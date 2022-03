Despre Societatea „TRANSLOC S.A.”

Societatea „TRANSLOC S.A.” este prima unitate care se ocupă de transportul public de persoane în Tg-Jiu.

Ea s-a înființat în cursul anului 1961, având un singur autobuz, marca „TV1” și se numea „I.G.O.” (Întreprinderea de gospodărire orășenească), care printre activitățile sale (întreținere a spațiilor verzi, sere, piețe, salubrizare și altele) a introdus și transportul în comun de persoane în Municipiul Tg-Jiu, având sediul, garajul și atelierul de întreținere și reparație, lângă parcul Municipiului Tg-Jiu, unde actual se află Hotel Constantin Brâncuşi (Hotel Parc). În anii următori a achiziționat și alte autobuze de același tip. În prezent, societatea „TRANSLOC S.A.” înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, cu nr. 23 din 16.03.1998., are Sediul social în municipiul Târgu Jiu, strada Zambilelor nr. 12 și are ca obiect principal de activitate „Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”.

Principalele obiective care stau la baza activității Societății „TRANSLOC S.A.” TÂRGU JIU sunt următoarele: – gestionarea serviciului de utilitate publică, înțelegând prin aceasta exploatarea, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale cu respectarea legislației în vigoare; – continuarea unor activități secundare aducătoare de venituri pentru unitate, astfel: – prestări servicii stație I.T.P.; – prestări servicii și închiriere spații pentru afișare module publicitare pe exteriorul mijloacelor de transport; – prestări servicii și închiriere spații pe stâlpii rețelei electrice de troleibuz pentru susținere module publicitare și bannere; – prestări servicii și închiriere spații pe stâlpii rețelei electrice de troleibuz pentru susținere cabluri de telecomunicații.

În ceea ce privește parcul auto din dotarea societății, acesta este compus din: 11 troleibuze marca „Solaris Trollino 12” și 11 troleibuze marca „ROCAR” – aflate în uz (7 articulate, 4 nearticulate), 19 autobuze aflate în uz (5 marca „SCANIA-HESS”, 5 marca „EUROBUS DIAMOND”, 9 marca „DAC” din care 1 articulat și 8 nearticulate), 1 microbuz marca „Iveco Daily”, 1 camion remorcher marca „Roman”, 2 autospeciale de intervenții la rețeaua electrică de contact pentru troleibuze marca „Roman” și 15 autoturisme.

Cele 8 trasee pe care își desfășoară activitatea Societatea „TRANSLOC S.A.” în municipiul Târgu Jiu și cartierele componente, sunt următoarele:

– 9 MAI – ARTEGO (traseu asigurat mixt cu troleibuze și autobuze);

– 9 MAI – IEZURENI – CURTIŞOARA;

– ROMANEŞTI – DEDEMAN – 9 MAI – ARTEGO – PREAJBA;

– 9 MAI – PREAJBA – DRĂGOIENI;

– 9 MAI – VĂRSĂTURI – PREAJBA;

– 9 MAI – SLOBOZIA – URSATI – POLATA;

– 9 MAI – BÎRSEŞTI (traseu asigurat mixt cu troleibuze și autobuze)

– DEDEMAN – 9 MAI – A.N.L.

Începând cu data de 01.03.2022 tarifele de călătorie practicate de Societatea „TRANSLOC S.A.”, sunt următoarele: tarif/bilet – 3 lei; tarif cu suprataxă, în vehicul – 30 lei; tarif abonament lunar – 80 lei; tarif abonament lunar pe toate traseele – 135 lei, tarif abonament lunar pe toate traseele, pe două săptămâni – 70 lei; tarif abonament lunar pe toate traseele, pe trei săptămâni – 100 lei; tarif abonament lunar, pe două săptămâni – 45 lei și tarif abonament lunar, pe trei săptămâni – 65 lei.

Conducerea Societății „TRANSLOC S.A.” vrea să introducă noi trasee de transport călători, astfel încât autobuzele să poată circula pe la Complexul studențesc de la Debarcader și în cartierul Bicaz. „Ne-am gândit la un nou traseu pe Bulevardul «Constantin Brâncuși» strada «Vasile Alecsandri», Școala Nr. 6, sediul Universității «Constantin Brâncuși» și zona «Bicaz». Lucrăm la identificarea stațiilor. Înființarea de noi trasee este atributul Consiliului Local Târgu Jiu, dar trebuie să vină o propunere tehnică de la noi, cu stații identificate, cu numărul de kilometri și frecvența de circulație. Au fost multe solicitări pentru acest traseu”, a spus Mihai Paraschiv, directorul general de la „TRANSLOC S.A.”.

„Un alt traseu luat în calcul de noi se referă la Cartierul ANL «Narciselor», deoarece multe persoane se plâng că ocolesc prin zona «Artego» și pierd mult timp.

Am găsit o posibilitate cu un traseu care să plece din zona „Narciselor” către Colegiul Național «Virgil Madgearu», fosta fabrică de confecții, pasarelă, fostul complex comercial «Gârdu» ajungând în 9 Mai”, a mai spus Mihai Paraschiv. Se mai ia în calcul posibilitatea de a modifica unele trasee existente. „Am avut solicitări pentru zona «Exflor», astfel ca autobuzele care circulă la Mall-ul din Târgu-Jiu să ajungă și la alte două hipermarketuri din apropiere”, a precizat directorul general de la „TRANSLOC S.A.”.

Gigi Bușe