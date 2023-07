Directorul Asociației Producătorilor de Energie: Securitatea energetică, în pericol

* Unde poate duce inconștiența guvernelor care lichidează cărbunele

* State care iniţial au blamat, au declarat cel puţin tranziţie energetică cu energie din surse regenerabile, nici măcar nu concepeau energie curată la care să alăture măcar nuclearul, acum redeschid mine de cărbune, ceea ce înseamnă că vor produce energie electrică şi din cărbune”

CE Oltenia înregistrază, în ultimul an, o din ce în ce mai mică pondere în Sistemul Energetic Național. În urmă cu o săptămână, energia pe cărbune a avut o cotă de doar câteva procente în SEN, iar ieri a reușit să ocupe locul 4, cu sub 700 de MW.

România trebuie să-şi păstreze, cel puţin pe zona de energie electrică, un mix energetic, iar ţintele de cărbune pot fi atinse păstrând în stare latentă anumite grupuri de la Complexul Energetic Oltenia, a declarat vineri Silvia Vlăsceanu, directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică – HENRO, citată de Agerpres.

Directorul executiv al Asociației a declarat: ,,Reprezint HENRO, o asociaţie mai tânără, care reuneşte producătorii de energie electrică: Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, Elcen şi Complexul Energetic Oltenia. Deci, mixul de energie pe care îl are România este reprezentat în această asociaţie de la regenerabile până la combustibili fosili. Opinia mea, cel puţin, pe zona de energie electrică, este că România trebuie să-şi păstreze acest mix energetic şi, de fapt, fiecare stat membru al Uniunii Europene ar trebui să aibă libertatea de a-şi alege propriul mix energetic, în funcţie de resursele naturale pe care le deţine şi de capacităţile deja în funcţiune – şi care şi-au dovedit în timp utilitatea şi eficienţa„, a menţionat Silvia Vlăsceanu, la dezbaterea profesională CLCC – Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării, cu tema „Securitatea energetică a României”.

,,S-ar putea să avem nevoie de import din țările vecine”

Ea a subliniat că nu este o susţinătoare a decarbonării, eliminând complet cărbunele: ,,Putem atinge ţintele de cărbune păstrând măcar în stare latentă anumite grupuri de la Complexul Energetic Oltenia. Din păcate, noi n-am prea vorbit în ultimii 20 de ani despre piaţa de capacităţi. Văd că la nivel european se încearcă timid să se lanseze acest concept. Poate nu e târziu sau măcar în al 12-lea ceas să încercăm să facem şi noi. State care iniţial au blamat, au declarat cel puţin tranziţie energetică cu energie din surse regenerabile, nici măcar nu concepeau energie curată la care să alăture măcar nuclearul, acum redeschid mine de cărbune, ceea ce înseamnă că vor produce energie electrică şi din cărbune”, a mai spus Silvia Vlăsceanu.

În opinia sa, România s-a angajat prea repede să scoată din funcţiune minele de cărbune, iar la un moment dat s-ar putea să fie nevoie de import de energie din statele vecine. ,,Dacă lucrurile şi proiectele care sunt anunţate nu se vor derula conform termenelor angajate, s-ar putea să avem nevoie de import de energie din statele vecine. Evident, pe aceştia nu-i deranjează faptul că România importă, dar asta pune în pericol securitatea energetică a României pe partea de energie electrică”, a explicat Silvia Vlăsceanu.

M.C.H.