Doi ani și opt luni cu suspendare pentru tânărul care a violat și șantajat o adolescentă de 16 ani! Băloi, obligat să plătească fetei 70.000 de lei

Băloi Bogdan Constantin, tânărul de 20 de ani din Cocoreni, care anul trecut a violat o fată din Urdari a fost condamnat pe fond la doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare, pentru act sexual cu un minor. Acesta este obligat, potrivit sentinței de fond, să-i plătească fetei 70.000 de lei daune morale, dar și 3000 de lei cheltuieli de judecată. În rechizitoriu se menționează comiterea actului sexual cu un minor în formă continuată, 11 acte materiale, șantaj alte două acte materiale și comiterea infracțiunii de lovire și alte violențe. Inculpatul se află acum sub control judiciar după ce instanța îl cita, în ianuarie, pe inculpat prin Administrația Penitenciarului.

Băloi a comis faptele în vara anului trecut. În luna august, acesta a fost denunțat de către victimă sa, o minoră de 16 ani, din Urdari, după ce Băloi s-a lăudat prietenilor, cu actele sexuale, violența și umilințele aplicate fetei, folosindu-se de imagini filmate cu telefonul mobil. Chiar a cerut unor apropiați ai fetei câte-o sută de euro ca să nu mai arate aceste filmulețe compromițătoare.

A fost reținut pentru 24 de ore în arestul IPJ Gorj iar polițiștii au decis să îi dea un ordin de protecție. Mai exact, nu are voie să se apropie la 200 de metri de fata pe care a violat-o. La acel moment, Băloi nu și-a recunoscut faptele. ,,La data de 31 iulie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari au reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj, un tânăr de 20 de ani, din comuna Bâlteni, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de viol, act sexual cu un minor, șantaj, lovire sau alte violențe, amenințare și influențarea declarațiilor.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că la data de 28 iulie a.c., tânărul ar fi întreținut raporturi sexuale prin constrângere, cu o tânără de 16 ani, din comuna Urdari, în timp ce se aflau în interiorul unui autoturism. În cauză polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu” a declarat, atunci, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Urmare a infracțiunilor de care este acuzat, cariera lui Băloi în armată este compromisă. Acum Băloi este sub control judiciar. Respectivul nu este pentru prima dată când a avut probleme cu legea, în decembrie a fost sancționat de poliție și are un proces cu IPJ Gorj dar a făcut și un accident cu mașina, în care s-a înregistrat o victimă.

