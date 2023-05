Din nou, coadă la ajutoarele alimentare de la UE! Insuficiente și de data aceasta!

Sute de gorjeni au stat cu orele la coadă în noaptea de duminică spre luni pentru a fi siguri că vor prinde unul din puținele pachete cu ajutoare alimentare oferite de Uniunea Europeană românilor aflați în situații dificile. Numărul beneficiarilor este însă mult mai mare decât cel al pachetelor și, ca urmare, oamenii au venit la coadă cât de devreme au putut. Vorbim despre persoane cu diverse grade de handicap, pentru care legea nu a prevăzut expres distribuirea unor astfel de ajutoare, pachetele oferite fiind restul ce a mai rămas după ce au fost date către beneficiarii de ajutor social. Unii oameni au declarat că au venit la ghișeele de la stadion la scurt timp după miezul nopții, când acasă plecau cei care petrecuseră pe Insuliță cu ocazia Zilelor Municipiului. „Eu am venit la ora 5 de dimineață, dar au fost oameni în fața mea care mi-au spus că au venit de la 12.00 noaptea. Unii au venit și la 1.00. Eu am fost a 58-a și am reușit să prind, dar cei mai mulți din cei care stau la coadă aici nu vor prinde. Sunt puține pachete și nu se vor ajunge. Atunci să vedeți supărare”, a spus o localnică. „Am venit devreme, nici nu răsărise soarele, și mai am vreo 20 de oameni în față. Nici nu iau pentru mine, ci pentru o bătrână de 82 de ani care e oarbă și nici nu poate să meargă. Nu a prins niciodată pachetele astea și m-a rugat pe mine, a zis ca dacă vreau s-o ajut. Mie mi se pare o prostie la cum e organizarea, că dacă ești orb sau nedeplasabil ar trebui să îți aducă pachetul acasă și ar scăpa și de cozile astea. Femeia asta n-a prins niciodată, ce să vă spun mai mult”, a declarat o altă femeie aflată la coadă. Cei care au prins pachetele au chemat taxiuri sau rude cu mașinile pentru a le transporta acasă. Cei care au avut de așteptat la coadă și nu au mai putut sta în picioare s-au retras pe margine și au stat pe borduri, lăsându-I pe alții să le țină rândul. „Sunt oameni care au venit de la 2.00 dimineața. Eu am venit pe la 5.00 și acum am ieșit din rând să stau să mă odihnesc un pic pentru că nu mai pot. A rămas soțul, dar și el e operat pe corzile vocale. Eu am 5 operații la burtă, vă dați seama că mi-e greu să stau atâtea ore în picioare. Și nici nu am siguranța că voi prinde ceva”, a menționat o bătrână. O alta, la coadă, a spus că nici măcar nu se poate supăra pe funcționarii primăriei pentru că știe că sunt pachete puține și totul ține de noroc dacă mai apucă și ea sau nu. „Cu cine să ne certăm, că așa e de fiecare dată. Știm de la început că nu apucăm decât dacă venim foarte devreme, dar suntem persoane în vârstă și bolnave, cât să rezistăm și noi aici în picioare? Zicea ministrul Marius Budăi că la cei cu handicap s-a mărit la 500 de lei alocația. De unde? Vă spun eu că e tot 400 de lei, nu s-a mărit nimic! Își bat joc de noi în continuare”, a declarat o pensionară, în timp ce un vecin de coadă de-al său a fost și mai critic cu autoritățile. „Noi, cei cu handicap, primii ultimii. Prima dată primesc cei care sunt asistați social, că ei votează. La noi se împarte ce rămâne de la asistați, că la noi votul de la urnă nu contează. Am copil cu handicap, e clar că fata nu merge la vot că nu are cum. Sunt persoane netransportabile, e clar că nici ele nu votează și de aceea noi suntem ultimii la aceste ajutoare de care, altfel, am avea mare nevoie. Pentru noi nu s-a făcut nimic niciodată și nici nu cred că se va face. Nu-mi pare rău că spun lucrurile astea pentru că acesta este adevărul, sunt umilințele pe care le îndurăm noi și cei aflați în situația noastră”, a spus un bărbat aflat la coada de la Stadion. Pachetele care conțin produse alimentare neperisabile, gen făină, zahăr, ulei, conserve, s-au epuizat în circa 3 ore. Elena Crețan, director adjunct la Direcția de Protecție Socială, a explicat că distribuirea s-a făcut pe baza prevederilor legale, pe principiul „primul venit, primul servit”. „Din păcate nu au rămas decât 735 de pachete din 1583, din care au fost împărțite persoanelor beneficiare de ajutor social și cu alocații de susținere a familiei. Din păcate Ordonanța 80/2020 așa reglementează. Prioritare sunt cele două categorii amintite și din ce rămâne se redistribuie la a treia categorie, la persoanele cu grad de dizabilitate sau aflate în situație de vulnerabilitate”, a explicat reprezentanta municipalității.

Gelu Ionescu