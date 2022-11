Dragoș Constantinescu, înainte de partida cu Gilortul: Un meci cu miză specială

Fost component al formației Gilortul Târgu Cărbunești, portarul Dragoș Constantinescu apăra acum buturile echipei ACSO Filiași. Cele două formații se întâlnesc vineri, pe Stadionul ,,Cristinel Răducan”, iar goalkeeperul gorjean anticipează un meci antrenant. ,,Consider că va fi o partidă foarte disputată pentru că ambele echipe își vor dori victoria. Noi ne dorim să rămânem în coasta Devei, pentru că suntem la doar două puncte. Dacă vom continua așa până la accederea în play-off, avem șanse foarte mari de a ocupa chiar prima poziție. Nu cred că există o favorită în acest joc. Fiecare echipă are șansa ei. Cea care va greși mai puțin, va reuși să câștige. Oricum, o să fie un duel spectaculos, eu așa îl văd”, a declarat portarul gorjean. Dragoș ,,a pendulat” între cele două formații, de care îl leagă amintiri foarte frumoase. A declarat că nu va confunda vestiarele, iar acum vrea să învingă alături de doljeni. ,,Tot timpul un astfel de meci are o miză specială. E clar că pentru mine ambele echipe înseamnă foarte mult. Filiașiul este o altă casă pentru mine. Am primit foarte multă căldură din partea tuturor. Din punct de vedere fotbalistic, este echipa care mi-a adus cea mai mare performanță din carieră. Îmi doresc să câștig, pentru că aceste trei puncte înseamnă enorm pentru noi. Şi pentru ei este o miză mare, pentru că își doresc să acceadă în play-off. Am venit ca adversar al Gilortului și în Liga 4, și în Liga 3. O să fie destul de dificil, pentru că am petrecut mulți ani la Târgu Cărbunești și am avut foarte multe bucurii. Pentru mine au fost realizări importante, chiar dacă vorbim de câștigarea campionatului județean sau participarea la barajul de promovare”, a mai spus fotbalistul. Dragoș l-a evidențiat și pe jucătorul gorjean care le poate pune cele mai mari probleme lui și coechipierilor: Bogdan Dănăricu. ,,Nu mă tem, dar am avut o sensibilitate aparte când am jucat împotriva lui Bogdan Dănăricu. Ştiu foarte bine ce poate, este un jucător extraordinar. Dacă va fi pe teren la ora jocului, cu siguranță va trebui să fim foarte atenți la el, pentru că are niște execuții fantastice, imprevizibile. Suntem prieteni buni. Din păcate, nu a reușit să revină mai repede pe teren după accidentările suferite. L-am încurajat mereu și l-am susținut să meargă mai departe, din păcate a rămas la acest nivel. O lovitură liberă, o execuție, un contraatac, are glezna fină și e greu să-l citești. Dar și eu pentru el sunt un adversar greu de doborât, știe asta”, precizat Constantinescu.

Partida dintre Gilortul și Filiași se joacă vineri, de la ora 14.00.

Cătălin Pasăre