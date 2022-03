Doctorul Stăniloiu, de la SJU Târgu-Jiu, acuzat de comportament neprofesionist în consultarea unui pacient de vârstă preșcolară

O mămică din Târgu-Jiu a făcut public, pe pagina sa de socializare, un incident petrecut la finalul săptămânii trecute, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Este vorba despre prezentarea acesteia cu copilul, de vârstă preșcolară, la doctorul Virgil Stăniloiu, specializat în chirurgie și ortopedie pediatrică. Părintele nu a reclamat comportamentul medicului la conducerea spitalului dar a preferat să își prezinte situația public, așteptând reacția opiniei publice.

,,Nu știu dacă ați avut de-a face cu domnul doctor Stăniloiu – chirurgie și ortopedie pediatrică, Târgu-Jiu, dar aș vrea să vă povestesc experiența neplăcută petrecută, aseară, la Spitalul Tudor”, își povestește, tânără mamă, incidentul prin care a trecut. ,,Nu mi se pare normal ca un astfel de caracter să profeseze într-un spital, oricât de bun ar fi în ceea ce face acel doctor.

Personal, dacă am avut o problemă am ales privatul, nu că mă scot banii afară din casă, dar nu mi s-au părut probleme atât de grave încât să apelez la urgență. Nici de data aceasta nu a fost un caz urgent, noi am vorbit înainte cu acest doctor, i-am spus care este problema noastră și a rămas să ne ducem când este dânsul de gardă, să îl vadă, pentru ca nu are cabinet privat. Zis și făcut! Pe scurt relatez cum a început totul… De ceva vreme, am realizat că băiețelul meu cel mic are osul acela de deasupra fundulețului, numit coccis, ieșit prea mult în exterior (în jos), nemanifestând dureri”, a completat femeia.

La doctorul specialist, cu trimitere de la pediatru!

,,Având în vedere că am și un băiețel mai mare la care nu am sesizat această problemă, mi s-a părut suspect acel os și normal, ca orice mamă, ce faci în cazul acesta, apelezi la un doctor specialist! În capul meu erau gânduri cum ar fi.. poate așa are el structura, nu este un corp ca celălalt, poate din cauza că este mai slăbuț, cert este că am decis să merg la doctor, lucru pe care sunt sigură că orice mama l-ar fi făcut! Am mers, în prima fază, la pediatru, care, în urma consultației, mi-a spus că îl simte la mână și că pare ieșit în exterior dar cel mai bine să ma trimită să îl vadă un doctor în domeniu. Mi-a dat trimitere la dânsul. Mi s-a părut cea mai bună decizie, eu neștiind nimic despre acest doctor. Ulterior dacă aș fi aflat că este ceva grav, luam măsuri și vedeam unde aș fi putut merge mai departe să investighez”, a mai povestit mama copilului, pe pagina sa de Facebook. Aceasta a menționat că mereu a evitat spitalele, deși este asigurată, preferând să apeleze la sistemul privat. Dar, ,,de data asta am acceptat spitalul, pentru mine conta părerea unui doctor în prima fază. E ok, sau nu e ok, cu acel os?!? Ajunsă la spital, medicul, vizibil recalcitrant. Am crezut că mi se pare când i s-a adresat unei asistente ,” hai, fată, să mă ajuți tu aici”. Înaintea noastră era un alt băiețel, m-am întors către soț întrebându-l: auziși cumva cum îi spusă doctorul asistentei? Dar el nu a fost atent, deci nu am această siguranță, poate nu am auzit eu bine! Ne vine rândul, intrăm, mă întreabă care este problema, i-am spus de acel os. Îl dezbrac pe copil, pune mâna la locul unde i-am arătat, se uită la mine și mă întreabă răstit: unde vi se pare, doamnă, osul ieșit? Și îmi repetă această întrebare de câteva ori, după care îmi spune, pe același ton răstit: ,,de ce vă place să vă creați griji?!” Ulterior, și mai nervos vizibil, spune: ,,duceți-vă doamnă acasă și nu mai veniți cu tot felul de tâmpenii care vi le inventați. De azi-dimineață avusăi 98 de copii, cu probleme reale grave și dumneata vii să mă deranjezi, din cauza asta?”, relatează femeia vorbele spuse, în opinia ei, de medicul SJU Târgu Jiu.

,,Mai avea puțin și îmi dădea și două palme”!

Mama pacientului, contrariată de vorbele medicului specialist spune: ,,mai avea puțin și îmi dădea și două palme. Am încercat și eu și soțul să purtăm o discuție decentă și să îi explicăm că nu credem că vine nimeni la doctor, și mai ales în spital, de drag, dar nu am avut cu cine discuta că a ieșit pe ușă și s-a făcut nevăzut”.

Potrivit mamei minorului, asistentele ar fi încercat să se scuze în numele lui dar…

,,Personal am rămas fără cuvinte.. Tu, ca bărbat, să zbieri și să te adresezi unei femei, unei mame îngrijorate așa. Tu, care ești pus acolo cu un scop, ești plătit pentru treaba asta și nu cu puțin. Nu este corect, nu este uman”, a subliniat târgujianca, cu mențiunea că este mult prea revoltată de situație încât să țină în ea întâmplarea.

,,Suntem prea mici într-o lume mare în care fiecare își vede propriile interese iar noi, oamenii de rând, noi suntem cei care suferim. Multe lucruri nu sunt normale în țara asta, dar nu mă pot împăca cu ideea că astfel de comportamente se află și se acceptă în spitalele de stat unde ajung atâția oameni nevinovați care nu-și permit un control privat.

Nu mi se pare uman și corect! Sunt sigură că poate pentru alții, el a fost salvarea, poate a făcut mult bine în decursul carierei sale, toți doctorii au reușite și nereușite, păreri pro și contra dar în momentul de față mă îngrozesc să știu că aș putea, într-o zi, să ajung pe mâinile lui la un moment de furie. Adică, să facă rău, pentru că oricum nimeni nu-și asumă, tu mori, el își vede de treabă mai departe! Cum aș putea să nu mă gândesc la lucrul asta?! Pot oare să nu mă gândesc la lucrul ăsta?! Vai de noi”, a conchis femeia.

În zeci de mesaje primite, gorjenii au avut reacții dure la adresa medicului în cauză al cărui punct de vedere, din păcate, nu l-am obținut. Așteptăm însă o reacție a conducerii SJU Târgu-Jiu la cele făcute publice de către mama copilului, familia nedepunând însă o plângere la adresa medicului Stăniloiu.

A.STOICA