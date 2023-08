Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Dialog cu Mântuitorul Iisus Hristos după Schimbarea la Faţă a Domnului! – „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8, 12)

După marea minune a Schimbării la Faţă a Domnului, când Iisus Hristos a descoperit, pe măsura puterii de receptivitate a ucenicilor Săi, Slava pe care a avut-o întotdeauna ca Fiu al lui Dumnezeu, la o săptămână după ce Mântuitorul le-a vestit Apostolilor patimile pe care avea să le îndure pentru mântuirea oamenilor, El a urcat pe Muntele Tabor însoțit de trei dintre ucenicii Săi, Petru, Iacov şi Ioan, iar, aceştia s-au convins că Iisus nu este doar un proroc al lui Dumnezeu, ci Însuși Fiul Lui Dumnezeu, fiindcă Iisus Domnul «S-a schimbat la Faţă înaintea lor, şi a strălucit Faţa Lui ca soarele, iar hainele Lui s-au făcut albe ca lumina, sau, cum spune Sf. Ev. Marcu: «veșmintele Lui s-au făcut albe ca zăpada, cum nu poate înălbi așa pe pământ înălbitorul» (Marcu 9,3), şi «i-au văzut atunci pe Moise şi pe Ilie, vorbind cu Iisus (Matei 17, 2-3), «despre sfârşitul Lui, pe care avea să-l împlinească în Ierusalim» (Luca 9, 31). Atunci, ucenicul Petru, cu totul impresionat de ceea ce trăia, i-a zis lui Iisus: «Doamne, bine este să fim noi aici, iar dacă voieşti, voi face trei colibe: Ţie una, lui Moise una, şi lui Ilie una», iar, pe când a rostit el aceste cuvinte, un nor s-a coborât asupra lor, i-a umbrit şi din cer s-a auzit un glas zicând: „Acesta este Fiul meu Cel iubit, în care am binevoit; pe Acesta să-l ascultaţi!”, şi, «auzind acel glas, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au înspăimântat foarte» (Matei 17, 2-6). Cu Slava Sa dumnezeiască, Iisus Domnul S-a apropiat de ei şi Le-a zis: „Sculaţi-vă şi nu vă temeţi!”. În acel moment, ridicându-şi privirea, ucenicii L-au văzut doar pe Iisus, Care le-a poruncit, pe când cobora din munte: „Să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi!”. Aşadar, prin Schimbarea la Față, Iisus Hristos adevereşte încă o dată, dar într-un mod și mai pregnant, identitatea sa dumnezeiască și întărește credința ucenicilor în dumnezeirea Sa, iar, dacă până atunci Sfinții Apostoli îl considerau un prooroc sau Învățătorul, de data aceasta ei îl văd ca Dumnezeu, îl recunosc ca fiind stăpânul cerului și al pamantului, al celor vii și al celor morți. Iar, Glasul auzit de ucenici: „Acesta este Fiul meu Cel iubit, în care am binevoit; pe Acesta să-l ascultaţi!” marchează o teofanie asemănătoare celei de la Botezul Lui Iisus, mai ales că de data aceasta, Tatăl Ceresc vorbește dintr-un nor luminos, care are darul de a-i umbri pe ucenici. Totodată, mulți din vremea Mântuitorului Hristos credeau că El este o reîntrupare a lui Moise sau a lui Ilie, iar prezența lui Moise și a lui Ilie alături de Hristos pe Muntele Tabor are și menirea de a descoperi că Hristos este o persoană distinctă și mai ales că cei doi erau doar profeți, iar El era cu adevărat Dumnezeu! În profunzimea sa, credința creștină nu se bazează pe vreun principiu moral sau pe o ideologie, ci este întemeiată pe descoperirea Împărăției lui Dumnezeu în Hristos, prin istorie. Edificatoare devine în acest sens mărturia Sf. Apostol Petru, care se referă tocmai la experiența pe care a trăit-o la Schimbarea la Față: «Noi v-am adus la cunoştinţă puterea Domnului nostru Iisus Hristos şi venirea Lui, nu luându-ne după basme meşteşugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noştri” (Petru 1, 16). În momentul Schimbării la faţă, Iisus Hristos Însuşi a descoperit faptul că Dumnezeu este şi se numeşte Lumină, pentru că, pe de o parte, El a spus: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8, 12), iar pe de altă parte, pentru că cei care s-au învrednicit să Îl vadă, L-au văzut ca o Lumină strălucitoare, aşa cum Îl vedem şi noi, astăzi, prin acest dialog:

-V.G.: Doamne, Tu eşti Lumina cea mai curată care s-a văzut vreodată pe acest pământ!

-IISUS: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții” (Ioan 8, 12)

-V.G.: Acum, la o zi după Schimbarea Ta la Faţă, până aici grăiam într-un fel, dar acum altfel de grăire este grăirea noastră, pentru durerea noastră!

-IISUS: „Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Matei 5.16).

-V.G.: Doamne, dar, cum să vin eu, păcătosul, cel întunecat de bezna atâtor păcate, să mă arăt înaintea Feţei Tale, care înseamnă pentru noi atâta Lumină?

-IISUS: ,,Îndrăzneşte, fiule! Iertate îţi sunt păcatele tale“ (Matei 9, 2

-V.G.: Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, până şi în mormântul în care ai fost îngropat, nu era întuneric, pentru că şi acolo, totul era lumină!

-IISUS: „Umblaţi cât aveţi lumină, ca să fiţi fiii luminii”

-V.G.: Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce eşti minunat întru sfinţii Tăi!

-IISUS: ,,Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați”!

-V.G.: Doamne, cât s-au înmulţit păgânii care ne fac viaţa tot mai grea!

-IISUS: ,,Să nu vă asemănați cu ei; căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-I cereți voi”!.

-V.G.: Dăruieşte-ne, Doamne, puterea de a ne ruga mereu şi de a căuta calea cea dreaptă, că mulţi oameni, se roagă numai pentru bani şi pentru demnităţi amăgitoare!

-IISUS: ,,Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea”! (Marcu 1, 24).

,,Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric” (Ioan XII, 46)

-V.G.: Cum putem vedea mai bine că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric?

-IISUS: „Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului”!

-V.G.: Cum se poate înţelege şi cum putem vedea mai bine îndepărtarea oamenilor de întunericul păcatului?

-IISUS: ,,Lumina oamenilor…, adevărata Lumină care luminează pe orice om!

-V.G.: Doamne, numai faptele bune sunt cele ce alimentează lumina? Dar și Sfânta Scriptură este lumină! Tu eşti Logos, Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, Care luminează pe tot omul ce vine în lume! (Ioan 1, 9)

-IISUS: ,,Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric” (Ioan XII, 46)

-V.G.: Doamne, dar, Se aprinde Ea doar în zona ce aparţine creştinilor ortodocşi, aşa cum se spune?

-IISUS: „Din inimă (adică din ochi) iese tot binele și tot răul”!

-V.G.: Doamne, Iisuse Hristoase, ce vei face după Schimbarea Ta la Faţă?

-IISUS: „Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu …

-V.G.: Iisuse, noaptea este mult petrecută, ziua este aproape; să aruncăm deci, veşmântul întunericului, pentru că Tu eşti Lumina lumii care a venit din cer!

-IISUS: ,,Vino dupa Mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii lor”!

-V.G.: Tu ești sarea pământului; dar dacă sarea se estompează, cu ce se va săra? Nu mai este bun pentru nimic, ci pentru a fi aruncat afară și călcat în picioare de oameni (Matei: 5:13).

-IISUS: ,,Ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de toate acestea; ci căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea vi se vor adăuga”. (Matei, 6, 22-34)

Profesor dr. Vasile GOGONEA