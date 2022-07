Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Doctorul Cornel Munteanu se arată întrebător, dar, priveşte înainte! – ,,Demersurile doctorului Cornel Munteanu de a se atribui numele «Dr. NICOLAE HASNAŞ», celui mai mare spital din Târgu-Jiu şi din judeţul Gorj”!

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT! ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!

A vorbi şi a scrie despre doctorul Cornel Munteanu este o incursiune în filele fragile ca stropii de rouă ai spiritului în care se regăsesc provocările vieţii şi talazurile neliniştite ale vremii a cărei curgere ineluctabilă reverberează metaforele adevărului absolut! L-am cunoscut pe domnia sa, cu zeci de ani în urmă, când era directorul Spitalului de la Târgu-Cărbuneşti şi de atunci, pot spune că ne leagă o prietenie care nu rugineşte niciodată şi nu se ofileşte, pentru că omul minunat se îngemănează în chip fericit cu medicul a cărui pregătire profesională impune respect şi aleasă preţuire! Situaţia stării de sănătate pe care doctorul Munteanu mi-a diagnosticat-o cu stetoscopul domniei sale cu ani în urmă, avea să fie confirmată de către medicii străluciţi de la Bucureşti, de la Spitalul Fundeni, cu o precizie matematică! De atunci, mi-am dat seama că acest om este o comoară a medicinei româneşti, iar, aplecarea cu dragoste şi cu pasiune către studiul personalităţii doctorului Nicolae Hasnaş nu este deloc întâmplătoare! Aflat la o vârstă la care alţii «au pus armele-n cui», cum se spune, domnul doctor Cornel Munteanu vine aproape zi de zi şi face consultaţii la cabinetul din Târgu-Cărbuneşti, prescrie tratamente cu aceeaşi fervoare şi cu aceeaşi aplecare neostoită către oameni şi către sănătatea pacienţilor care îl iubesc şi îl apreciază pe bună dreptate! Cu vorba sa înţeleaptă şi cu aplecarea spre dialog, doctorul Cornel Munteanu prescrie în acelaşi timp «şarje» epigramistice care uimesc prin incisivitate, acurateţe şi naturaleţea metaforelor folosite! Desigur, aprecierea şi recunoştinţa faţă de acest «vârf de Parâng» al medicinei româneşti, nu înseamnă doar folosirea cuvintelor «Mulţumesc», «Apreciez» sau «Sunt recunoscător doctorului, ci, mai mult, contează intenţia de a valoriza un om de care se leagă evenimentele din viaţa sa, multe dintre ele încheiate cu succes, iar, altele, acoperite de mâhnirea şi regretele în faţa opacităţii indivizilor cu demnităţi publice vremelnice, care nu înţeleg îndeajuns demersurile doctorului Cornel Munteanu de a se atribui numele «Dr. NICOLAE HASNAŞ», celui mai mare spital din Târgu-Jiu şi din judeţul Gorj

Numele «Dr. Nicolae Hasnaş» a fost dat Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale a Universităţii «CONSTANTIN BRÂNCUŞI» din Târgu-Jiu

Cu mult respect apreciem demersului dr. Cornel Munteanu, care a reuşit, cu ajutorul votului Senatului Universităţii «CONSTANTIN BRÂNCUŞI» din Târgu-Jiu, cu sprijinul prof. univ. dr. Adrian Gorun, să dea numele «Dr. Nicolae Hasnaş» Facultăţii de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, ca o componentă structurală a Universităţii care a sărbătorit de curând cei treizeci de ani de existenţă! Pentru dr. Cornel Munteanu este o reuşită, nimic de zis, deoarece, atunci, când spui, de exemplu: «Tot ceea ce mi se întâmplă este spre binele meu», acest lucru demonstrează recunoştinţă faţă de orice eveniment care a venit de la Dumnezeu şi are o conotaţie pozitivă, ca o «lecţie de viaţă» dedusă din şansa de a evolua pe alte coordonate existenţiale. Astfel, întreaga stare emoţională a omului implicat este de bine, chiar şi în faţa evenimentelor potenţial nefavorabile, fiindcă un aspect esenţial al fericirii este iubirea de sine, care începe cu aprecierea şi sentimentul de mândrie pe care îl ai faţă de tine, faţă de atitudinea ta, faţă de comportamentele şi faţă de reuşitele tale! Dacă aş analiza profilul psohologic al domnului doctor, crezul domniei sale porneşte de la faptul că trebuie să-ţi placă de tine pentru că acesta este pur şi simplu primul pas către o viaţă extraordinară şi împlinită, printr-o conduită fără conotaţii egoiste, fiindcă rostirea unui simplu «Mulțumesc!» devine un imperativ al scopului în sine! De multe ori, constatăm că este uimitor modul în care acest cuvânt simplu poate deschide ferestrele sufletului şi multe porţi care ne conectează cu oamenii din jurul nostru, atât din domeniul personal, cât și din cel al profesiei exercitate fără limite de pensionare! A mulțumi unei persoane pentru binele făcut este considerat cel mai sincer şi mai elocvent răspuns personal asociat cu modul firesc de a exprima recunoștința unei persoane care ţi-a făcut cândva un bine! De multe ori, am ajuns la concluzia că orice frustrare avem, orice lipsă, orice suferinţă sau lacună intelectuală manifestăm, ea constituie doar un fel al vieţii cotidiene de a ne învăţa că de fapt putem să fim foarte fericiţi, fără acel «ceva anume» după care tânjim uneori atât de mult, aşa cum domnul dr. Munteanu a dorit ca numele mentorului său spiritual, dr. Nicolae Hasnaş, să fie unul respectat, pentru că însuşi tatăl domnului dr. Munteanu i-a cerut fiului său să înveţe carte şi să urmeze medicina la nivel înalt, ca să ajungă la fel ca doctorul Hasnaş! După ce ai fost la o consultaţie la doctorul Munteanu, poate ai observat că uneori poţi să îţi doreşti foarte tare câteva zile şi ani de zile ca niciodată să nu ajungi la destinaţie pentru că destinatarul nu recepţionează mesajul! Mai mult, parcă obiectul dorinţelor tale te evită cu orice preţ, iar, într-o zi, te resemnezi, capitulezi şi dobândeşti o stare de linişte interioară deosebită, chiar o fericire amestecată cu împăcarea sufletească. În cabinetul doctorului Cornel Munteanu eşti în dialog cu medicul şi cu omul de excepţie, cu omul de cultură şi cu spiritul elevat care uneori înghite politica, dar, nu agreează unii politicieni pe care îi «arde» cu epigrama! Indiscutabil, Doctorul Cornel Munteanu se arată întrebător, dar, priveşte înainte, iar, când tu ridici privirea din pământ, în faţa ta este exact omul după care ai alergat în toţi anii aceştia ca să-ţi cauţi sănătatea, parcă spunându-ţi cuvintele: am fost tot timpul meu aici, în acest cabinet, la doar un pas distanţă, aşteptând să primesc o reţetă vindecătoare! Însă rolul medicamentului în viaţa ta a fost să te transformi în interior, căci tot ceea ce este în exterior este aproape irrelevant, comparat cu ceea ce se află în noi înşine!

,,A avea credinţă înseamnă a crede în ceea ce nu vezi, iar răsplata pentru această credinţă va fi să vezi ceea ce crezi” (Sfântul Augustin)

După ce ai primit atenţia cuvenită şi vorba de duh de la doctorul de suflete, ai putea spune cu mult curaj: «Acum, ştiu că fără mine sau cu mine în interior, eşti sincer cu tine însuţi, că te-ai descoperit pe tine şi comoara ta interioară şi iată, acum, întreaga lume exterioară este la picioarele tale», pentru că astfel ne vorbeşte viaţa, dacă facem linişte pentru a o asculta! Domnul doctor, nu ştiu dacă aveaţi informaţii despre faptul că inteligenţa nu priveşte dimensiunea însăşi, ci, exersarea funcţiilor creierului! Pentru că au fost studiate dimensiunea creierului furnicilor și consumul de energie al acestora, iar, în acest fel, oamenii de știință au înțeles că inteligența colectivă și diviziunea muncii au jucat un rol important în variația dimensiunii creierului, iar, cum furnicile au o «diviziune a muncii» exemplară, poate că şeful cel vremelnic din fruntea instituţiei judeţene care v-a refuzat demersul dumneavoastră în legătură cu schimbarea denumirii «Spitalului 700» (cât de banal sună n.n.) în Spitalul «Dr. Nicolae Hasnaş», printr-un calcul ingineresc, va afla că dimensiunea creierului furnicilor scade atunci când acestea împărtășesc cunoștințe și se specializează într-o sarcină individuală, iar, creierul consumă mai puțină energie, dacă are mai puține cunoștințe de stocat când trebuie să facă doar o sortare simplificată a informațiilor colectate. Prin urmare, creierul nu mai trebuie să fie la fel de mare ca în trecut la furnici, iar acest lucru se poate întâmpla și la oamenii cu creierul cât o furnică! Dar, veștile bune se referă la faptul că scăderea creierului în volum nu înseamnă că oamenii sunt mai puțin inteligenți. Potrivit unui studiu științific internațional din 2015, conexiunea adecvată a materiei albe și a materiei cenușii este mult mai importantă decât masa cerebrală în sine, mai ales că în mod paradoxal, sănătatea mintală continuă să scadă la nivel global! Cu sau fără frica pandemică, sănătatea mintală din întreaga lume a continuat să scadă în 2021, dar nu la fel de dramatic ca în 2020, iar, aceasta este concluzia crucială din cel de-al doilea Raport anual privind starea mintală a lumii (MSW), întocmit de «Sapien Labs Institute», mai ales că în 2020, în principal din cauza parodiei COVID-19, raportul a înregistrat o scădere cu 8% a sănătății mintale și a bunăstării medii a majorităţii oamenilor! În 2021, declinul a continuat, arată cercetătorii, dar a fost mai lent, înregistrând 3%, cu precizarea că scăderea a fost din nou influențată de măsurile restrictive legate de acelaşi COVID-19, cum ar fi izolarea și distanțarea social! Însă, raportul a constatat o corelație direcțională între declinul sănătății mintale, asociat cu decesele și cazurile mediatizate pe toate canalele! O discuţie cu domnul doctor Cornel Munteanu, chiar dacă nu ne pliem pe aceeaşi lungime de undă, parcă îmi sugerează opţiunea: caută să nu mai cauţi, ci, doar observă fiinţa infinită ce se arată în absenţa gândului! Mă gândesc, astfel, la spusele Sfântului Augustin, prin care ,,A avea credinţă înseamnă a crede în ceea ce nu vezi, iar răsplata pentru această credinţă va fi să vezi ceea ce crezi”, iar, gândul că «eu», cu care mă identific, apare în conştiinţa infinită şi cu formă fără fond! De ce ne spui, Doamne: ,,Caută să nu mai cauţi, doar astfel, căutătorul, îşi va găsi sfârşitul în pacea care este reînceputul eternei Tale veşnicii? Iar, ea, pacea care nu este întotdeauna opusul războiului, ne face tot mai mult să înţelegem că acela care caută mereu este gândul ce trece de această clipă ca să-şi găsească sfârşitul în următoarea care vine! Poate mai târziu, oamenii adevăraţi vor aprecia eforturile doctorului Cornel Munteanu de a veşnici memoria doctorului Nicolae Hasnaş, dar, timpul care se scurge nu te pune să cauţi nicăieri, nu te trimite într-o nouă călătorie spirituală, ci, el îţi arată prin propria lui prezenţă, născută din Absenţă, că şi tu eşti Acasă chiar acum, iar gândul care caută este doar un veşnic pribeag ce trebuie abandonat graţiei de a exista chiar în această clipă! A recunoaşte că niciodată nu ai fost gândul cel mai bun, înseamnă a fi veşnicul Sine, pentru că nu poţi face absolut nimic pentru asta, ci, poţi doar să abandonezi orice facere de bine! Da, Doctorul Cornel Munteanu se arată mereu întrebător, dar, priveşte înainte la Sinele care există etern în această clipă, şi nu rătăcitul gând ce mereu apare în ea şi caută ceva de la oamenii fără căutare, când clipa de faţă o ai tot timpul, dar mintea îţi spune că ai, din păcate, numsi rătăcitul ei fior care apare şi se pierde uşor! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA