Educaţia neuitării şi…neuitarea educaţiei – Dezvelirea plăcii comemorative dedicată doctorului Nicolae Hasnaş, la Spitalul judeţean din Târgu-Jiu – ,,Nicolae Hasnaş, cea mai mare personalitate medicală a Gorjului din prima jumătate a veacului trecut”!

În ziua de joi, 6 aprilie 2023, la Spitalul judeţean Târgu-Jiu, (de la «Pasarelă»), în prezenţa unui număr însemnat de persoane s-a desfăşurat festivitatea dezvelirii plăcii comemorative dedicată doctorului Nicolae Hasnaş, ca urmare a demersurilor medicului Cornel Munteanu, doctor în medicină, cel care le-a mulţumit participanţilor şi care a spus printre altele: ,,Doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc pentru faptul că aţi venit aici la această festivitate de dezvelire a plăcii comemorative cu ajutorul căreia am reuşit, în sfârşit, am reuşit să-l scoatem din uitare pe doctorul Nicolae Hasnaş, cea mai mare personalitate medicală a Gorjului din prima jumătate a veacului trecut! Să amintim faptul că sub patronajul lui s-a construit liceul comercial, la stăruinţa lui, Gimnaziul «Tudor Vladimirescu» s-a transformat în liceu, mărindu-se şi spaţiul său! De asemenea, s-a implicat în viaţa urbei şi a condus chiar societăţi culturale şi artistice, cum au fost «Liga Gorjului», chiar a societăţii «Lira Gorjului» şi a condus un timp publicaţia «Gazeta Jiului», un ziar local. Poate mă repet, dar, cred că este personalitatea cea mai importantă a medicinei gorjene, pentru că în acest fel, respectăm şi marile valori, pentru a le aşeza acolo unde le este locul! Mulţumesc pentru prezenţa la festivitate a domnilor subprefecţi: Nicolae Muja şi Mihai Istrate, tuturor celor care au onorat această festivitate!

,,De azi încolo, se va mai putea vorbi, auzi şi vedea numele lui Nicolae Hasnaş”!

În ceea ce mă priveşte, cu ani buni în urmă, auzisem despre ecograful de la Clinica doctorului Stăncioiu de la Cluj, aşa că, peste câteva zile, m-am dus acolo ca să văd ce este cu ecograful! M-am dus ca să fac acolo cursul, de unul singur, pentru că aşa este, din curiozitate omul vrea să ştie. În Oltenia era un singur ecograf, şi nu la Craiova, ci, la Râmnicu Vâlcea, la doctorul Dobrescu. După aceea, m-am zbătut ca să aduc un ecograf, dar, nu la Târgu-Cărbuneşti, ci, la Târgu-Jiu! Şi am reuşit după doi ani de zile, pentru că l-am găsit pe directorul Huidu, de la cărbune, pe care îl cunoşteam din liceu şi am cumpărat ecograful cu ajutorul domnului director, că aşa era şi pe atunci! Din păcate, directoarea de atunci, de la sănătate, a băgat ecograful într-o magazine şi a pus lacătul pe uşă! Apoi, a venit revoluţia şi s-a schimbat directorul, că a venit doctorul Liţă care m-a chemat şi i-am dat drumul la ecograf! Că veneau doctorii din spital ca să vadă ce este acela un ecograf. După aceea, cu ajutorul domnului Victor Murea, care era ministru, am obţinut un ecograf şi la Târgu-Cărbuneşti, iar, pentru că dânsul mi-a spus ,,inima mea e la Cărbuneşti şi vă dau bani să luaţi cinci ecografe”, m-am dus ca să iau ecograful cu care am lucrat vreo 2-3 luni! Ulterior, mă cheamă directorul Dumitru Liţă şi spune că ecograful de la secţia interne trebuie să fie dat la o altă secţie şi apoi să-mi spună, dacă vreau să văd ce colegi am! Dar, anii au trecut şi iată, m-am gândit că locul doctorului Nicolae Hasnaş ar fi la intrarea în Spitalul judeţean, iar, deasupra să fie scris numele «NICOLAE HASNAŞ», mai ales că acest lucru l-am invocat la o sărbătorire a Spitalului de la Târgu-Cărbuneşti, când am făcut propunerea care a fost primită cu aplauze! Atunci, am fost felicitat pentru această propunere, chiar de către Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care m-a îndemnat să fiu tare, m-au felicitat doctorul Marius Boeriu, directorul Direcţiei sanitare şi domnul Cosmin Popescu, preşedintele Consiliului judeţean, care au apreciat acest lucru, iar, domnul preşedinte mi-a promis ferm că în următoarele două luni, va fi demarată acţiunea! Atunci, nu exista nici un motiv care să obstrucţioneze propunerea mea, pentru că au trecut cele două luni, şi alte două luni, de nu ştiu câte ori două luni, că au trecut cinci ani de zile, mai ales că între timp au apărut şi motive, cu diverse contracte pentru medicamente şi aparatură medicală sau imposibilitatea de a se discuta cu miniştrii sănătăţii, mai ales cu ministrul USR-ului! La un moment dat, un pesedist cu funcţie mare, mi-a spus că sunt un naiv dacă îmi închipui că PSD-ul va accepta ca să se dea Spitalului judeţean de la Târgu-Jiu numele unui liberal! Nedumerit de atâtea amânări, nu am mai insistat, iar, la un moment dat, am publicat un articol intitulat: «Când, n-ai cu cine!», pe care l-am încheiat astfel: «S-ar părea că sunt un învins, dar, eu nu mă consider învins, pentru că învins eşti atunci când îţi pierzi visul, iar, eu, visul nu mi l-am pierdut! Tot mai aştept ca la conducerea judeţului să apară nişte oameni de bine care să ducă la bun sfârşit demersul meu! Până atunci, sunt un mare dezamăgit! Păcat, domnule ,,x”, păcat, domnule ,,y”, mare păcat!». Între timp, a apărut un precedent, deoarece, Spitalului de la Bumbeşti-Jiu i s-a dat numele «Gheorghe Constantinescu», medicul respectiv fiind în viaţă la vremea respectivă, un lucru frumos pentru care cred că omul s-a bucurat! Atunci, mi-a venit ideea, că dacă doctorul Constantinescu a dat numele spitalului din Valea Sadului, ar fi un lucru bun dacă s-ar da numele lui «Nicolae Hasnaş», măcar la Spitalul de la «Pasarelă»!

,,Să se dea acestor două secţii de chirurgie, uneia numele «Nicolae Hasnaş» şi alteia, numele «Corneliu Adameşteanu»”!

Pentru acest lucru, am publicat o scrisoare deschisă către preşedintele Consiliului judeţean Gorj, la care mi-au venit în ajutor doamna dr. Ana Băleanu şi doamna dr. Sanda Mischie, cărora le mulţumesc foarte mult cu acest prilej! Aceste două distinse doamne au şi întocmit câte un material din partea Colegiului Medicilor Gorjeni şi din partea femeilor pesediste din Gorj, pe care le-au depus la Consiliul judeţean! Ca urmare a demersului respectiv, am primit o scrisoare de răspuns din partea domnului preşedinte Cosmin Popescu, în care apreciază «nobilul meu demers», dar, în care mi s-a explicat imposibilitatea de a se acţiona din cauza unor proiecte şi contracte aflate în desfăşurare, care ar conduce la pierderea unor sume de bani alocate spitalului! Mi-a lăsat, însă, «o fereastră deschisă» pentru a se avea în vedere propunerea mea! Ştiam că aceste contracte se vor repeta, timpul se va lungi, iar, eu nu voi mai prinde momentul acela, poate alte persoane! În final, am acceptat propunerea ca să se pună o placă memorială şi am fost de acord cu acest lucru, care e mai mult decât nimic! Aşadar, am luat legătura cu domnul manager Vienescu, care s-a dovedit foarte înţelegător, poate singurul om înţelegător din toată acţiunea mea de şase ani de zile, care a simţit că trebuie făcut ceva pentru doctorul Nicolae Hasnaş! Îi mulţumesc şi domnului Sabin Cornoiu care a înţeles şi a fost e acord! Sunt mulţumit că am reuşit, atât cât am reuşit! Deşi era război, doctorului Hasnaş i s-a propus conducerea unui spital din Botoşani, dar, a refuzat şi a venit aici! Sunt bucuros şi am un sentiment de mulţumire deosebită, pentru că de azi încolo se va mai putea vorbi, auzi şi vedea numele lui Nicolae Hasnaş în judeţ! Ce aş mai dori să propun? Să se dea numele spitalului Nicolae Hasnaş este aproape imposibil! Dar, mai este o posibilitate! Există două secţii de chirurgie! Şi atunci, pentru că am vorbit şi cu domnul manager, să se dea acestor două secţii de chirurgie, uneia numele «Nicolae Hasnaş» şi alteia, numele «Corneliu Adameşteanu», cel care în vremea războiului a făcut un praf care să ţină loc de sulfamidă şi a participat la congrese şi la conferinţe ştiinţifice la Cairo, Paris, Londra, Berlin. Are un procedeu de operaţie «pe astragal» care se numeşte «Adameşteanu», şi este prins în tratatele mari de ortopedie europene, cum este cel al austriacului Ombradone! Şi ceea ce este cel mai important că este împreună cu profesorul Cărpinişanu de la Bucureşti, creatorul chirurgiei toracice! Şi la un moment dat se opera chirurgia toracică numai la Bucureşti, iar, prin acest doctor, şi la Târgu-Jiu. Deci, doresc ca secţiile de chirurgie din spital să primească numele acestor doi mari chirurgi! Acum, la acest spital de la «Pasarelă», managerul este singurul om cu care m-am înţeles de la bun început! Iată, că acest lucru s-a realizat, ceea ce este o mulţumire pentru mine, pentru că în acest fel se mai poate vorbi despre numele doctorului Nicolae Hasnaş la Târgu-Jiu! La sfârşitul festivităţii de dezvelire a plăcii comemorative, doamna doctor Ana Băleanu, preşedinta Colegiului Medicilor din Gorj m-a felicitat pentru perseverenţă, iar, doamna doctor Sanda Mischie pentru logos şi memorie”!

Profesor dr. Vasile GOGONEA