Dragoş Militaru, mulţumit de sezonul regular: Suntem printre surprizele sezonului

După ce a promovat-o pe Unirea Dej în liga secundă, antrenorul gorjean Dragoş Militaru continuă seria rezultatelor bune la timona formaţiei din Ardeal. Deşi mulţi îi vedeau pe clujeni în subsolul clasamentului, tânărul tehnician a reuşit o performanţă foarte bună, mai ales ţinând cont de buget şi condiţii, şi a terminat pe locul 9 sezonul regulat. În ultima rundă, Dejul a învins în deplasarea de la Dacia Unirea Brăila, cu 1-0. ,,Important este că am câștigat și am atins un obiectiv intermediar de a termina în prima jumătate a clasamentului și totodată de a intra într-o grupă de play-out poate un pic mai accesibilă decât cealaltă, în perspectiva îndeplinirii obiectivului major și anume rămânerea în Liga 2. Cred că locul 9 este o clasare foarte bună ținând cont de toate circumstanțele, dar trebuie să muncim în continuare, să ne îmbunătățim jocul și să obținem rezultate frumoase în play-out. Cred că, alături de Slobozia, suntem surprizele plăcute ale sezonului. Ceea ce am spus în vară, că putem fi una dintre surprizele campionatului, s-a adeverit. Băieții merită felicitări pentru cum s-au comportat până acum și îmi doresc să aibă încredere în ei pentru că au arătat încă o dată că pot face lucruri foarte frumoase”, a declarat Militaru. Unirea Dej a intrat pe locul 2 în Grupa B a play-out-ului, din care face parte şi Viitorul Târgu Jiu.

Clasament Grupa B play-out Liga 2:

1. FC Buzău – 32 puncte

2. Unirea Dej – 28

3. Ripensia Timișoara – 25

4. Viitorul Târgu Jiu – 24

5. FC Brașov – 14

6. Unirea Constanța – 11

7. Astra – -1

Cătălin Pasăre