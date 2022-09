Eduard Florescu: Sunt fericit să lucrez din nou cu Mirel Rădoi

Mijlocașul Eduard Florescu (25 de ani) a oferit primul interviu în calitate de jucător al Universității. Fotbalistul venit de la Botoșani a declarat că este cel mai important transfer din cariera lui și speră că se va impune în Bănie. Florescu, care a mai evoluat la CS Mioveni, FC Botoșani, Viitorul Constanța și FC Argeș, a semnat pe doi ani cu Știința. A mai lucrat cu Mirel Rădoi la naționala olimpică și speră să debuteze cât mai repede în alb-albastru. El a fost rezervă în partida cu CFR Cluj, pierdută de olteni în Gruia. ,,Am ales Universitatea Craiova pentru că este un club mare, unde se vrea performanţă şi asta este tot ce contează pentru mine. Colectivul este unul unit, am fost primit foarte bine, băieţii m-au integrat bine, pe majoritatea îi cunoşteam. Obiectivul personal este să joc cât mai mult şi mai bine, pentru a ajuta echipa. Vrem să luăm meci cu meci şi să le câştigăm pe fiecare. Sunt fericit să lucrez din nou cu Mirel Rădoi. Condiţiile de la Craiova cred că le ştiu majoritatea din ţară, sunt dintre cele mai bune. Din punct de vedere fizic sunt bine şi sper să debutez cât mai repede şi să o fac cât mai bine. Clar este un pas imens în cariera mea şi este foarte important pentru mine că am ajuns aici. Am jucat de multe ori împotriva Universităţii Craiova, ştiu ce suporteri fantastici are şi îi aşteptăm lângă noi la meciuri, sperăm să-i facem fericiţi” a declarat ultimul transfer. Florescu este cotat la 550 de mii de euro. Ar putea debuta, duminică, împotriva FCSB-ului.

Cătălin Pasăre