Dosar clasat pentru șeful Poliției Rurale Rovinari! Nicu Tănase a trecut testul toxicologic, NU se afla sub influența substanțelor psihoactive

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu a clasat, pe data de 8 aprilie, dosarul penal Nr.4890/P/2021 întocmit pe numele ofițerului de poliție Nicu Cristian Tănase, șef al Poliției Rurale Rovinari. Asta, după ce polițistului a fost, timp de câteva luni de zile, urmărit penal pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, în urma testării ofițerului cu aparatul DRUGTEST, asta la jumătatea lunii noiembrie. De altfel, PJ Târgu-Jiu a dispus testarea toxicologică a lui Tănase de către experți de la Institutul de Medicină Legala ,,Mina Minovici” dar raportul de expertiză toxicologică i-a fost favorabil ofițerului.

Prim-procurorul adjunct Rotariu Mădălin Dumitru de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu a dispus, săptămâna trecută, clasarea în dosarul penal întocmit pe numele șefului Poliției Orașului Rovinari-Secția Rurală nr.5, Nicu Cristian Tănase. La baza acestei clasări au stat însă o serie de acte de urmărire penală dar, mai ales, raportul de expertiză toxicologică care atestă, clar, că la momentul testării cu DRUGTEST polițistul era curat, testul fiind eronat. De altfel, nu este pentru prima dată când aceste aparate au dat erori, chiar IPJ Gorj având de suferit, financiar, în cazul unui proces intentat de o altă victimă, declarată incorect că se află sub influența substanțelor psihoactive Procesul se află încă pe rol.

Dosar preluat de procuror urmare a calității făptuitorului!

Pentru a înțelege mai bine cum a fost anchetat Tănase, procurorul adjunct specifică faptul că, prin ordonanța organelor de urmărire penală din cadrul IPJ Gorj-Serviciul Rutier, din data de 10 noiembrie 2021, împotriva șefului Poliției Rovinari s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunii prevăzute de art.336, alin.2 din Codul Penal. De altfel, prin ordonanța PJ Târgu-Jiu din 10 ianuarie 2022 se dispusese preluarea dosarului penal cu Nr.4890/P/2021 în urmărirea penală a procurorului, ca urmare a calității făptuitorului de comisar șef de poliție și implicit de organ de cercetare penală al poliției judiciare. Deja din 28 decembrie se cere o expertiză toxicologică în dosar către Institutul Mina Minovici. Raportul de expertiză denotă însă că ,,din corelarea rezultatelor obținute la examenul toxicologic cu datele din literatura de specialitate, rezultă că la data și ora verificărilor de serviciu, numitul Tănase Nicu Cristian nu se afla sub influența substanțelor psihoactive și nu i-au afectat capacitatea de conducere a autovehiculele pe drumurile publice în urmă surprinderii sale în trafic”.

Clasare pentru conducerea autovehiculului sub influența alcoolului sau a altor substanțe!

Fapta pentru care a fost urmărit penal șeful Poliției Orășenești Rovinari a fost comisă pe 10 noiembrie, în urma unei verificări în trafic a lucrătorilor de poliție la intrarea/ieșirea din la serviciu, accentul punându-se pe testarea cu aparatul etilometru și aparatul de detecție a substanțelor psihoactive. În acest context, Nicu Tănase a fost surprins la ora 7.50, conducând autoturismul marca AUDI pe o stradă din Rovinari. Acesta a parcat într-o parcare apropiată postului de politie ca la ora 9.12 să fie testat cu DRUGTEST, aparat care a indicat că acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive. În cauză s-a încheiat un proces verbal de sesizare din oficiu pentru comiterea infractiunii prevăzute de art.336, al.2, Cod Penal și i-au reținut acestuia permisul de conducere. Acesta a primit o dovadă înlocuitoare a permisului fără drept de circulație.

Informația privind rezultatul testului pentru șeful Poliției Rovinari a ajuns în mass-media. S-a accentuat foarte mult pe faptul că Tănase a picat la test, după ce un coleg de serviciu a acceptat testarea doar dacă și șeful său se lasă testat cu aparatul respectiv. Acesta a acceptat iar la aflarea rezultatului a motivat că urma un tratament cu antihistamice, pentru o alergie pe piele, în baza unei rețete eliberate de cabinetul medical al IPJ Gorj. A acceptat însă prelevarea de probe de sânge și urină, analizate ulterior de către INML București.

Aparatele DRUGTEST nu sunt omologate!

Nu este un secret că aparatele DRUGTEST aflate și în dotarea IPJ Gorj nu sunt omologate și au dat chix de mai multe ori. Acestea sunt fabricate in China și comercializate de o firmă din Oradea. Aparatele de la Gorj, potrivit unor surse din IPJ, au dat opt erori din zece și cei testați și-au dovedit, în general, nevinovăția și au obținut despăgubiri de la IPJ. Numai pentru o reverificare a probelor la INML, statul plătește peste 2500 de lei per solicitant, fără transportul probelor la București. La asta se adaugă alte cheltuieli cu cercetarea penală care sunt suportate de stat. Aparatele cu probleme sunt utilizate, în continuare, la Gorj.

ANAMARIA STOICA