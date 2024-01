Doi gorjeni au fost prinși drogați la volan

Noaptea trecută, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au depistat în trafic un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din comuna Cătunele, în timp ce conducea un autoturism în Motru, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Bărbatul a fost transportat la spital, în vederea prelevării de mostre biologice de sânge. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive.

De asemenea, în cursul zilei de astăzi, polițiști din cadrul Poliției Orașului Tismana au depistat în trafic un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din comuna Câlnic, în timp ce conducea un autoturism pe DJ-672-Timana, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Tânărul a fost transportat la spital, în vederea prelevării de mostre biologice de sânge. Și în acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive.