s-au remarcat prin diferite iniţiative notabile, asupra tinerilor de la «Interact» şi «Rotaract», pentru că sfântă-i cartea, dar şi sufletul omului e sfânt şi sfinte parcă i-au rămas cuvintele! Ele au darul să insufle iubirea pentru carte şi pentru nepoţelul domnului Victor Troacă, pentru a explica de ce această iubire are o importanţă covârşitoare pentru bunicul Victor! Cartea îi va deschide ochii nepoţelului, dar nu trebuie uitat faptul că el trebuie să-şi deschidă şi sufletul! În concluzia celor spuse până aici, credem că de fiecare dată când reuşim să deschidem o carte, ni se deschide şi sufletul, iar, domnul dr. Victor Troacă atrage atenţia asupra unor proiecte ale «Clubului Rotary» Târgu-Jiu, atunci când spune că valoarea estimată a proiectelor derulate în aceşti ani depăşeşte 600.000 de euro, fără a lua în calcul acţiunile care nu au presupus o serie de resurse financiare şi munca depusă de către membrii clubului şi a partenerilor săi, care nu poate fi în totalitate evaluată! Dar, oricum, timpul se măsoară prin cunoaştere şi iubire, iar, cărţile sunt şi o cunoaştere temeinică a iubirii, când, noi înşine trebuie să fim întotdeauna iubire! Domnul dr. Victor Troacă ne confirmă faptul că Iubirea de Dumnezeu şi de semenii noştri ne ajută să dezlegăm tainele cărţilor cu sufletul nostru şi oricât de mult sau de puţin am citi şi am studia, dacă nu există lumină în noi, în sufletul nostru, cunoaşterea e în van, iar, cea mai frumoasă cunoaştere şi cea mai benefică este cea a profunzimilor şi a esenţelor, pe care numai sufletul o poate atinge! Desigur, în vremurile noastre, când suntem asaltaţi de «valuri» informaţionale şi de talazurile pandemice sau ale schimbărilor climatice, paralizaţi de «psihoza fricilor» şi cuprinşi în vâltoarea unui ocean de informaţii de dimensiuni planetare, cărţile sunt acelea care ne ridică spre înalturi cu slove aurite, eliberându-ne din valurile mediocrităţii informaţionale, pentru a-şi croi drum spre inimile şi minţile cititorilor de toate vârstele. Întotdeauna trebuie să percepem cărţile ca pe nişte balsamuri ale sufletului care uneori cade în anxietate şi depresie, fiind siderat de umbra singurătăţii şi a fricilor maladive, dar, păstrând convingerea că «stelele» din «Galaxia Gutenberg», deci, cărţile de referinţă, au fost şi vor continua să rămână pe mai departe nişte surse sigure şi valoroase de consolidare spirituală şi intelectuală! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA