Deținătorii de arhive, cu documentele salariaților, cer sume uriașe de bani pentru adeverințe. Ce s-a întâmplat la CEO!

* Consiliul Concurenței a investigat afacerile cu documentele salariaților ajunse pe mâinile unor firme private

Autoritățile nu pot controla firmele de arhivare care cer tarife exorbitante pentru adeverințele prin care seniorii pot dovedi că au beneficiat de venituri nepermanente.

Daniel Baciu a vorbit la Antena 3 CNN despre pensionarii care sunt nevoiți să prezinte aceste adeverințe la casele de pensii dar și despre firmele care cer sume uriașe pentru a le elibera. ,,Vorbim despre stagiile de cotizare realizate înainte de 2001, nu de cine a ieșit la pensie după 2001. Am tot repetat lucrul acesta. Deci toată activitatea profesională după 1 aprilie 2001 este evidențiată foarte clar la casele teritoriale de pensii și nu mai este nevoie să aducă absolut nimic. Noi vorbim doar despre perioada realizată anterior anului 2001, pentru că nu avem această digitalizare, dar lucrăm la ea. Primim și noi o mulțime de sesizări, pe care le-am înaintat Ministerului Muncii, și s-a făcut și această investigație de către Consiliul Concurenței și cred că se află în continuare în investigare, și nu este normal ca pensionarii să plătească aceste sume destul de mari, având în vedere că o mare parte dintre aceștia sunt persoane vulnerabile, și nu este normal să se întâmple lucrul acesta. Tocmai de aceea instituțiile abilitate ale statului trebuie să-și facă datoria”, a declarat Daniel Baciu.

Salariații CEO urmau să fie jefuiți: ,,65 de lei de adeverință pe an!”

În legătură cu această mare problemă cu salariații rămași fără documentele care să le ateste munca în condiții speciale de până în anul 2001, amintim că Gorjeanul a relatat despre asta, în martie: ,,Arhiva CEO ar fi putut ajunge la o firmă privată. Salariații cărora le trebuie documente, pentru dosarul de pensie, ajung să fie taxați cu sume foarte mari! O firmă privată, din Galați, a venit la CE Oltenia să preia arhiva companiei”, a susținut Lulu Păuna: ,,Niște oameni deștepți care au vrut să facă bani. O firmă din Galați a venit să preia arhivele CEO. Am înțeles, de la președintele asociației pensionarilor de acolo, că sunt înțelegeri la nivel guvernamental și la nivel de case de pensii, ca aceste firme private care dețin arhivele să taxeze oamenii care au venit să-și ceară documentele. Culmea, taxele pleacă de la 65 de lei de adeverință pe un an! Dacă omul are nevoie de o adeverință care să-i ateste munca pentru 20 de ani, faceți socoteala, 20 de ani înmulțit cu 65 de lei, să vedeți la ce sume ajungem! Deci omul care bate drumurile pentru aceste adeverințe trebuie să plătească.

Mult! Dar, durerea mare este ca să pățească și mai rău: să plătească și să i se spună în final că nu au fost găsite documentele. Este o afacere pe spinarea oamenilor care au muncit zeci de ani în condiții mizerabile. Numai că, buba a răsuflat și domnul Plaveti a fost informat pe această chestiune și a ajuns colaborator al DNA, să dea situația în vileag, să scape, să nu devină părtaș la șmecheria cu arhivele CEO. Este vorba despre aceeași firmă care deține la Brăila arhiva societăților miniere care și-au desfășurat activitatea în Gorj. Dar, și-au schimbat politica, la înțelegeri dubioase cu instituțiile statului cum ar fi casa de pensie, cu Ministerul Muncii, să mărească taxele că este un ban de făcut, prin această lege care dă posibilitatea asta… Asta s-a încercat și aici, dar a răsuflat, că politicienii ăștia… când vor să scape de cineva, atunci răsuflă…”, a mai spus liderul de la Federația Națională a Muncii, Lulu Păuna, în luna martie a acestui an. Iată că, în prezent, șeful CNPP s-a decis să se opună acestor practici, rămânând să vedem ce se va rezolva și cum își pot recupera salariații care au vechime în muncă și înainte de 2001, documentele, care le atestă stagiile de cotizare, din mâinile privaților.

M.C.H.