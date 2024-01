Duel pentru supraviețuire la Pitești

CSM Târgu Jiu se întoarce astăzi în Liga Florilor, unde o așteaptă un duel ,,pe viață și pe moarte” cu CS Dacia Mioveni. Meciul de la Pitești se dispută între două partide europene ale gorjencelor, dar este considerat cel mai important joc al săptămânii de către antrenorul Liviu Andrieș. Gazdele stau cu un punct peste CSM în clasament, fiind două dintre echipele care se bat pentru rămânerea în Liga Florilor. ,,Până la urmă, confruntările din cupele europene au importanța lor, dar cel mai important joc pentru noi, în această săptămână, este cel de joi, pentru că întâlnim o contracandidată la zona roșie. trebui să fim foarte montați și foarte motivați pentru a ne duce acolo să culegem tot ce e mai bun din această confruntare. Va trebui să uităm ceea ce s-a întâmplat în Ungaria, pentru că acolo am avut o prestație bună, spun eu. Chiar dacă rezultatul nu ne-a fost favorabil, ne-am ridicat la nivelul adversarelor, unele foarte puternice, pe primul loc în Ungaria. Am făcut un meci bun. Din păcate, repet, nu am câștigat, dar motivația a fost la cote înalte. Acum, trebuie să ne reîncărcăm, să ne motivăm, pentru că acest meci de joi ne poate da un restart, să spunem așa, pentru ceea ce urmează”, a declarat Liviu Andrieș. Deși trupa din Mioveni are mari dificultăți financiare, antrenorul gorjean știe că argeșencele vor evolua extrem de determinate în această confruntare. De altfel, CS Mioveni a obținut un succes concludent în ultima întâlnire oficială. ,,În weekend au jucat în Cupa României, la Ploiești, cu o echipă de liga a doua, o echipă care își dorește să promoveze. Au învins și au avut o prestație bună spre foarte bună, câștigând la opt goluri diferență. Problemele financiare, într-adevăr, pot să le afecteze, dar motivația lor este probabil de a reuși să îi facă pe cei de acolo să strângă rândurile și, pe lângă acest lucru, pentru a-și căuta, în eventualitatea unei probleme mai mari, contracte. Jucătoarele respective vor încerca să demonstreze că au calitate pentru Liga Florilor”, a mai spus principalul CSM-ului. Echipa noastră trebuie să se recupereze fizic după deplasarea lungă din Ungaria. ,,Va fi un meci foarte, foarte dificil și disputat pentru pentru noi. Va trebui să fim motivate și să ne ducem acolo cu gândul să obținem cele trei puncte, pentru că sunt foarte importante în economia clasamentului și pentru ceea ce urmează. Sper eu ca fetele să se recupereze din punct de vedere fizic și mental, bineînțeles, pentru a fi a fi prezente și apte 100% pentru acest joc”, a concluzionat antrenorul. Partida începe la ora 17.00 și se dispută în Sala ,,George Ziguli” (Trivale).

Cătălin Pasăre