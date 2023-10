Educaţia…şi Lecţia de Viaţă! – DAN ILIE MOREGA rămâne UN OM ÎNTRE OAMENI! – ,,Nu am fost niciodată un om rău, n-am desființat cărți și autori, fiindcă nu intră în angajamentele pe care să mi le fi asumat față de oameni”!

Cu câteva zile în urmă s-a desfăşurat la Sala Sporturilor din Municipiul Târgu-Jiu festivitatea deschiderii cursurilor UNIVERSITĂŢII LIBERE INTERNAŢIONALE din MOLDOVA (ULIM), de la CHIŞINĂU, pentru anul universitar 2023-2024, la care au fost prezenţi studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice universitare, deci, o festivitate devenită tradiţională, care a fost prezidată de către Domnul Prof. Univ. Dr. Hab. DAN ILIE MOREGA, Academician, Prorector RELAȚII INTERNAȚIONALE PENTRU EUROPA, Preşedintele INSTITUTULUI DE ANALIZĂ ŞI INVESTIGAŢII PUBLICE ŞI POLITICE (IAIPP), Preşedintele ACADEMIEI «TUDOR VLADIMIRESCU» şi al FUNDAȚIEI «TUDOR VLADIMIRESCU», fost deputat şi fost prefect al judeţului Gorj, un manager strălucit, născut pentru a conduce oameni şi destine, o personalitate emblematică pentru meleagurile Gorjului nostru «istoric şi pitoresc», un patriot şi un iubitor de ţară care se dăruieşte fără menajamente unui ideal nobil al românismului!

,,Cât priveşte «eleganţa» de a pune întrebări şi de a căuta răspunsuri la problemele vieţii”!

Autor de cărţi, acest om se defineşte prin sine însuşi, atunci când spune deschis: ,,Nu am fost niciodată un om rău, n-am desființat cărți și autori, fiindcă nu intră în angajamentele pe care să mi le fi asumat față de oameni şi faţă de scrierile lor, dar, cât priveşte «eleganţa» de a pune întrebări şi de a căuta răspunsuri la problemele vieţii, detaşarea cu care aş putea respinge o carte, într-o fază preeditorială, cred că e vorba de altceva şi de altcineva care nu este Dan Ilie Morega”! Aşa cum a spus la festivitatea începutului de an universitar, având la prezidiu oameni de încredere, cadre didactice asociate : Vasile Picioruși, Daniel Serafim Brotea, Vasile Viorel, Marius Firiza, Daniela Buzatu şi alţii, domniei sale nu-i place să mintă pe nimeni, nu-i place să întrețină iluzii fără a avea un minim suport al judecății raţionale, iar, de regulă, atunci când constată la unele persoane devieri flagrante de la normele civilizate, încearcă să caute soluţii de îndreptare! Uneori, tonul categoric şi mustrător îi deranjează pe unii, dar, dacă nu ar face observaţiile care se impun, stentorul cu glas de bariton s-ar numi altfel, pentru că atunci când omul acesta deosebit spune că merge sau nu merge cu cineva la drum, are curajul să spună că sună fals partitura sau se situează dincolo de limitele normalităţii şi ale bunului simţ! Poate că domnia sa preferă să greșească prin generozitate, nu prin respingere, chiar dacă limbajul folosit este unul dojenitor, pentru că trebuie să-i dai fiecărui om șansa pe care o merită, fără a face prin aceasta și compromisuri care dezonorează şi care demonetizează valorile autentice!

,,Nu sunt o instanță critică! Atunci când sunt consultat, sigur, am un punct de vedere bine studiat”!

Domnul Dan Ilie Morega caută deseori şi câte o cale care poate să nu ducă până la urmă nicăieri, nici pentru cel pe care îl sfătuieşte, dar, nici pentru sine și cu atât mai puțin pentru instituţiile pe care le coordonează! L-am auzit spunând odată: ,,Nu sunt o instanță critică! Atunci când sunt consultat, sigur, am un punct de vedere bine studiat şi bine structurat, mai ales, bine documentat”! Aşa este, pentru că de câteva ori, mi-a fost mai dificil să-l înţeleg pe acest om, dar, dincolo de ori dubiu, întotdeauna i-am admirat curajul şi determinarea de a spune lucrurilor pe nume, indiferent dacă place sau nu place persoanei care îl ascultă! Poate fi în dezacord cu domnul Morega, un individ care suferă de o inevitabilă subiectivitate, iar, consultarea o face când consideră că nu mai acceptă dădăceli, ceea ce, până la urmă e un lucru firesc! Pentru domnia sa, studiul nu este un produs colectiv, mai ales că o persoană, ca individualitate, nu poate să renunțe la vreo metaforă neinspirată! Studenţii pe care îi instruieşte şi îi manageriază își asumă riscul pe cont propriu şi dau seamă despre ce au scris într-o lucrare, cu cărțile pe masă, cum s-ar spune! Respinsă cu eleganță sau tranșant, o părere care se opune ideilor domnului Morega rămâne catalogată ca fiind proastă, dacă tot proastă rămâne, la fel cum, primită cu entuziasm și fără frână la superlative, o idee sau o sugestie eronată nu poate salva pe nimeni, pentru că se respinge singură, se exclude şi trece pe linie moartă, într-o gară părăsită, în care moralitatea critică exclude și eleganța și subtilitatea felului de a fi în consens sau în contrasens cu ideile Domnului Dan Ilie Morega! Pentru acest lucru, dar şi pentru multe altele care depăşesc acest context, îmi place întotdeauna să spun că îl apreciez la superlativ pe Domnul Dan Ilie Morega, acest Om între oameni!

Profesor dr. Vasile GOGONEA