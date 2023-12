Dr. Mihai Moisescu (APMF Gorj), despre posibila grevă a medicilor de familie

Președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj, dr.Mihai Moisescu, are un amplu punct de vedere legat de ideea unor medici de familie de a intra în grevă:

”Am urmărit cu surprindere punctul de vedere al unor medici de familie, referitor la întârzierea plății unei părți din suma cuvenită furnizării serviciilor medicale în luna Octombrie, transmis pe postul tv. Antena 3. Din punctul lor de vedere, soluția se găsește în SISTAREA PRESCRIERII DE REȚETE (pacientul este consultat, se constată starea de boală cu stabilirea unui diagnostic de certitudine și se stabilește conduita terapeutică, o componentă fiind PRESCRIEREA UNEI REȚETE, toate aceste activități fiind cuprinse în Contractul de Furnizare de Servicii Medicale în Medicina Primară, constituid un drept al asiguratului) precum și a SISTĂRII ELIBERĂRII DE BILETE DE TRIMITERE CĂTRE ALTE SPECIASLITĂȚI în vederea stabilirii unui diagnostic și instituirea/continuarea tratamentului ambulatoriu sau în condiții de internare, inclusiv PENTRU INVESTIGAȚII DE LABORATOR/IMAGISTICĂ.

a)….. d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;… o)

Nu pot înțelege de ce, o NERESPECTARE a unor prevederi contractule, stipulate în CONTRACTUL DE FURNIZARE de servicii medicale în asistența medicală primară, (Art.6 lit. b) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de documente justificative transmise în format electronic, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate și validate; Art.8 lit.a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoțite de documente justificative, în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate și validate; Art. 10 pct (1) Casele de asigurări de sănătate au obligația să deconteze, în termen de maximum 18 zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate…..pct. (2) Până cel târziu la data de 18 a celei de a doua luni după încheierea trimestrului se face decontarea drepturilor bănești ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor erorilor de calcul constatate.) trebuie să se finalizeze cu prejudicii și suferința pacienților.

Acest comportament nejustificat (nu există nicio notificare către Cabinetele medicilor de familie care să anunțe întârzierea/neplata sumelor cuvenite) se regăsește și în NEPLATA GĂRZILOR DIN CENTRELE DE PERMANENȚĂ, gărzi efectuate de medicii de familie contractanți prin Cabinetele Medicale de servicii de permanență și cadrele medii participante la servicul de gardă alături de medic în luna Septembrie, gărzi ce trebuiau plătite în luna Octombrie, în termen de 20 de zile de la depunerea actelor justificative.

ÎNȚELEGEM SENTIMENTUL DE FRUSTRARE ȘI REVOLTĂ, AL CELOR PREJUDICIAȚI DE NEPLATA CORECTĂ, CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE ÎN MEDICINA PRIMARĂ, SERVICII CONTRACTATE, EFECTUATE, RAPORTATE ȘI VALIDATE, PRECUM ȘI NEPLATA ORELOR DE GARDĂ ÎN CENTRELE DE PERMANENȚĂ.

CONSIDERĂM CĂ SITUAȚIA ESTE CAUZATĂ, PE LÂNGĂ (probabil) CAUZE OBIECTIVE (posibile) LEGATE DE PRIORITĂȚILE FINANCIARE (nu ni s-a transmis nimic în acest sens) ALE C.N.A.S.; MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MINISTERUL DE FINANȚE, GUVERNUL ROMÂNIEI, de PREVEDERILE UNUI CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII, (atât la Cabinete cât și în Centrele de Permanență)

ANUNȚĂM PE ACEASTĂ CALE DECIZIA A.P.M.F. (Asociația Patronatului Medicilor de Familie Gorj) DE A RECONSIDERA MODALITATEA DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE FURNIZARE DE SERVICII (Cabinet și Centre de Permanență) ASTFEL ÎNCÂT PREVEDERILE PRIVIND NEGOCIEREA CONTRACTULUI SĂ FIE RESPECTATE (Art 23 Norme de aplicare a CoCa) PRECUM ȘI PREVEDERILE Art. 18 CONTRACT PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂȚII ASISTENȚEI MEDICALE PRIMARE, (Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă).

Consider că relațiile dintre Cabinete și CJAS sunt relații de parteneriat dezvoltate pe baza grijii permanente pentru sănătatea asiguraților și, categoric al populației României.

Considerăm că grija pentru pacienții noștri este primordială dar, în același timp avem în vedere și interesele celor ce își exercită, necondiționat, activitatea profesională spre binele celor suferinzi și nu numai”, transmite medicul.

Cu alte cuvinte, o grevă a medicilor de familie ar încălca legea și ar afecta drepturile pacienților, fapt cu care dr. Moisescu nu este de acord.