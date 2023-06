Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Cea de-a 17-a ediţie a Congresului Tinerilor Creştini Ortodocşi din Oltenia, desfăşurată la Poiana, comuna Turburea, Gorj(II) -,,Avem de făcut aici un «campus» al tinerilor, unde să vină tineri, nu doar din când în când, ci, chiar să realizăm programe comune, atât pentru cei din ţară, cât şi pentru cei din străinătate”!

Aşa cum am spus în prima parte a materialului, sâmbătă, 3 iunie 2023, în comuna Turburea din judeţul Gorj, s-a desfăşurat cea de-a 17-a ediţie a Congresului Tinerilor Creştini Ortodocşi din Oltenia, cu participarea şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitul Părinte, acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, iar, după oficierea Sfintei Liturghii la Biserica din Parohia Poiana, la sfârşitul căreia, Înaltul Ierarh a rostit un cuvânt de învăţătură plin de conţinuturi duhovniceşti în care a reiterat importanţa iubirii Lui Dumnezeu şi ce înseamnă să aduci inima către Dumnezeu şi întregul suflet să-l încredinţezi lui Dumnezeu, cu întreaga propensiune la cugetare, pentru a restitui chipul cel dumnezeiesc lui Dumnezeu şi să înţelegi ca om, ceea ce înseamnă să înapoiezi Chipului celui dintâi profunzimea trăirii duhovniceşti, pentru a conchide faptul că Dumnezeu, ca să primească rugăciunile noastre, ne învaţă că iubirea de Dumnezeu este întoarcerea întru sine omului şi dăruirea sa lui Dumnezeu. Coloana participanţilor la procesiune a urcat cu steaguri şi pancarte la Castelul aşezat pe «Golgota» satului Poiana, unde Mitropolitul Olteniei a rostit câteva cuvinte în care s-a referit la faptul că acesta este un loc binecuvâtat de Dumnezeu şi în care se vor desfăşura în viitor manifestări educative la nivel judeţean, regional şi chiar până la nivel naţional şi internaţional, dar, pentru acest lucru vor fi efectuate lucrări de restaurare şi de extindere a spaţiului de utilităţi necesare, mai ales că în această direcţie, aşa cum a precizat înaltul Ierarh, cu sprijinul autirităţilor locale şi judeţene: ,,S-au depus actele pentru repararea castelului acestuia, ca să nu mai fie bârfitori şi sperăm ca să îl avem cât de curând în lista preocupărilor noastre! Acesta, nu este sfârşitul lucrărilor noastre, pentru că avem de făcut aici un «campus» al tinerilor, unde să vină tineri, nu doar din când în când, ci, chiar să realizăm programe comune, atât pentru cei din ţară, cât şi pentru cei din străinătate! Acest «campus» va fi un efort financiar susţinut şi de lungă durată! Credinţa ne ajută să depăşim toate aceste piedici ale vieţii! De aceea, ţin să-i mulţumesc domnulu primar care arată a fi un suflet măreţ, devotat credinţei şi cu grijă faţă de oamenii din localitate! Dumnezeu să vă dăruiască tuturor, multă sănătate şi multă fericire!”, aşa cum a concluzionat Mitropolitul Olteniei!

,,Noi, cei din clasa politică, trebuie să oferim resursele necesare şi instrumentele utile pentru ca instituţia bisericii, această instituţie de bază a românismului, să-şi împlinească menirea”!

În continuare, noul Prefect al judeţului Gorj, domnul ing. Iulian Popescu, a ţinut să spună următoarele cuvinte: ,,Mă simt onorat şi binecuvântat să particip împreună cu dumneavoastră la această sărbătoare, în aceste locuri sfinte, şi să mă încarc din energia şi din tinereţea dumneavoastră! La împlinrea venerabilei vârste de 90 de ani, Majestatea sa, Regele Mihai, ţinând un discurs în Parlamentul României, spunea că lumea de mâine, nu poate să existe fără morală, fără credinţă şi fără memorie! Noilor generaţii le revine această grea misiune de a fi «custodele» moralei, credinţei şi memoriei neamului nostru! Tot ce este mai valoros neamului românesc, va trebui să le tezaurizaţi şi să le păstraţi nealterate, ca să le daţi mai departe generaţiilor viitoare! Ţinând cont de situaţiile actuale, de implicaţiile sociale, cred mai mult ca niciodată, că a venit momentul ca biserica «să dea mâna» cu clasa politică, să ne implicăm ceva mai mult decât o facem acum, în tot procesul de gestionare a proiectelor sociale, educaţionale, culturale, de conservare a patrimoniului românesc! Biserica a dovedit de-a lungul timpului că are resursele necesare, pline de spirit creator şi întreprinzător, de organizator, iar, noi, cei din clasa politică, trebuie să oferim resursele necesare şi instrumentele utile pentru ca instituţia bisericii, această instituţie de bază a românismului, să-şi împlinească menirea! Am credinţa că de la an la an, ne vom reîntâlni aici, într-un număr mai mare şi mai uniţi, pentru a întări credinţa şi spiritul românesc! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”. Prin cuvinte rostite cu multă înţelepciune şi cu un gen de asumpţie oratorică, reprezentantul guvernului în teritoriu a demonstrat că nu este doar un simplu călător prin judeţ, aşa cum insinuează unele voci răuvoitoare, ci, domnia sa este şi un demnitar pe deplin responsabil şi competent, un om cu aleasă credinţă în Dumnezeu, aşa cum a dovedit-o şi prin prezenţa la Sfânta Liturghie din ziua de 5 iunie 2023, de la Hramul Mănăstirii «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni. În cadrul desfăşurării Congresului Tinerilor Creştini Ortodocşi din Oltenia, cu aplombul noului Arhidiacon, actorul Ovidiu Cuncea, a avut loc premierea grupurilor parohiale de tineri din Mitropolia Olteniei, aceşti copii atât de frumos îmbrăcaţi în costume naţionale, care au realizat şi au prezentat sub îndrumarea unor preoţi şi a unor cadre didactice talentate o serie de activităţi culturale, educative şi sociale menite să lărgească sfera de cunaştere şi de implicare în cadrul unor ateliere de creaţie, prin jocuri interactive şi recreative. Dintre grupurile parohiale gorjene, am remarcat programele artistice prezentate de către tinerii din Baia de Fier, de către tinerii din Parohia Rovinari şi cei din Parohia Turceni, conduşi de către Părintele Petre Buşe. A fost înmânată o diplomă de excelenţă şi grupului parohial de la Biserica «Sf. Ier. Antim Ivireanu» de la Târgu-Cărbuneşti, condus de către tânărul şi talentatul preot Murgiuc Marius, proaspăt slujitor la această biserică.Aşa cum ne-a precizat în drumul de coborâre din deal, în cadrul unui scurt dialog extrem de interesant, doamna prof. dr. Marcela Mrejeru, inspector şcolar general al IŞJ Gorj s-a referit şi la faptul că în cadrul unor astfel de manifestări, copiii de şcoală şi tinerii pot realiza faptul că iubirea de Dumnezeu este o desprindere din vâltoarea lumii acesteia, pentru că fiecare om care împlineşte porunca iubirii se întoarce la Dumnezeu din împărăţia răului şi a morţii, mai ales că iubirea de oameni izbăveşte chipul dumnezeiesc de ceea ce este nedumnezeiesc, împotriva lui Dumnezeu, iar, această iubire de oameni a arătat-o Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos.

Profesor dr. Vasile GOGONEA