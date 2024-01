Dosar penal pentru un tânăr din Padeș

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din comuna Padeș, s-a ales cu dosar penal după ce în cursul acestei zile a fost prins conducând o mașină, deși înainte de a se urca la volan consumase alcool.

„La data de 28 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au identificat în trafic un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din comuna Padeș, în timp ce conducea un autoturism pe DJ-671-Padeș, fiind sub influența băuturilor alcoolice cu o concentrație de 0,62 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus de polițiști la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.