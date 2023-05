Disponibilizările din CEO – spaima gorjenilor!

Miile de locuri de muncă ce vor dispărea chiar de anul acesta din schema de personal a Complexului Energetic Oltenia îi sperie pe gorjenii care au mai trecut prin astfel de episoade după 1989. De această dată oamenii sunt convinși că „se va alege praful”, deși autoritățile dau asigurări că lucrurile nu stau chiar așa și că sunt șanse ca fondurile europene nerambursabile să ajute la crearea altor mii de noi slujbe în județ. Din 11.000 de salariați, CE Oltenia ar urma să rămână până la sfârșitul deceniului cu puțin peste 2600 de angajați. Dispar, astfel, mii de locuri de muncă, majoritatea prin pensionarea salariaților, deși cei care au lucrat în minerit susțin contrariul. Asta, cu atât mai mult cu cât, în aceste zile, oamenii vin cu sutele la Casa de Pensii pentru a-și depune cererea prin care solicită recalcularea pensiei primite după victoria în instanță în privința aplicării legii 197/2021.

Foștii angajați din minerit spun că cererile sunt depuse doar pentru a fi înregistrate la Casa de Pensii pentru că, deocamdată, nimeni nu le-a comunicat oficial cu cât le-ar fi majorată suma pe care o primesc de la stat după retragerea din activitate. „Păi nu sunt în stare să ne spună nouă cu cât ni se va mări pensia și vor să le credem planurile lor de restructurare. Tot timpul restructurarea a însemnat datul afară a oamenilor. Nu e bine ce vor să facă. Or să fie și cei care vor apuca pensia, dar sunt și mulți care nu au vârsta pensionării. Pău cu ăștia mai tineri care nu au vârsta de pensionare și îi vor da afară ce vor face? Că n-am văzut să fi spus pe undeva ceva despre ei. Noi, care am ieșit deja la pensie, am apucat să ne bucurăm măcar de câteva pensii, dar cei care vin din urmă sunt vai de mama lor. Se alege praful de tot și nimeni nu face nimic bun”, a spus o pensionară aflată la coadă la Casa de Pensii Gorj.

Nici sindicaliștii nu știu ce planuri au șefii CEO în privința disponibilizaților, chiar dacă până acum s-au dat asigurări că oamenii vor pleca acasă prin ieșirea la pensie. Liderul sindical Manu Tomescu spune că vor fi destui colegi de-ai săi care vor rămâne fără locuri de muncă și care nu au vârsta sau vechimea pentru a putea fi pensionați. „Nimeni nu a comunicat până acum dacă se vor face programe de concedieri colective. Legea 197/2021 e acum colacul de salvare, dar doar pentru că noi, niște sindicate mai mici și independente, ne-am luptat în stradă atâta timp pentru a obține aceste drepturi. La pensie, în cel mai fericit caz, cred că ar putea să iasă maxim o treime din cei care vor pleca anul acesta acasă. Despre soarta celorlalți nu se știe nimicși avem exemplul cu termocentralele închise în ultimii ani, Mintia e cel mai recent caz, unde oamenii au fost trimiși în șomaj și nimic mai mult”, a comentat liderul sindical. Anul trecut au ieșit la pensie de la CEO circa 1400 de salariați, ceea ce, într-un fel, confirmă calculele lui Manu Tomescu. Reprezentanți ai Complexului Energetic au transmis ieri că fără acest plan de restructurare și decarbonare compania nu ar fi putut să își achiziționeze certificatele de carbon și ar fi riscat amenzi, retragerea autorizației de mediu și, în cele din urmă, insolvența. Ultima variantă, cea a insolvenței, a fost respinsă categoric de ministrul energiei Virgil Popescu la ultima vizită de luna trecută pe care a avut-o la Târgu Jiu alături de premierul Nicolae Ciucă. El spune atunci că CEO va trebui să fie pe piață și în 2040, nu doar acum sau anul viitor, iar pentru asta complexul are nevoie de investiții în producția de energie provenită din centrale pe gaze sau panouri fotovoltaice, nu doar din cărbune.

O parte a problemei dispariției locurilor de muncă ar putea fi rezolvată, în opinia autorităților, prin folosirea celor 536 de milioane de euro din Fondul de Tranziție Justă, fonduri care sunt departe de a fi cheltuite, deși sunt așteptate și prezentate de câțiva ani. O parte din ele ar urma să ajute mii de persoane să urmeze cursuri de recalificare, cursuri care nu le mai pot fi de mare folos minerilor trecuți de 50 de ani, după cum este de părere liderul sindical Lulu Iulian Păuna. „Mulți din cei care își vor pierde locurile de muncă au totuși niște vârste înainte ca să poată să mai ducă un program de reconversie profesională și să se angajeze la patroni. La alte firme nu sunt luați în calcul, că vedeți și dvs care e situația pe piața forței de muncă, cei care depășesc 50 de ani greu își mai găsesc un loc de muncă”, spune liderul sindical. Și, după cum spune un fost ortac, nici de agricultură nu se pot apuca foștii mineri pentru a-și asigura un minim de subzistență. „Pământuri nu avem și și alea care sunt sunt proaste. Nu poți face culturi ca în Dolj sau cum am văzut prin Ardeal, unde e solul bun. Ce vor să facă acum pentru noi nu va fi bine. Cine va prinde pensia și se va bucura de ea câțiva ani va fi un fericit, dar mulți cred că vor rămâne vai de mama lor pentru că nu vor avea unde să lucreze”, spune un fost ortac.

Gelu Ionescu