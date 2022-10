Educaţia…şi Lecţia curajului! – Judecătoarea Adriana Stoicescu: ,,Pentru prima dată, am fost somată să tac”! – ,,Constantele evoluţiei noastre ca neam sunt pupincurismul şi întoarcerea armelor. Desigur, ambele exercitate cu mult patos şi cu iubire de ţară”!

Continuăm să prezentăm segmente revelatoare din reflecţie profunde ale Adrianei Stoicescu, un remarcabil magistrat în cadrul Tribunalului Județean Timiș, vicepreședintele acestei instituții, devenită în ultimii ani foarte cunoscută publicului larg din România şi deosebit de respectată şi apreciată datorită analizelor sale pertinente şi deosebit de profunde privitoare la:educație, cultură, asistenţă medicală, asistenţă juridică, minorități sexuale, o fire credincioasă şi cu un discurs creștin asumat şi plin de responsabilitate, dar, după cum se vede, şi incomodă pentru guvernanţii de azi, care nu ezită să fie realistă, prevăzătoare şi pornită cu forţa argumentelor logice împotriva imposturii şi a invidiei din societatea românească! În micimea lor de-a dreptul ridicolă, unii indivizi pe care ţi-e greu să-i numeşti oameni, ajung să-l invidieze până şi pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus Hristos, cu toate că oamenii obişnuiţi pe care îi numim «oameni de rând», adică, oameni smeriţi şi modeşti, sunt mult mai conştienţi de nevoia lor, au faţă de Iisus Domnul o atitudine mai deschisă decât conducătorii politici globalişti care se tem că Iisus Hristos va schimba starea existentă a lucrurilor şi că le va pune în pericol poziţiile lor privilegiate. Ei au de ce să se teamă de influenţa lui Iisus, întrucât învăţătura Sa e foarte diferită de a lor şi solia Sa e foarte atrăgătoare şi acroşantă, bazată pe propovăduire! Însă, din nefericire, preocuparea lor de a-şi păstra puterea şi influenţa o întrece pe aceea de a cunoaşte şi a urma Adevărul, care este Însuşi Dumnezeu!

,,Mi se spune că fac rău sistemului şi magistraţilor oneşti care sunt mulţi”!

Şi pentru că mulţi indivizi plini de invidie şi apăsaţi de sindromul imposturii se cred ei înşişi nişte dumnezei, la un moment dat judecătoarea Adriana Stoicescu a fost somată să tacă, printr-un mesaj uluitor, fiind cunoscută pentru opiniile sale, ea însăşi mărturisind: „Astăzi, pentru prima dată, am fost somată să tac. Cred că domnul care mi-a trimis mesajul este magistrat. Mi se spune că fac rău sistemului şi magistraţilor oneşti care sunt mulţi! Iar, reacţiile pe care le provoc includ toţi magistraţii în aceeaşi oală.

Înţeleg că există temeri că voi candida pentru viitorul CSM sau că îmi doresc o altă funcţie. Liniştiţi-vă! Nu îmi doresc funcţii şi nici onoruri! Dar, dacă un coleg apreciază că prin postările mele fac rău sistemului judiciar, este timpul să mă retrag!

Vă las vouă posibilitatea să vorbiţi despre justiţie. În rest, să auzim de bine!” a menţionat Adriana Stoicescu, judecătoare la Tribunalul Timiș. Distinsa persoană şi ilustru magistrat face o radiografiere a sistemului judiciar, raportat la ceea ce se întâmplă la nivelul întregii țări, apreciind că „azi, asistăm neputincioși la talibanizarea justiției” (sic!!). Doamna Adriana Stoicescu spune cu subiect şi predicat că de aproape 15 ani, tot ceea ce înseamnă functie importantă în parchete stă sub semnul politicului, iar judecătorii au fost și ei victimele abuzurilor. Judecătoarea transmite că ea are încredere în noua Sectie de investigare a infracţiunilor din justiţie. Redăm, astfel, mesajul judecătoarei, integral: ,,Constantele evoluţiei noastre ca neam sunt pupincurismul şi întoarcerea armelor. Desigur, ambele exercitate cu mult patos şi cu iubire de ţară! Toată istoria noastră am avut înfiptă în ceafă cate o încălţare: că a fost condurul turcesc, cizma germană sau bocancul sovietic, nu ne-am simţit bine fără stăpân! Nu suntem în stare să facem nimic cum trebuie, de la început până la sfârşit; alergăm degrabă să primim confirmări şi mângâieri pe creştet, căci asta ne iese cel mai bine: să stăm cu capul plecat. Începem cu elan, în ovaţiile asistenţei şi sfârşim patetic, aruncând cu zoaie unul în celălalt, având o singură preocupare: să căutăm vinovaţii pentru eşecul inevitabil, de altfel indelung asteptat…”, precizează domnia sa, după care face o radiografiere necruţătoare, dar, pe deplin realistă a sistemului judiciar din România, dspre care vom vorbi cu altă ocazie! Am insistat asupra acestor aspecte menţionate în mesajul doamnei magistrat, pentru că ele se potrivesc de minune cu tot ceea ce se întâmplă astăzi în «România Educată», având la comandă semidocţii şi analfabeţii funcţionali ai statului eşuat!

,,Toată istoria noastră am avut înfiptă în ceafă cate o încălţare: că a fost condurul turcesc, cizma germană sau bocancul sovietic, nu ne-am simţit bine fără stăpân”!

Pentru că oamenii care au devenit plini de nobleţe şi cu anumite repere morale erau foarte buni și au fost aleși să conducă, având calități foarte bune, inteligență ridicată, înțelegere ridicată, înclinație către adevăr și bunătate, capacitate de a spori sentimentele, capacitate de compasiune, talente în multe domenii, cunoștințe speciale, sensibilitate și o inimă foarte bună, putem vedea mai bine ceea ce le lipseşte cu desăvârşire celor care ne conduc astăzi! Partidul conducătorilor care iubesc dreptatea, credinţa şi adevărul vorbesc despre unirea oamenilor în spiritul legii, adevărului, justiției, bunei credințe, bunei guvernări, deci, constante fără fluctuații de partid, fără cheltuieli inutile pentru campanie electorală, fără risipă, în strânsă legătură cu oamenii care trebuie îmbunătățiți și ajutați având nevoie să se îmbunătățească ei înşişi! Luptăm pentru a recupera identitățile furate pentru că au vrut să ajungă în vârf veleitarii şi carieriştii însetaţi de îmbogăţire, conducând un popor în mare parte cinstit, dar, împins pe calea înșelăciunii, minciunii și crimei. Dar, alegem să-i iertăm pe toți cei care pledează pentru adevăr, pledează pentru lumină și sunt invitați să ni se alăture, fiindcă este uman să faci greșeli, dar este inuman să nu le corectezi! Alegem ca să îndreptăm umanitatea și să o punem pe o cale mai bună şi trebuie să facem dreptate în toate țările, pentru ca oamenii din toate țările să fie fericiți, să evite războaiele, să evităm conflictele, să construim și nu să distrugem, să evităm emigrarea inutilă, comerțul inutil, crimele, drogurile, am spune noi, împreună cu ceea ce spune d-na judecător Adriana Stoicescu! Pentru că domnia sa o spune direct că avem nevoie de o guvernanre conectată între țări, regiuni și orașe pentru a se asigura transparența, dezvoltarea și buna funcționare a sistemului social, dar, nu prin minciună şi prin manipulare grosolană! Avem nevoie de oameni care aleg adevărul și lumina, care aleg să iubească și care vor să prospere armonios într-o ţară prosperă şi într-o lume paşnică! Domnilor, care vreţi să-l maziliţi pe ministrul Vasile Dâncu, lumea nu aparține doar unora sau altora, ea aparține tuturor, dar pământurile pe care trăim trebuie iubite și respectate pentru a rezista și a fi sustenabile pentru oamenii care locuiesc în interiorul acestei ţări! Interesele voastre sunt subordonate intereselor străine, așa că eliminăm atacurile asupra națiunilor pentru că trebuie să fie oameni care să-și iubească țara, să-și iubească națiunile, să-și iubească trecutul și viitorul, să le accepte realizările și eșecurile, să încerce să corecteze ceea ce nu a fost bine! Oamenii care doresc pacea şi dialogul sunt pozitivi și să ofere tuturor țărilor oportunitatea de a se dezvolta armonios, de a se conecta armonios și durabil, astfel încât totul să prospere și oamenii să călătorească animaţi de idei nobile și pozitive și să experimenteze dragostea și devotamentul în tot ceea ce facem. Eliminăm presupunerile rasiste pentru că nu există aşa cum sunt ele explicate de către apologeţii teoriilor globaliste! Este normal să-ți placă mai mult oamenii care iubesc pacea, credinţa în Dumnezeu, care au aceeaşi cultură, acelaşi sânge, aceeaşi simţire, acelaşi mod de a iubi viaţa, cu care ai un trecut comun, o istorie comună şi multe lucruri care ne apropie, aceeaşi sensibilitate, acelaşi mod de a vedea lucrurile, dar dragostea între oameni diferiți nu este exclusă, pentru că practic, toți oamenii au aceeași biologie. Ceea ce unii ar putea numi rasism în termeni sociali este din punct de vedere științific o energie născută din falsitate şi intenţii perfide, iar, acest tip de furie față de cineva se naște adesea între oameni de același fel (între albi, între negri, între evrei, între chinezi, între români etc.). Împotriva credinţei noastre dreptmăritoare aceste fobii pleacă din tendinţa de a acapara teritorii şi putere în spatele religiei, de a avea totul, de a cuceri lumea. De aceea este foarte important să trăiești în adevăr pentru a elimina cât mai multe sentimente negative care pot duce la iritabilitate, la invidie, la ură şi la războaie! Emigrația ilegală sau chiar legală, invaziile au creat și ele frustrări, temeri și fobii în rândul oamenilor şi pentru aceasta, va trebui să evităm astfel de lucruri și să dezvoltăm oamenii și locurile în echilibru, printr-o cooperare transparentă, onestă și corectă între oameni și țări. Dacă vrem să creăm o lume mai bună, în adevăr și lumină, să creăm prietenii şi apropieri între toți oamenii, să creăm punți de legătură, nu să forţăm oamenii la izolare şi la distanţare socială, să alegem cele mai bune soluții, să ridicăm oamenii și să nu-i doborâm sau să-i îndobitocim! Să alegem să fim pozitivi, nu negativi, să ne îmbunătățim și să nu ne deteriorăm fizic şi spiritual! Alegem ca să construim și nu să distrugem, să iubim și să nu să urâm! Să ştiţi, doamna judecător Adriana Stoicescu, că unii experți în științe cognitive afirmă că ,,explicațiile despre mecanismele cerebrale care ar susține procesele psihice sunt greșite sau se bazează pe erori inconfundabile” şi cred că e un truism ieftin să constaţi că România actuală a fost contaminată de mitocănie, de prost gust şi de impostură, dar asta-i situaţia şi trebuie să ne mobilizăm exemplar, aşa cum facem cu toate necazurile care ne pică pe cap. Impostura e o boală grea care a atacat nenumăraţi indivizi, sănătoşi fizic, de la fruntea ţării, priministresa care se-ncurca în pronunţarea numeralelor şi citea căznit orice foaie i se da să citească, până la ultimul preşedinte care nu deosebeşte România Educată de România abandonului şcolar, ca şi de ultimul digei din Târgu-Jiu, care se autointitulează «hair-stylist», iar, dacă în viaţa publică şi în cea politică impostura este un sindrom periculos, care ne poate distruge din temelii, scoţându-ne definitiv din rîndul democraţiilor europene, pe tărîmul vieţii cotidiene ea se manifestă malefic, un fel de molimă care atinge toate muzele din repertoar şi le trimite în bena maşinilor de gunoieri ai istoriei! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA