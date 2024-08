DiscoverPeștișani a ajuns la 10.000 de urmăritori

Pagina de promovare DiscoverPeștișani a fost înființată în urmă cu patru ani, iar în aceste zile a ajuns la peste 10.000 de urmăritori. Evenimentul a fost marcat într-un mesaj în care coordonatorii DiscoverPeștișani, consultantul Isabela Coară și echipa sa, au vorbit de la ideea care a strâns atât de mulți vizitatori din țară și străinătate.

,,Când am pornit la drum în toamna lui 2020 cu pagina Discover Peștișani am avut și speranțe și așteptări! Am vrut să facem cunoscută comuna unde s-a născut Constantin Brâncuși, titanul de la Hobița, dincolo de granițele județului Gorj. Sunt aproape 4 ani de muncă, de vise, de împliniri și satisfacții! Satisfacția că pagina de Facebook Discover Peștișani este una din cele mai urmărite pagini de promovare turistică ce reprezintă o localitate din România. Nu mai spunem din Gorj, nu mai spunem din Oltenia, ci spunem din România pentru că în această lună am atins 10.000 de urmăritori din întreaga țară. Și nu doar atât, chiar și din diaspora. Și chiar și cetățeni aparținând altor nații! Vă mulțumim! Vă suntem recunoscători că ne sunteți aproape. Că ne onorați cu prezența într-un număr din ce în ce mai mare la evenimentele găzduite de comuna Peștișani!

Astfel, tot ce se întâmplă nu rămâne fără recompense frumoase! Iar pentru noi recompensa sufletească vine din numărul acesta-10.000! Cât de frumos! Un sincer mulțumesc tuturor celor care reacționează la postările din DiscoverPeștișani”, a transmis Isabela Coară.

M.C.H.