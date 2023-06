Direcția Publică Motru are profit abia după 20 de luni în care director general a fost liberalul Matei

O situația financiară a Direcției Publice Motru, dar și una din care reiese clar perioada de mandat a liberalului fost director ,,general”, Dan Matei, arată clar că, în cele 13 luni cât a activat ca director general, numit interimar de fiecare dată, la capitolul rezultate respectivul a condus prost. În fiecare lună de mandat a lui Matei, societatea avea pierderi consistente cuprinse între 200.000 și peste 400.000 lunar. Datoriile acumulate în mandatul său, atunci când a fost înlocuit, depășeau 21 miliarde lei vechi iar peste 11 miliarde erau restanțe (7 miliarde viramente la stat, restanțe mari la apă, gunoi și drepturi salariale).

Restul erau datorii către colaboratori, terțe persoane. Odată cu înlocuirea liberalului, în doar cinci luni, DP Motru a redus aceste datorii și restanțe cu peste 5 miliarde de lei, cu plata la timp a eșalonărilor. Mai mult, în decembrie, societatea a ajuns să înregistreze profit de peste 900 lei. Primul profit, după 20 de luni de activitate, unde la conducerea direcției s-au perindat mai mulți directori generali.

În 2016-2015, DP Motru înregistra anual profit de miliarde, erau multe investiții în utilaje și zero datorii. Cu toate acestea, Dan Matei a dat în judecată DP Motru, pretinzând de aici 183.000 de lei, plus penalități și majorări de întârziere doar pentru faptul că această societate, sun conducerea lui, genera pierderi de miliarde și datorii de ordinul altor miliarde. Totul a fost premeditat, având în vedere că în contractul de mandat, CA-ul format din colegii de partid și subalternii lui nu i-au trecut indicator de performanță. În schimb, au acceptat ca întreg contractul să fie confidențial și să nu poată fi pus la dispoziția CL sau al societății. Salariul lui lunar era de aproape zece mii de lei, avea telefon nou, laptop și mașina la scara, acesta neavând permis.

A.S.