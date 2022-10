După Rădoi, și Badea cere transferuri: Fotbaliștii sunt blazați

Antrenorul Mirel Rădoi și-a pulverizat jucătorii după eșecul Universității de la FC Argeș, scor 1-0, iar tehnicianul oltean este sprijinit de directorul de la CSU Craiova, Pavel Badea, cel care a contribuit la redeschiderea secției de fotbal. Badea a declarat că actualii fotbaliști nu își pot depăși condiția și i-a sugerat patronului Mihai Rotaru să facă transferuri. În ultimii ani, Craiova a avut antrenori cu nume, dar aceștia nu au rezistat pe banca tehnică. ,,Nu Mirel este problema, are dreptate. Este un profesionist, oltean. Unii s-ar putea să fie blazați și nepregătiți pentru performanță. În iarnă ar trebui să se ia măsuri de împrospătare a lotului, cu jucători care vor performanță. Este clar că Mirel nu se mulțumește cu locul 7,8,9. La ce condiții avem, ar trebui să fim mereu în primele trei. Anul ăsta ne lipsește ceva, și nu mă refer la factorul șansă. În play-off te duce valoarea, concentrarea, nu norocul. Dacă el spune asta, care are o imagine clară, eu sunt alături de el. Dacă joci bine și pierzi nu poți face performanță. Din ce văd, antrenorul are mai multă agresivitate decât jucătorii, din păcate. El trebuie să le transmită asta celor care nu realizează că joacă la Craiova”, a declarat Badea. „E inconstanța pe care am văzut și în ultimii ani. În anumite momente de joc intervine și valoarea. Ne învârtim cu același lot de jucători. În ultimii ani s-au tot schimbat antrenorii, lotul a rămas același. Va veni și rândul meu probabil! Poate va veni momentul când va rămâne un antrenor și vor pleca jucătorii. Nu s-a spart nimic în vestiar, doar am avut o discuție cu băieții. Ne-am făcut de râs. Mă voi opri la cuvintele astea pentru că suntem la TV… În situația în care suntem acum, se poate și mai rău. Prefer să mă dau la o parte decât să ajungem pe 9-10. Le-am zis și lor, dacă nu suntem în stare să ne ridicăm, atunci eu plec”, spunea Rădoi după eșecul din Trivale. Craiova are 5 victorii, 3 egaluri și 4 înfrângeri în Liga 1.

Cătălin Pasăre