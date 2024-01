Educaţia… şi Lecţia de viaţă! – Interviu cu domnul inginer Iulian Vasile POPESCU, prefectul judeţului GORJ – ,,Avem o existenţă efemeră, chiar în anumite poziţii şi funcţii administrative, tot efemere, pe care trebuie să le fructificăm cu mare atenţie şi din plin, pentru a da sens existenţei noastre”!

-V.G. Domnule Prefect Iulian Vasile Popescu, în primul rând, aş dori să vă adresez un sincer LA MULŢI ANI, cu sănătate şi cu multe împliniri, iar anul 2024 să vă deschidă oportunitatea unei cariere politice şi a unui talent organizatoric deosebit cu care v-a înzestrat pronia divină!

-I.V.P. Domnule profesor, vă mulţumesc pentru urare şi pentru gândurile frumoase pe care le nutriţi la adresa persoanei mele, şi în acelaşi timp, vă pot spune că simţeam nevoia unui dialog cu un om ca dumneavoastră!

-V.G. Aveţi un mod de exprimare atât de coerent şi plin de elocinţă… Şi nu vreau să vă complimentez prea mult, pentru că unii cârtitori ar considera acest lucru că este o linguşire, dar, îmi permit să fac această afirmaţie, prin prisma experienţei îndelungate de psiho-sociolog şi de om cu părul încărunţit de curgerea vremii, pentru că vorba lui Mihai Eminescu: ,,Adevărul e stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul”, ceea ce mi se pare foarte… adevărat!

-I.V.P. Ştiu că nu este suficient să fie frumoase cuvintele pe care le spun, pentru că valoarea omului se măsoară prin faptele sale!

-V.G. Pentru mine, fapta cea mai de preţ este curajul de a spune adevărul şi cred că acesta este un argument pentru ca oamenii să vă preţuiască mai mult!

-I.V.P. Aşa este, dar, vedeţi că în ziua de astăzi faptele…

-V.G. Domnule prefect, în ziua de 15 ianuarie, când l-am sărbătorit pe Mihai Eminescu şi când naţia română a trăit momentele magice ale «Zilei Culturii Naţionale», dumneavoastră ne-aţi dezvăluit faptul că zeci de gorjeni figurează în documente ca fiind persoane nevăzătoare, că au certificat de handicap, dar conduc autovehicule pe drumurile judeţului Gorj, ceea ce mi se pare un caz comparabil cu şoferii care au consumat droguri sau poate chiar mai rău!

-I.V.P. Vedeţi dumneavoastră, domnule profesor, poate mă repet, dar, de câtva timp, noi urmăream o pistă în baza unor informații, pentru că vorbim despre încasarea ajutoarelor de handicap, corelate cu obținerea permisului de conducere. Iar, în această situaţie, vorbim despre persoane cu certificat de nevăzător sau cu afecțiuni psihice care nu ar putea în mod normal să mai conducă, deci, acestea sunt persoane care încasează bani pentru că au probleme cu ochii și, în același timp, au obținut sau își păstrează permisul de conducere! Evident, când obții certificatul de handicap, dacă ai avut permis de conducere, acesta ar trebui să fie anulat!

-V.G. Ceea ce spuneţi, mi se pare logic şi bine întemeiat, dar, pentru că tocmai vorbeam despre fapte, acestea sunt fapte reale care contravin spiritului legii!

-I.V.P. De aceea, intenţionăm să transmitem această situaţie la IPJ, DGA și DGASPC, pentru că trebuie să aflăm şi modul cum au fost posibile aceste «minuni» demne de teatrul de comedie, pentru a se stabili faptul că sunt persoane care nu aveau dreptul de a obţine certificatul de handicap, iar, banii trebuie recuperaţi cu toate penalitățile! Continuăm ancheta de la Policlinică, pentru că nu e normal să avem persoane sănătoase şi pensionate ilegal, care umblă pe stradă, dar, sunt plătite din banii celor care muncesc zi de zi pentru a plăti taxe şi impozite statului român!

-V.G. Domnule prefect, dar, câţi «nevăzători» nu avem în funcţiile de conducere ale instituţiilor centrale ale judeţului şi ale ţării, care, pur şi simplu, se fac mereu că nu văd neregulile din societatea românească, nici matrapazlâurile şi afacerile de tot felul! Pe ei, cine-i mai dă în vileag? De aceea, avem nevoie de oameni ca dumneavoastră!

-I.V.P. Am căutat să corelăm bazele de date ale unor instituții județene, pentru a clarifica situația juridică a unor persoane, iar, în acest sens, am trimis adrese la DGASPC Gorj și am cerut lista persoanelor cu handicap, tocmai pe aceste categorii care nu pot conduce un autoturism pe drumurile publice! În cele din urmă, lista am transmis-o la Direcția care se ocupă cu Evidența Permiselor și a Înmatriculărilor, unde am constatat că sunt 170 de persoane care au permis și certificat de nevăzător şi care nu le-ar da posibilitatea să conducă un automobile pe drumurile publice!

-V.G. Domnule prefect, Iulian Popescu, nu credeţi că deranjaţi pe cei care conduc «din umbră» afacerile şi mega-afacerile «maharajahilor» din judeţul Gorj?

-I.V.P. Vorbeam despre Eminescu şi despre curajul de a spune adevărul! Pentru că tot dumneavoastră îl citaţi, când mai spune: ,,Sau țara aceasta să fie în adevăr românească, sau nici nu merită să fie”, iar, totul se îndreaptă spre sintagma hamletiană: «a fi sau a nu fi» («to be or not to be»!

-V.G. De mai bine de trei luni, am fost cam bolnăvior, am făcut şi o operaţie, aşa că n-am avut posibilitatea să vă solicit, dar, să ştiţi că am să vin la dumneavoastră la birou ca să facem interviuri cât mai des cu putinţă, pentru că întodeauna aveţi ceva de spus şi nu sunteţi omul care se joacă mereu cu vorbele!

-I.V.P. Cu mare drag! Să mă sunaţi şi putem sta de vorbă!

-V.G. Ce înseamnă pentru un demnitar ca dumneavoastră, chiar timpul pe care îl aveţi şi în care activaţi, poate chiar timpul prin care aveţi sentimentul că existaţi ca un om viu şi respectat prin ceea ce faceţi?

-I.V.P. Domnule profesor, trăim tot timpul «cu ceasul deasupra capului» şi în acest fel, trebuie să înţelegem că avem o existenţă efemeră, chiar în anumite poziţii şi funcţii administrative, tot efemere, pe care trebuie să le fructificăm cu mare atenţie şi din plin, tocmai pentru a da un sens existenţei noastre, poate, chiar pentru a avea un impact vizibil asupra vieţii comunităţilor!

-V.G. Ce v-am spus eu? Că nu sunteţi omul, demnitarul care să se joace cu vorbele goale! Încă o dată, vă spun, LA MULŢI ANI, multă sănătate şi succes în activitate!

HRISTOS S-A NĂSCUT! LA MULŢI ANI!

Profesor dr. Vasile GOGONEA