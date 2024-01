Edilitara, pe profit. Prime pentru angajați

Firma Edilitara Public a Consiliului Local Târgu Jiu a terminat anul 2023 pe profit. Adrian Dăianu, directorul Edilitara Târgu Jiu, a anunțat că angajații vor beneficia de prime.

„Este vremea bilanțului unui an extrem de greu, un an în care s-au făcut schimbări, an ce s-a încheiat cu un proces de reorganizare dus la bun sfârșit. Un an în care au fost înființate servicii noi, în care am crescut în ceea ce privește eficiența și calitatea muncii noastre.

Am încheiat anul și cu o economie la fondul de salarii. Astfel, în urma întâlnirii de astăzi (nred. joi) cu reprezentanții Sindicatului Liber Edilitara, sindicatul reprezentativ ce activează în societatea noastră, am stabilit ca o bună parte din profit să fie distribuită salariaților noștri, sub forma unor prime, în semn de apreciere pentru toată munca depusă și pentru disponibilitatea la efort prelungit.

Le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor din cadrul societății pentru efortul și munca depusă, pentru deschidere, înțelegere și receptivitate. Mulțumesc echipei de management pentru implicarea activă, dar și reprezentaților Primăriei Municipiului Târgu Jiu pentru suport și pentru deschiderea către investiții extrem de importante și benefice societății noastre”, a transmis Adrian Dăianu.

I.I.