DGASPC Gorj caută asistenți sociali

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj are nevoie de doi asistenți sociali. Instituția organizează la începutul lunii viitoare un concurs de angajare pentru ocuparea posturilor vacante.

Astfel, un post de asistent social practicant este liber la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu-Jiu – Apartamentul de tip familial destinat protecției rezidențiale a copiilor „Rovinari” – Rovinari.

Candidații trebuie să aibă studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul Asistență Socială, să dețină aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – treapta de competență practicant și cel puțin un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social.

Celălalt post de asistent social principal este vacant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Târgu-Jiu – Centrul de plasament destinat protecției rezidențiale a copiilor cu dizabilități din Târgu-Jiu.

Rămân valabile condițiile legate de studii, dar, în acest caz, candidații trebuie să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de asistent social.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31 martie 2023, ora 14.00.

Proba scrisă are loc pe data de 11 aprilie, iar interviul, pe 18 aprilie.

