Doar succesul îi mai ajută pe panduri

Pandurii Târgu Jiu are nevoie de victorie în meciul de duminică împotriva Voinței Lupac. Partida de la Târgu-Jiu poate reprezenta ultima șansă a gorjenilor la poziția secundă, având în vedere că echipa din Deva se deplasează în Valea Domanului. Elevii lui Mario Găman vin și ei după un eșec la Reșița, dar principalul formației noastre nu a depus încă armele.

,,A fost un meci controlat de noi pentru că Reșița a abordat o tactică de așteptare. Noi am avut posesia în cea mai mare parte a timpului, dar din păcate a fost o posesie fără situații foarte mari de gol. Defensiv, am făcut din nou două mari greșeli și deznodământul era cel firesc după aceste erori. Pentru mine, urmează un meci foarte greu, o finală, pentru că, din momentul de față, orice punct pierdut ne anulează șansele la locul 2. Dacă reușim să câștigăm duminică, și câștigăm și la Deva, coraborat, cred eu, cu înfrângerea lor la Reșița, sâmbătă, atunci te poți apropia la 7 puncte și poți începe o nouă etapă de play-off cu încredere. Dacă nu reușim să câștigăm aceste două meciuri, nu mai putem vorbi de promovare sau de locul de baraj”, a afirmat Găman. Antrenorul are în continuare infirmeria plină, dar este o situație care, din păcate, a devenit obișnuință pentru panduri. ,,Nu avem noutăți în ceea ce privește recuperarea anumitor jucători sau revenirea lor la antrenamente. La Reșița am avut 15 jucători, cred că și cu Lupacul vom avea același număr. Asta este situația, nu mai are rost să vorbim… Știam că în momentul în care nu faci transferuri poți întâmpina aceste probleme. E nevoie de timp ca un grup să recunoască toate situațiile de joc, să acționeze într-un sistem. Momentan, acestea sunt argumentele”, a completat Găman. Principalul formației noastre a precizat că meciul a fost programat duminică din cauza altor competiții care au loc în cadrul Complexului Sportiv din Târgu-Jiu, vineri și sâmbătă. În ciuda unei perioade mai puțin faste, Găman așteaptă suporterii alb-albaștri pe arenă. ,,Lumea poată să vină la stadion fiind zi liberă, să ne încurajeze, pentru că avem nevoie neapărat, chiar dacă trecem printr-o situație grea, pentru că nu am adus puncte. Știm foarte bine că lumea își dorește mult de la această echipă, dar avem încredere că vor veni lângă noi, indiferent de situație. Împreună putem reuși, și dacă câștigăm duminică poate să înceapă o altă etapă pozitivă pentru noi”, a concluzionat tânărul antrenor.

Liga 3, Seria 7, Play-Off – Meciurile Etapei 2

Sâmbătă, 9 aprilie, ora 17.00

Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița – CSM Deva

Duminică, 10 aprilie, ora 17.00

CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu – AFC Voinţa Lupac

Cătălin Pasăre