Dronă subacvatică testată de salvamontiștii gorjeni!

Salvamont Gorj dispune nu doar de cel mai modern centru european de căutare a persoanelor dispărute cu ajutorul dronelor, ci și de o nouă dronă care acționează în mediul acvatic.

Aceasta a fost testată în cadrul unui antrenament în care au fost implicate echipele de căutare montană de la nivelul județului. Pe rețelele de socializare Consiliul Județean, cel care are în structura sa și Serviciul Salvamont Gorj, a anunțat că salvatorii gorjeni au testat în premieră națională și barca tip targă, un alt echipament de ultimă generație intrat în dotarea acestora. „Zilele trecute Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo al Consiliului Județean Gorj au organizat o acțiune de pregătire perfecționare profesională a salvatorilor acvatici și scafandrilor din cadrul celor patru formații de salvare montană care acționează la nivelul județului Gorj. Întâlnirea își propune atât pregătirea profesională a personalului implicat în acest tip de intervenții cât și analiza și identificarea celor mai bune metode de intervenție acvatică în lacurile din zonele montane, inclusiv cele situate la altitudine, precum și realizarea de exerciții practice comune pentru omogenizarea salvatorilor și a modului de acțiune. In cadrul exercițiului au fost testate în premieră națională barca tip targa și drona subacvatică, echipamente de ultimă generație, intrate în acest an în dotarea salvamontiștilor gorjeni și placa de intervenție în torente, toate echipamente unice le nivel național. Salvamont și Consiliul Județean Gorj, preocupare permanentă pentru asigurarea serviciilor de salvare la cel mai înalt nivel profesional”, a transmis Consiliul Județean Gorj. Luna trecută salvamontiști din mai multe județe ale țării s-au antrenat pentru prima dată împreună la Baia de Fier cu ajutorul unui elicopter SMURD, pe care, în caz de nevoie, îl pot folosi în viitoarele intervenții montane. Zilele trecute Consiliul Județean a anunțat și achiziția unui utilaj modern, un ATV special, necesar în intervențiile pe care salvatorii le au pe teren accidentat. „Consiliul Județean Gorj a alocat Serviciului Salvamont fondurile necesare achiziționării unui utilaj de intervenție în teren montan, utilaj de ultima generație ce permite un acces mult mai rapid echipelor de salvamontiști în zona montană, implicit timpi de răspuns mai mici la intervenție și astfel, șanse mai mari de supraviețuire a victimelor accidentelor montane. Noul utilaj va deservi, pe timpul verii, zona montană și submontana aflata în responsabilitatea echipelor de intervenție din baza Salvamont Târgu-Jiu , iar în timpul iernii va fi relocat în zona Rânca. Investițiile în echipamente de salvare și intervenție vor continua în perioada imediat următoare astfel încât sa fie asigurate cele mai bune condiții de salvare , timpi reduși de intervenție și siguranța sporita pentru accidentați și salvatori. Consiliul Județean Gorj și Serviciul Salvamont, împreună pentru un munte mai sigur”, a mai transmis Consiliul Județean Gorj.

Gelu Ionescu