Din culisele Conferinței Județene a PSD Gorj: Mulți nemulțumiți, niciun primar nu s-a calificat pentru funcția de vicepreședinte

Pentru multi dintre participanții la Conferință Județeană de Alegeri a PSD Gorj, felul în care s-a organizat, pe 20 octombrie, evenimentul a lăsat un gust amar. Chiar și felul în care participanții au fost așezați în sală a stârnit discuții, dar mărul discordiei l-a reprezentat lipsa primarilor din lista de vicepreședinți ai PSD Gorj. Evident, a deranjat și laudele la adresa lui Florin Cârciumaru și Ion Călinoiu, ambii plecați din partid și reveniți apoi prin negocieri care au culminat cu funcții prezente sau viitoare.

Organizarea conferinței PSD Gorj a fost făcută, pe genunchi, de către secretarul executiv al organizației care a ales, cu de la sine putere, așezarea în sală a celor prezenți, inclusiv a celor din prezidiu, neținând cont de faptul că acolo se aflau primari de forță ai partidului său anumite personalități care au adus de-a lungul timpului rezultate remarcabile PSD. Cel puțin asta au spus o mare parte dintre cei prezenți când au văzut că pe primele scaune se aflau viitorii membri ai BPJ, semn că deja cărțile erau făcute, iar primarii erau aduși doar pentru a consfinți negocierile despre care edilii nu aveau cunoștință.

Mai mult decât atât, primarii PSD își dădeau coate că ei sunt buni doar să facă proiecte și să atragă mulțumirea cetățenilor și bineînțeles voturi în favoarea partidului dar, în rest, când e vorba de a participa la actul de conducere și deciziile de la vârf, sunt tratați cu indiferență.

Primarul de la Bengești-Ciocadia, Victor Geogia, și-a manifestat nemulțumirea public la ședință dar au fost numeroși și cei care au plecat nemulțumiți de la conferința, mai ales când au văzut că niciun edil nu s-a calificat pentru funcția de vicepreședinte, deși anterior din acest for au făcut parte și primari.

În culise s-a discutat despre ultimii veniți care sunt primii serviți și la funcții administrative și la funcții politice. S-au indicat noi vicepreședinți care nu își desfășoară activitatea în Gorj, motiv pentru care nu își pot desfășura o activitate politică în teritoriu cum o cere funcția. Cu toate acestea, au fost nominalizați pe funcții de vicepreședinți, în timp ce munca a rămas să fie făcută tot de primari și de aleșii cu responsabilitate la nivelul organizației.

La fel de mult a deranjat laudele la adresa muncii lui Cârciumaru și Călinoiu, nepotrivite pentru acest eveniment, dar și insistenta cu care s-a cerut a treia funcție, cea de vicepreședinte, pentru Anca Bordușanu, secretar general și președinte al organizației județene de femei.

Șocant este că, deși PSD Gorj are primar de municipiu, la Motru, acesta nu se regăsește în echipa de conducere și nici nu s-a pomenit vreun cuvânt de rezultatele pe care localitatea, centru al mineritului din Gorj, le-a adus partidului. S-a punctat, în schimb, dorința de recâștigarea a Primăriei Târgu Jiu, cu Cârciumaru, deși fostul primarul PSD l-a susținut pe Ciprian Florescu in eșecul de la alegerile din 2020.

A.S.