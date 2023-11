Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – «Bellum omnium contra omnes» prin ciocnirea civilizaţiilor – ,,Dacă Europa de Est ar părăsi UE şi ar opri această subvenţie masivă pe care o plăteşte Occidentului, ar putea fi de două ori mai bogată”!

Se pare că în momentul în care sloganul atât de trâmbiţat şi prea uşor convertit într-un mesaj «civilizator», prin aşa-numita şi vădit utopica societate sau civilizaţie «online», poate fi uşor depăşit sau chiar ignorat, sintagma «Bellum omnium contra omnes», prin ciocnirea civilizaţiilor, pare mult mai plauzibilă, pentru că în tot războiul informațional (dezinformațional), care însoțește conflictele armate din Ucraina şi din Orientul Mijlociu, prea puţini oameni fac referire la celebra carte, din 1996, a lui Samuel Huntington: «Ciocnirea Civilizațiilor și Refacerea Ordinii Mondiale» («The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order»), în care Ucrainei i se acordă o analiză specială prin faptul că se pun în evidență o bună parte dintre motivațiile conjuncturii geopolitice în care ne aflăm astăzi! De altfel, Samuel Huntington, unul dintre cei mai renumiți politologi americani, fost profesor de științe politice la Universitatea Harvard, președinte al Asociației Americane de Științe Politice, coordonator pentru planificarea securității în cadrul Consiliului Securității Naționale al Statelor Unite (1977-1978), afirmă faptul că ,,În lumea care se naște, a conflictelor etnice și a ciocnirii civilizațiilor, încrederea Vestului în universalitatea culturii Vestice are trei racile: este falsă, este imorală și este periculoasă”, afirmă cu claritate Huntington, mai ales că nu este singura persoană şi voce critică de mare prestigiu din vecinătatea imediată a centrului de putere al «statului nucleu al civilizației occidentale» înaintea căruia se cocoşează mulţi lideri politici fără personalitate, dar este, probabil, cea mai tăioasă voce a raţiunii critice, cum ar spune marele filosof german, Immanuel Kant.

„Europa de Est este marele ratat de la începutul secolului 21”!

În acest sens, Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel în economie, consideră că Uniunea Europeană căpuşează şi jefuieşte Europa de Est prin mituirea elitei sale, ceea ce constituie o veritabilă «bombă atomică» absolută în neoliberalism, pe care o lansează acest excepţional laureat al Premiului Nobel pentru economie, care se numeşte Joseph Stiglitz. El a spus că Europa de Est este de cel puţin două ori mai săracă decât ar fi fost dacă nu ar fi aderat la UE, iar acest lucru lezează direct şi fără perdea cel mai mare succes al globalismului și neoliberalismului, crearea celei mai mari economii unificate din lume, formată din 28 de țări separate, dintre care unele au o monedă comună. El mai afirmă că: „Europa de Est este marele ratat de la începutul secolului 21. În prezent, acesta plăteşte 300-400 miliarde USD în fiecare an Occidentului şi, în principal, Germaniei”, a explicat Stiglitz, iar, potrivit afirmaţiilor sale care alcătuiesc un studiu de referinţă prin care a prezis prăbușirea balonului «dotcom», precum și criza din 2008, pentru că spune foarte clar cum: ,,Europa de Est este într-o «prindere dominion», cunoscută încă din Imperiul Roman. Acesta este modelul pentru o ţară de colonizat: prin mituirea elitei sale! Romanii nu au cucerit doar cu legiuni! Multe alte pământuri s-au unit în pace! Ei merg, mituiesc șefii locali și acei șefi devin guvernatori ai provinciilor romane. Imperiul este în spatele tău, și odată cu el, poți colecta mult mai multe taxe decât înainte. Ei, bine, este o alianță a elitei cu imperiul pentru a «mulge» subiecții. Sistemul funcționează de secole! A fost aplicată și din Anglia în India, de exemplu, acolo unde maharajahii au proclamat în numele reginei. Și apoi i-au supt pe oamenii obișnuiți împreună! De aceea, UE este doar asta acum. Occidentul, dar, mai ales Germania, mituieşte elita locală prin fonduri euro! Elita aduce statul în UE, transformând aderarea într-o religie absolută, inclusiv represiunea împotriva oricui i se opune! Ieșirea se transformă în erezie şi țara importată este aspirată prin alte mecanisme cum ar fi: cumpărarea monopolurilor locale, lanţuri comerciale, realizarea unor contracte nefavorabile pe termen lung, care nu pot fi schimbate cu schimbarea puterii! Cu mult timp în urmă, am scris despre o analiză CIA, care spune că Europa de Est este absorbită brutal în timp ce aplaudă, «recunoscătoare» pentru fondurile europene. Eurofondurile și serviciile UE bine plătite pentru o mână de oficiali sunt «mita» plătită elitei! În schimb, Piaţa ţării în cauză preia controlul şi este «mulsă» în favoarea corporaţiilor occidentale! Acest lucru se întâmplă prin electricitate, apă, încălzire, prin monopolul bunurilor occidentale impus lanţurilor comerciale, prin bugete locale mult mai mai mari şi inaccesibile, pentru publicitate, marketing, buy-out-uri media etc. pentru că raportul dintre fonduri și piețele epuizate este mai mic decât 1:10. Dacă Europa de Est ar părăsi UE şi ar opri această subvenţie masivă pe care o plăteşte Occidentului, ar putea fi de două ori mai bogată! Minim! Acest lucru ar relaxa societatea și ar reduce considerabil presiunea asupra emigrării, ceea ce este un alt mod de a o suge. Prin salarii mai mari, Occidentul recrutează cei mai buni specialiști din est, lărgind astfel restanțele”, a spus în încheierea studiului său, Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel în economie! Mai clar de atât, nici că se poate! Principiul stânjenitor: «Divide et impera» funcţionează din plin, iar, în acest fel, fracturarea Ucrainei între Vest și Est, practic de-a lungul liniei de falie Huntington, a început prin acerbele lupte politice și de stradă de la Kiev și din vestul Ucrainei, din noiembrie 2013 – februarie 2014, soldate cu peste o sută de morți, care au dus la demiterea președintelui ales, Viktor Ianukovici, și a guvernului său. Deci, protestele și, mai apoi, luptele de stradă, au fost declanșate după decizia guvernului ucrainean al lui Ianukovici de a suspenda procesul de pregătire pentru semnarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană și Acordului de Liber Schimb cu aceasta. Conform Institutului Internațional de Sociologie din Kiev, 38% din populația Ucrainei dorea Uniunea Vamală cu Rusia, iar 37,8% dorea aderarea la Uniunea Europeană. Evenimentele, declanșate în Piața Independenței (Maidan Nezalezhnosti) de la Kiev și mediatizate sub termenul de «Euromaidan», au fost văzute cu totul diferit, la Casa Albă, ca o revoluție democratică pro-occidentală, iar la Kremlin ca o lovitură de stat cu sprijin American, deci, ca un fel de expresie a principiului «Divide et impera» sau, ca un «Bellum omnium contra omnes», prin ciocnirea civilizaţiilor! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA