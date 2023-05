Deszăpezirea de pe Transalpina – „operațiune specială”!

Drumarii au intrat ieri cu utilajele pe sectorul de drum de pe Transalpina pe care iarna nu se poate circula pentru că este zăpadă. Dacă până acum aceștia comunicau când încep deszăpezirea așteptată de toți turiștii care vor să viziteze zona, de data aceasta nu au mai comunicat nimic.

Șefii de la Craiova și București au transmis că, de fapt, ar fi vorba de o „operațiune de recunoaștere” în teren, fiind invocate motive puerile și termeni total diferit de cel de „deszăpezire”, care descrie cel mai bine operațiunea care are loc dincolo de Rânca, spre vârful Păpușa. „Operațiunea specială” a început la fel ca în fiecare primăvară, cu îndepărtarea parțială a barierei de beton care îi ține pe turiști de zona interzisă circulației, traficul fiind și acum închis. Lângă blocul de beton care blochează traficul până când vor fi condiții sigure de circulat au și apărut, ieri, turiști români și străini dornici să viziteze cea mai înaltă șosea din țară. „Din Argeș suntem și știm că e închis drumul la fel ca și Transfăgărășanul de la noi. La noi știm că se deschide în iulie, dar aici speram că poate s-a dat drumul ceva mai devreme că a fost în alți ani când se circula. Ne întoarcem spre casă și revenim la vară, că nu avem ce face”, a spus unul dintre tinerii turiști. Un austriac venit cu motocicleta în plimbare pe Transalpina s-a oprit și el lângă barieră și a făcut cale întoarsă. „Sunt pentru a doua oară aici în ultima jumătate de an și găsesc drumul tot închis. Am fost toamna trecută și era la fel ca acum, probabil venise vremea rea. Nu mă dau bătut și mai revin în vară pentru că am un traseu mai lung atunci, care include Transalpina, Bulgaria, Grecia, Turcia. Neapărat vreau să văd zona asta pentru că am prieteni care au fost aici și mi-au povestit cât este de fumos”, a spus turistul austriac. Dincolo de barieră „operațiunea de recunoaștere” se duce cu utilaje care îndepărtează metri cubi de zăpadă pe oră. Două vole lucrează permanent pentru a curăța șoseaua de zăpada care, aici, măsoară și un metru grosime, în timp ce mai sus, înspre Pasul Urdele, poate ajunge și la câțiva metri pentru că acolo este mereu viscolită. Băcița Mărioara Babu a fost pe la Obârșia Lotrului spre Stâna Ștefanu și spune că și acolo există o porțiune de zăpadă de câțiva metri, dar crede că până la 1 iunie drumarii ar trebui să finalizeze cu brio „operațiunea de recunoaștere”. „Toată lumea așteaptă să se reia circulația pe aici, dar cel mai mult că a început deszăpezirea cred că se bucură iubitorii muntelui. Sper ca pe 1 iunie, când e și minivacanța de Rusalii, să fie finalizată deschiderea Transalpinei și toată lumea să se poată bucura de acest peisaj minunat. Pentru că avem stânele pe Transalpina noi, ciobanii, suntem obligați să mai trecem din când în când pe la ele. Eu am ajuns până la stână luni, dar pe la Obârșia Lotrului. Vor fi probleme cu deszăpezirea mai ales în privința zăpezii care a căzut acum, în martie și aprilie. Asta le va da de lucru drumarilor. Iarna nu a fost așa de dură cum a fost primăvara. Avem însă o echipă de drumari care mereu se luptă cu nămeții de aici din zonă și cred că nu va fi nicio problemă ca să nu fie gata deszăpezirea până la deschiderea sezonului, pe 1 iunie”, a declarat băcița Mărioara.

Gelu Ionescu