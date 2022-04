Duel încins la Sfântu Gheorghe: Vor fi şi orgolii în joc

Universitatea Craiova joacă în această seară la Sfântu Gheorghe în manșa-tur a semifinalelor Cupei României. Oltenii vor să-și apere trofeul cucerit anul trecut, dar întâlnesc o echipă care i-a învins în ultimul meci direct. Covăsnenii sunt conduși de Cristiano Bergodi, antrenorul care putea să aducă primul titlul în Bănie după reînființarea secției de fotbal, dar a pierdut finala cu CFR Cluj. De asemenea, în lotul gazdelor se află și alți fotbaliști care au evoluat în alb-albastru: Dimitrov, Tudorie, Bălaşa și Bărbuţ. Antrenorul vizitatorilor, Laurențiu Reghecampf, se așteaptă la o partidă plină de orgolii și a declarat că “dubla” cu Sepsi va avea intensitate pentru că are o miză foarte importantă.

„Urmează un meci foarte important, aştept o reacţie pozitivă din partea băieţilor mei. Suntem în Săptămâna Mare, oamenii de pregătesc de Paşte. Din păcate, noi nu ne-am putut pregăti aşa cum doream, dar încercăm să facem programul încât să fie cât mai bine şi cât mai lejer pentru toată lumea. În funcţie de rezultate, am hotărât programul de la meci la meci, nu a fost bătut în cuie. Este o săptămână foarte importantă pentru ceea ce ne dorim să realizăm, este primul meci din dubla cu Sepsi, ne dorim un rezutat bun. Va fi un meci dificil pentru noi, vor fi şi orgolii în joc, ţinând cont că au jucători care au jucat la Universitatea Craiova, unii s-au antrenat aici cu mine, au un antrenor foarte bun şi care ne cunoaşte bine. Va fi un meci de ambiţii, ei au echipă bună, am constatat pe pielea noastră în meciul de campionat, pe care l-am pierdut cu 3-1 acolo. Este un meci pentru accederea în finala Cupei României, deci sigur vor fi două meciuri foarte disputate”, a spus Laurenţiu Reghecampf.

Săndoi: Este adevărata finală

Fostul antrenor al Universității, Emil Săndoi, cel care a câștigat trofeul din postura de jucător cu formația doljeană, crede că echipa care va avansa din cele două jocuri își va adjudeca și Cupa României. În opinia lui Săndoi, oponentele din această seară sunt de valori apropiate, cu un ușor avantaj pentru echipa lui Reghecampf.

“Sunt două echipe în formă în momentul de față, dar cred că Universitatea are un lot mai valoros. Dintre echipele care au rămas în semifinalele Cupei, Craiova are cele mai mari șanse. Eu cred că cine va merge mai departe dintre Sepsi și Craiova va câștiga trofeul. După părerea mea, duelul dintre cele două echipe este finala competiției. Singura care are șanse să o împiedice pe Universitatea este Sepsi, iar celelalte două echipe nu cred că se pot impune într-o finală de Cupa României împotriva Craiovei. Echipele se cunosc bine, nu cred că vreunul dintre antrenori poate să vină cu surprize deosebite, cred că jucătorii vor face diferența. Craiova a demonstrat pe parte ofensivă o inventivitate de invidiat pentru toate echipele din prima ligă. Universitatea Craiova are jucători inventivi care pot să facă diferența oricând”, a declarat Săndoi.

Sepsi – Craiova se joacă de la ora 19.30. FC Argeș și FC Voluntari sunt celelalte două echipe care luptă pentru cupă.

Cătălin Pasăre