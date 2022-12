Echipele mari de la CSM Târgu Jiu nu joacă în weekend

Formațiile gorjene care ne reprezintă la nivelul primelor eșaloane de handbal și baschet nu vor evolua la sfârșitul săptămânii. CSM Târgu Jiu are o mică pauză, în această perioadă, dar ambele echipe revin în meciurile oficiale până la finalul anului. Handbalistele mai au de disputat două jocuri în 2022. Primul va avea loc pe teren propriu, joi, 22 decembrie, de la ora 18.00. Adversara trupei lui Liviu Andrieș va fi Minaur Baia Mare. Gorjencele se deplasează apoi la Galați, pentru duelul cu CSM-ul din localitate. Partida cu echipa din regiunea Moldovei are loc pe 29 decembrie. Cu o zi înainte, pe 28 decembrie, echipa de baschet are meci pe terenul puternicei formații Rapid București. Totuși, CSM Târgu Jiu are echipe angrenate în competiții și în această săptămână. Echipa de baschet feminin U14, calificată deja la turneul semifinal, își dispută meciurile din weekend la Oradea, în Sala Universitatea.

Elevele lui Laurențiu Răuț vor juca în Turneul 4 după următorul program:

Sâmbătă, 17 decembrie, Ora 09.30

CSM Târgu Jiu – ACS Rookies Oradea

Sâmbătă, 17 decembrie, Ora 17.00

CSM Târgu Jiu – CSS Gloria Valbon Arad

Duminică, 18 decembrie, Ora 10.00

CSM Târgu Jiu – CN Mihai Eminescu Oradea

Și baschetbaliștii lui Răzvan Bratoloveanu vor bifa două confruntări pe 17 decembrie. Meciurile vor avea loc în capitala țării, în Sala Școlii 169 București.

Jocurile din Grupa D se desfășoară după următorul program:

Sâmbătă, 17 decembrie, Ora 10.30

CSM Târgu Jiu – CS Brașovia Brașov

Sâmbătă, 17 decembrie, Ora 16.00

CSM Târgu Jiu – ACS Champions București-Craiova

Și secția de box a clubului are activitate în acest sfârșit de săptămână.

Pugiliștii Amelian Istrătescu (14 ani, categoria 75 Kg) și Ianis Mateiescu (11 ani, categoria 30 Kg) vor lua parte la Gala ,,LEO BOX”. Ediția I se desfășoară tot pe 17 decembrue, la Arad, în Sala Heaven.

Cătălin Pasăre