Două festivaluri în unul, de Zilele Comunei Bustuchin

La finalul acestei luni, la Bustuchin se vor organiza Zilele Comunei Bustuchin, eveniment unde va debuta Festivalul Iustina Băluțeanu, organizat la inițiativa profesorului de nai, Ștefan Popescu. Cu aceeași ocazie, duminică, la Bustuchin, se va organiza și Festivalul Prof.Dr.Ștefan Popescu- ediția I.

Profesorul de nai, Stefan Popescu, este cetățean de onoare al comunei Bustuchin, localitatea unde s-a născut. Din acest motiv și-a dorit să organizeze ceva semnificativ pentru localitate care să rămână în istoria acesteia.

,,Îi mulțumesc domnului primar Ion Ciocea pentru inițiativă și sprijin dar si Maestrului Gheorghe Zamfir pentru că mă va onora cu prezența dumnealui! La propunerea mea, alături de primarul Ciocea s-a înființat festivalul Iustina Băluțeanu. Este grav că numeroși soliști vocali din România nu știu că, atât cântecul miresei cât și bărbieritul ginerelui sunt creațiile Iustinei Băluțeanu! Pe mulți i-am întrebat eu și nu au știut”, a spus profesorul Popescu, legat de acest festival care va deputa de Zilele Comunei Bustuchin.

Artistul, acum la pensie, a explicat că este mândru că s-a născut în comuna Bustuchin și de la 6 ani a cântat cu fluierul, având grija de curci pe câmp! ,,La 10 ani am luat premiul I la un concurs la Craiova ,,Dialog la distanță” iar pe la 14-15 ani auzindu-l pe maestru Ghe. Zamfir cum cânta la nai m-a impresionat cu totul, m-a atras total, m-a făcut să fiu numai pentru muzica instrumentală. În anul 1974 am înființat clasa de instrumente populare secția nai-fluier la Școala Populara de Artă din Tg-Jiu! Am terminat aceasta profesie cu un doctorat pe instrumente populare. Teza mea de doctorat la susținere, s-a spus de cei din comisie, că este unicat în lume pe domeniul meu!! Titlul tezei este „Cercetări privind valorificarea superioara a pseudoinstrumentelor și instrumentelor aerofone în concordanță cu plantele din care se confecționează și tehnologia de cultura a acestora”, a completat Ștefan Popescu. Profesorul mai spune că, pe unde a fost în multe turnee în străinătate, mulți ani, a făcut publicitate primăriei și primarului Ciocea. ,,Dumnealui a fost tot timpul mulțumit și spune pe unde merge că eu vorbesc la superlativ de comuna pe care o conduce, făcând localitatea cunoscută în țară și în străinătate! Am mai făcut publicitate și primăriei municipiului Târgu-Jiu și aștept de la domnul primar Romanescu măcar o diplomă „, a mai spus Popescu. Zilele Comunei Bustuchin se sărbătoresc în perioada 29-31 iulie.

A.S.